https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/peskov-burevestnik-fuzesi-teknoloji-ve-savunma-alaninda-mutlak-bir-atilimdir-1100661876.html

Peskov: Burevestnik füzesi, teknoloji ve savunma alanında mutlak bir atılımdır

Peskov: Burevestnik füzesi, teknoloji ve savunma alanında mutlak bir atılımdır

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın geliştirdiği nükleer tahrikli Burevestnik füze sisteminin savunma alanında mutlak bir atılım olduğunu belirtti. 01.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-01T09:54+0300

2025-11-01T09:54+0300

2025-11-01T09:54+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

burevestnik

teknoloji

savunma

vladimir putin

poseidon insansız denizaltı aracı

valeriy gerasimov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100519698_0:98:700:491_1920x0_80_0_0_13a17ff142140257cb4b683e7e8b7a10.png

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus uzmanların geliştirdiği nükleer tahrikli ve sınırsız menzilli Burevestnik füze sisteminin hem savunma hem de teknoloji alanında mutlak bir atılım olduğunu ifade etti.Peskov Burevestnik füzesine ilişkin, “Bu hem teknoloji hem de savunma alanında mutlak bir atılım” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer tahrikli Burevestnik kıtalararası seyir füzesinin ve Poseidon nükleer insansız sualtı aracının testlerinin tamamlandığını duyurmuştu.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, nükleer tahrikli Burevestnik füzesinin 21 Ekim'deki tatbikat sırasında füze ve hava savunma sistemlerini aşma yeteneğini kanıtladığını, 14 bin kilometre kat ettiğini ve bunun bir sınır olmadığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/soygu-2018de-burevestnik-ve-poseidona-inanmayanlar-artik-inanmak-zorunda-1100644056.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, burevestnik, teknoloji, savunma, vladimir putin, poseidon insansız denizaltı aracı, valeriy gerasimov