Peskov: Burevestnik füzesi, teknoloji ve savunma alanında mutlak bir atılımdır

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın geliştirdiği nükleer tahrikli Burevestnik füze sisteminin savunma alanında mutlak bir atılım olduğunu belirtti. 01.11.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus uzmanların geliştirdiği nükleer tahrikli ve sınırsız menzilli Burevestnik füze sisteminin hem savunma hem de teknoloji alanında mutlak bir atılım olduğunu ifade etti.Peskov Burevestnik füzesine ilişkin, “Bu hem teknoloji hem de savunma alanında mutlak bir atılım” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer tahrikli Burevestnik kıtalararası seyir füzesinin ve Poseidon nükleer insansız sualtı aracının testlerinin tamamlandığını duyurmuştu.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, nükleer tahrikli Burevestnik füzesinin 21 Ekim'deki tatbikat sırasında füze ve hava savunma sistemlerini aşma yeteneğini kanıtladığını, 14 bin kilometre kat ettiğini ve bunun bir sınır olmadığını belirtmişti.
