Rus Dışişleri: APEC Zirvesi’nde onaylanan bildiri Rusya'nın çıkarlarına uygundur

01.11.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı özel yetkili Büyükelçisi ve APEC’te üst düzey yetkili Marat Berdıyev, APEC Zirvesi'nde onaylanan bildirinin ve beraberindeki diğer nihai belgelerin Rusya'nın çıkarlarıyla uyumlu olduğunu ve jeopolitik nitelik taşımadığını ifade etti.Berdıyev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “APEC zirvesi sona erdi. Liderlerin bildirgesi, ayrıca yapay zeka ve demografik değişim ile ilgili tematik açıklamaları oy birliğiyle kabul edildi. Bu belgeler Rusya'nın çıkarlarıyla uyumlu, mutabakat esasına dayalı ve jeopolitik içerik taşımıyor” ifadelerini kullandı.Berdıyev, zirvenin kilit başarıları arasında APEC'in Asya-Pasifik bölgesinde salt ekonomik bir forum olarak öncü rolünün yeniden teyit edilmesi, uluslararası işbirliği ve entegrasyonun vurgulanması, enerjinin çeşitli yakıt ve teknolojilerin bir bileşimi olarak görülmesi, doğal gazın öneminin kabul edilmesi ve deneyim paylaşımı, kapasite geliştirme ve işbirliğine dayalı yapay zeka geliştirme yaklaşımlarının geliştirilmesinin yer aldığını kaydetti.
