Peskov: Burevestnik füzesi, teknoloji ve savunma alanında mutlak bir atılımdır
Peskov: Burevestnik füzesi, teknoloji ve savunma alanında mutlak bir atılımdır
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın geliştirdiği nükleer tahrikli Burevestnik füze sisteminin savunma alanında mutlak bir atılım olduğunu belirtti. 01.11.2025
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus uzmanların geliştirdiği nükleer tahrikli ve sınırsız menzilli Burevestnik füze sisteminin hem savunma hem de teknoloji alanında mutlak bir atılım olduğunu ifade etti.Peskov Burevestnik füzesine ilişkin, “Bu hem teknoloji hem de savunma alanında mutlak bir atılım” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer tahrikli Burevestnik kıtalararası seyir füzesinin ve Poseidon nükleer insansız sualtı aracının testlerinin tamamlandığını duyurmuştu.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, nükleer tahrikli Burevestnik füzesinin 21 Ekim'deki tatbikat sırasında füze ve hava savunma sistemlerini aşma yeteneğini kanıtladığını, 14 bin kilometre kat ettiğini ve bunun bir sınır olmadığını belirtmişti.
Peskov: Burevestnik füzesi, teknoloji ve savunma alanında mutlak bir atılımdır

09:54 01.11.2025
© Sputnik / Rusya Savunma BakanlığıRusya'nın yeni Burevestnik füzesi
Rusya'nın yeni Burevestnik füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2025
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın geliştirdiği nükleer tahrikli Burevestnik füze sisteminin savunma alanında mutlak bir atılım olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus uzmanların geliştirdiği nükleer tahrikli ve sınırsız menzilli Burevestnik füze sisteminin hem savunma hem de teknoloji alanında mutlak bir atılım olduğunu ifade etti.
Peskov Burevestnik füzesine ilişkin, “Bu hem teknoloji hem de savunma alanında mutlak bir atılım” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer tahrikli Burevestnik kıtalararası seyir füzesinin ve Poseidon nükleer insansız sualtı aracının testlerinin tamamlandığını duyurmuştu.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, nükleer tahrikli Burevestnik füzesinin 21 Ekim'deki tatbikat sırasında füze ve hava savunma sistemlerini aşma yeteneğini kanıtladığını, 14 bin kilometre kat ettiğini ve bunun bir sınır olmadığını belirtmişti.
