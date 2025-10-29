https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/apec-zirvesi-rusya-heyeti-guney-korede--1100578612.html

APEC Zirvesi: Rusya heyeti Güney Kore’de

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk liderliğindeki heyet, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Kore'ye ulaştı. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

APEC Üst Düzey Yetkililer Haftası, 27 Ekim-1 Kasım tarihleri ​​arasında Gyeongju'da gerçekleştiriliyor. Forumun zirve kısmı, iki genel oturumla birlikte, 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.Rus heyetinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında, yapay zekâ ve demografi alanlarında Rusya'nın ilgisini çeken bir dizi girişimin ele alınması ve "ekonomik gündemdeki öncelikli diyalog alanlarında pratik anlaşmalara varılması" planlanıyor. Zirvenin ardından APEC liderler bildirgesinin kabul edilmesi bekleniyor.Güney Kore, APEC forumuna üçüncü kez başkanlık yapıyor. Ülke daha önce 1991 ve 2005 yıllarında APEC etkinliklerine ev sahipliği yapmıştı. Bu yılki forumun konusu "Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek: Bağlantı Kur, İcat Et ve Geliş".APEC forumuna Asya-Pasifik bölgesinden 21 ülke katılıyor: Avustralya, Brunei, Kanada, Endonezya, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Tayland, ABD, Tayvan, Hong Kong, Çin, Meksika, Papua Yeni Gine, Şili, Peru, Rusya ve Vietnam.

