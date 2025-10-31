https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/zaharova-rusyanin-moldova-buyukelcisinin-statusunde-hicbir-belirsizlik-yok--1100634029.html
Zaharova: Rusya’nın Moldova Büyükelçisinin statüsünde hiçbir belirsizlik yok
Sputnik Türkiye
dünya
mihai popşoi
moldova
kişinev
rusya
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova’daki Rusya Büyükelçisinin statüsü konusunda herhangi bir ‘belirsizlik’ bulunmadığını, Büyükelçi Oleg Borisoviç Ozerov’un bir yıldan uzun bir süre önce Moldova makamlarından onay aldığını belirtti. Zaharova, "Eğer bir belirsizlik varsa, bu durumun nedeni ‘bizzat Kişinev yönetimidir’" ifadelerini kullanarak, şöyle konuştu:Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, 27 Ekim’de yaptığı açıklamada Rusya’nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Ozerov’un ‘sınırlı yetkilere sahip olduğunu ve akredite edilmiş misyon başkanı olmadığını’ iddia etmişti. Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliği ise bu iddiaları asılsız olarak nitelendirerek, Ozerov’un statüsünün 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne tamamen uygun olduğunu vurgulamıştı.
moldova
kişinev
rusya
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova’daki Rusya Büyükelçisinin statüsü konusunda herhangi bir ‘belirsizlik’ bulunmadığını, Büyükelçi Oleg Borisoviç Ozerov’un bir yıldan uzun bir süre önce Moldova makamlarından onay aldığını belirtti.
Zaharova, "Eğer bir belirsizlik varsa, bu durumun nedeni ‘bizzat Kişinev yönetimidir’" ifadelerini kullanarak, şöyle konuştu:
Eğer Moldova Dışişleri Bakanı’nın söylediği gibi bir ‘belirsiz belirsizlik’ varsa, onu yaratan Kişinev’in kendisidir. Moldova’daki Rus Büyükelçisine yönelik bu tür çıkışlar ilk kez yapılmıyor. Aslında, bir yıldan fazla bir süre önce Büyükelçi Oleg Borisoviç Ozerov, Moldova makamlarının atama onayını aldı. 24 Ekim 2024 tarihinde Moldova Dışişleri Bakanlığı’na güven mektuplarının kopyalarını sundu ve akreditasyonunu aldı
Niçin? Belki de ‘belirli bir belirsizlik’ ya da ‘belirsiz bir belirginlik’ gibi ifadeleri seviyorlar, bilemiyorum. Ancak Cumhurbaşkanı, Rusya büyükelçisinden sonra ülkeye gelen diğer ülkelerin büyükelçilerinin mektuplarını kabul ediyor. Bu durum, sadece diplomatik teamüllerden sapmakla kalmıyor, aynı zamanda Moldova tarafının Viyana Sözleşmesi’nin 13. maddesinin 2. fıkrasını açıkça ihlal etmesi anlamına geliyor. Bu maddeye göre, güven mektuplarının sunulma sırası, büyükelçinin ülkeye varış tarihi ve hatta saati esas alınarak belirlenir
Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, 27 Ekim’de yaptığı açıklamada Rusya’nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Ozerov’un ‘sınırlı yetkilere sahip olduğunu ve akredite edilmiş misyon başkanı olmadığını’ iddia etmişti.
Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliği ise bu iddiaları asılsız olarak nitelendirerek, Ozerov’un statüsünün 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne tamamen uygun olduğunu vurgulamıştı.