https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/rus-disisleri-apec-zirvesinde-onaylanan-bildiri-rusyanin-cikarlarina-uygundur-1100668247.html

Rus Dışişleri: APEC Zirvesi’nde onaylanan bildiri Rusya'nın çıkarlarına uygundur

Rus Dışişleri: APEC Zirvesi’nde onaylanan bildiri Rusya'nın çıkarlarına uygundur

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Berdıyev, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde onaylanan bildirinin ve beraberindeki diğer nihai belgelerin... 01.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-01T14:22+0300

2025-11-01T14:22+0300

2025-11-01T14:22+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

asya pasifik ekonomik i̇şbirliği (apec)

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

telegram

asya-pasifik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100667893_0:0:777:437_1920x0_80_0_0_b9dbd5a1d3ddc30ce855eb26f35edc25.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı özel yetkili Büyükelçisi ve APEC’te üst düzey yetkili Marat Berdıyev, APEC Zirvesi'nde onaylanan bildirinin ve beraberindeki diğer nihai belgelerin Rusya'nın çıkarlarıyla uyumlu olduğunu ve jeopolitik nitelik taşımadığını ifade etti.Berdıyev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “APEC zirvesi sona erdi. Liderlerin bildirgesi, ayrıca yapay zeka ve demografik değişim ile ilgili tematik açıklamaları oy birliğiyle kabul edildi. Bu belgeler Rusya'nın çıkarlarıyla uyumlu, mutabakat esasına dayalı ve jeopolitik içerik taşımıyor” ifadelerini kullandı.Berdıyev, zirvenin kilit başarıları arasında APEC'in Asya-Pasifik bölgesinde salt ekonomik bir forum olarak öncü rolünün yeniden teyit edilmesi, uluslararası işbirliği ve entegrasyonun vurgulanması, enerjinin çeşitli yakıt ve teknolojilerin bir bileşimi olarak görülmesi, doğal gazın öneminin kabul edilmesi ve deneyim paylaşımı, kapasite geliştirme ve işbirliğine dayalı yapay zeka geliştirme yaklaşımlarının geliştirilmesinin yer aldığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/apec-zirvesi-rusya-heyeti-guney-korede--1100578612.html

rusya

asya-pasifik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, asya pasifik ekonomik i̇şbirliği (apec), asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), telegram, asya-pasifik