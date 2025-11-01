https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/rusya-savunma-bakanligi-habarovsk-nukleer-denizaltisi-suya-indirildi-1100677220.html
Rusya Savunma Bakanlığı: ‘Habarovsk’ nükleer denizaltısı suya indirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: ‘Habarovsk’ nükleer denizaltısı suya indirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, sualtı silahları ve robotik sistemlerle donatılan ‘Habarovsk’ nükleer denizaltının ülkenin kuzeyinde yer alan Severodvinsk kentindeki... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘Habarovsk’ gemisinin Rusya'nın deniz sınırlarını koruyarak dünya okyanuslarında ulusal çıkarlarını savunmada önemli bir rol oynayacağı belirtildi.Açıklamada, nükleer nenizaltının sualtı silahları ve robotik sistemleri taşıyan bir platform şeklinde tasarlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
Rusya Savunma Bakanı, sualtı silahları ve robotik sistemler taşıyan bu geminin Rusya'nın deniz sınırlarının güvenliğini sağlama ve dünya okyanuslarının çeşitli bölgelerinde ulusal çıkarlarını koruma görevlerini başarıyla yerine getireceğini vurguladı.