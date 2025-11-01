https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/lubnanli-uzman-yeni-rus-fuzeleri-nukleer-caydiricilik-dengesini-yeniden-sagliyor-1100674175.html
Lübnanlı uzman: Yeni Rus füzeleri, nükleer caydırıcılık dengesini yeniden sağlıyor
Lübnanlı uzman: Yeni Rus füzeleri, nükleer caydırıcılık dengesini yeniden sağlıyor
01.11.2025
2025-11-01T17:52+0300
2025-11-01T17:52+0300
2025-11-01T17:50+0300
Lübnan Üniversitesi’nde öğretim üyesi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Walid Safi, Rusya’nın geliştirdiği yeni füzelerin Batı ile güç dengesini nasıl etkileyeceğini Sputnik'e değerlendirdi.Safi, nükleer enerji güdümlü füzelerin yaklaşık 20 bin kilometre menzile sahip olmasının önemli bir bilimsel ilerleme olduğunu ve bunun, Rusya ile ABD arasındaki nükleer caydırıcılık dengesini yeniden sağladığını söyledi. Ayrıca bu gelişmenin, bir nükleer savaş çıkması olasılığını azalttığını vurguladı.Safi, Rusya’nın bu füzeleri, Ukrayna ile devam eden çatışmada teknik olarak ya da karada kullanmayacağını, ancak ABD ile müzakerelerde jeopolitik boyutu olan siyasi bir koz olarak kullanacağını belirterek, "Bu, Rusya’nın yenilgi olasılığının olmadığına dair güçlü bir mesajıdır" dedi.Rusya’nın, gelişmiş bilimsel altyapısını askeri alanda kullanarak, füze teknolojilerinde üstünlük sağladığını ve yaptırımlara rağmen modern nükleer silahlar geliştirme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Safi, bunun Rusya’nın uluslararası stratejik güvenlik arenasındaki gücünü pekiştirdiğini belirterek, "Dünyada Rusya olmadan stratejik denge olmaz. Batı, Rusya’nın ulusal güvenliğini ciddiye almalı” diye konuştu.ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını azaltmasıyla ilgili olarak ise Safi, bu politika değişikliğinin Avrupa ile Rusya arasındaki güç dengesini etkileyeceğini ve Avrupa'da özellikle Amerikan istihbaratının varlığının azalması konusunda kaygılara yol açacağını ifade etti.Avrupa ülkelerine "mantıklı düşünmeleri ve Moskova ile bir uzlaşmaya doğru adım atmalarını" öneren Safi, çatışmanın devam etmesinin Avrupa’nın uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmediğini belirterek, krizin çözülmesi için, dengenin Rusya lehine kaydığı ve Avrupa güvenliğinin, Moskova’nın uluslararası ilişkilerdeki rolüne bağlı olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
