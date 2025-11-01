https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/lubnanli-uzman-yeni-rus-fuzeleri-nukleer-caydiricilik-dengesini-yeniden-sagliyor-1100674175.html

Lübnanlı uzman: Yeni Rus füzeleri, nükleer caydırıcılık dengesini yeniden sağlıyor

Lübnanlı uzman: Yeni Rus füzeleri, nükleer caydırıcılık dengesini yeniden sağlıyor

Sputnik Türkiye

Lübnanlı uzman Walid Safi, Rusya’nın geliştirdiği yeni füzelerin büyük bir bilimsel atılım olduğunu ve Rusya ile ABD arasındaki nükleer caydırıcılık dengesini... 01.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-01T17:52+0300

2025-11-01T17:52+0300

2025-11-01T17:50+0300

dünya

rusya

abd

nükleer füze

nükleer caydırıcılık

avrupa

moskova

ukrayna

batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100519698_0:98:700:491_1920x0_80_0_0_13a17ff142140257cb4b683e7e8b7a10.png

Lübnan Üniversitesi’nde öğretim üyesi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Walid Safi, Rusya’nın geliştirdiği yeni füzelerin Batı ile güç dengesini nasıl etkileyeceğini Sputnik'e değerlendirdi.Safi, nükleer enerji güdümlü füzelerin yaklaşık 20 bin kilometre menzile sahip olmasının önemli bir bilimsel ilerleme olduğunu ve bunun, Rusya ile ABD arasındaki nükleer caydırıcılık dengesini yeniden sağladığını söyledi. Ayrıca bu gelişmenin, bir nükleer savaş çıkması olasılığını azalttığını vurguladı.Safi, Rusya’nın bu füzeleri, Ukrayna ile devam eden çatışmada teknik olarak ya da karada kullanmayacağını, ancak ABD ile müzakerelerde jeopolitik boyutu olan siyasi bir koz olarak kullanacağını belirterek, "Bu, Rusya’nın yenilgi olasılığının olmadığına dair güçlü bir mesajıdır" dedi.Rusya’nın, gelişmiş bilimsel altyapısını askeri alanda kullanarak, füze teknolojilerinde üstünlük sağladığını ve yaptırımlara rağmen modern nükleer silahlar geliştirme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Safi, bunun Rusya’nın uluslararası stratejik güvenlik arenasındaki gücünü pekiştirdiğini belirterek, "Dünyada Rusya olmadan stratejik denge olmaz. Batı, Rusya’nın ulusal güvenliğini ciddiye almalı” diye konuştu.ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını azaltmasıyla ilgili olarak ise Safi, bu politika değişikliğinin Avrupa ile Rusya arasındaki güç dengesini etkileyeceğini ve Avrupa'da özellikle Amerikan istihbaratının varlığının azalması konusunda kaygılara yol açacağını ifade etti.Avrupa ülkelerine "mantıklı düşünmeleri ve Moskova ile bir uzlaşmaya doğru adım atmalarını" öneren Safi, çatışmanın devam etmesinin Avrupa’nın uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmediğini belirterek, krizin çözülmesi için, dengenin Rusya lehine kaydığı ve Avrupa güvenliğinin, Moskova’nın uluslararası ilişkilerdeki rolüne bağlı olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/bati-poseidon-nedeniyle-dehsete-dustu-gercek-bir-kabus--1100660287.html

rusya

abd

moskova

ukrayna

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, nükleer füze, nükleer caydırıcılık, avrupa, moskova, ukrayna, batı