Rusya Savunma Bakanlığı: ‘Habarovsk’ nükleer denizaltısı suya indirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: ‘Habarovsk’ nükleer denizaltısı suya indirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, sualtı silahları ve robotik sistemlerle donatılan ‘Habarovsk’ nükleer denizaltının ülkenin kuzeyinde yer alan Severodvinsk kentindeki... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101654/31/1016543163_0:18:1024:594_1920x0_80_0_0_a9b908101b36dc81963f0be2da1c0f27.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘Habarovsk’ gemisinin Rusya'nın deniz sınırlarını koruyarak dünya okyanuslarında ulusal çıkarlarını savunmada önemli bir rol oynayacağı belirtildi.Açıklamada, nükleer nenizaltının sualtı silahları ve robotik sistemleri taşıyan bir platform şeklinde tasarlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
Rusya Savunma Bakanlığı: ‘Habarovsk’ nükleer denizaltısı suya indirildi

23:26 01.11.2025
© Fotoğraf : SevmashRusya'nın 'en ölümcül' denizaltıları
Rusya'nın 'en ölümcül' denizaltıları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2025
© Fotoğraf : Sevmash
Rusya Savunma Bakanlığı, sualtı silahları ve robotik sistemlerle donatılan ‘Habarovsk’ nükleer denizaltının ülkenin kuzeyinde yer alan Severodvinsk kentindeki ‘Sevmash’ tersanesinde suya indirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘Habarovsk’ gemisinin Rusya'nın deniz sınırlarını koruyarak dünya okyanuslarında ulusal çıkarlarını savunmada önemli bir rol oynayacağı belirtildi.
Açıklamada, nükleer nenizaltının sualtı silahları ve robotik sistemleri taşıyan bir platform şeklinde tasarlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
Rusya Savunma Bakanı, sualtı silahları ve robotik sistemler taşıyan bu geminin Rusya'nın deniz sınırlarının güvenliğini sağlama ve dünya okyanuslarının çeşitli bölgelerinde ulusal çıkarlarını koruma görevlerini başarıyla yerine getireceğini vurguladı.
Rusya'nın yeni Burevestnik füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2025
DÜNYA
Lübnanlı uzman: Yeni Rus füzeleri, nükleer caydırıcılık dengesini yeniden sağlıyor
17:52
