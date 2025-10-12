https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/misirda-dev-bir-kale-bulundu-ileri-duzey-askeri-muhendisligi-yansitiyor-1100123014.html
Mısır'da dev bir kale bulundu: İleri düzey askeri mühendisliği yansıtıyor
12.10.2025
Mısır’daki arkeoloji ekibi, Kuzey Sina’da Tell El-Harouba bölgesinde Yeni Krallık dönemine (MÖ 1550–1070) ait dev bir askeri kale keşfetti. Kale, antik çağda Mısır’ı Asya’ya bağlayan Horus Askeri Yolu üzerinde bulunuyor. Bu yol, Firavunlar için hem ticaret hem de savunma hattıydı.8 bin metrekareKeşfedilen yapının 8 bin metrekarelik alanı kapladığı ve şimdiye kadar bölgede bulunan en büyük askeri kale olduğu aktarıldı. Kalenin güney duvarının 105 metre uzunluğunda ve kalınlığı ise 2.5 metre olduğu açıklandı. Kazılarda ayrıca 11 savunma kulesi ve farklı girişler ortaya çıkarıldı.Kalenin en çarpıcı özelliklerinden birinin iç bölümde yer alan 75 metre uzunluğundaki zikzak duvar olduğu belirtildi. Bu yapının kaleyi ikiye ayırdığı ve bunun da askerlerin yaşadığı alanı koruma altına aldığı şeklinde yorumlandı. Uzmanlara göre bu tasarım, antik Mısır’ın ileri düzey askeri mühendisliğini gösteriyor.Günlük yaşam izleri bulunduKazılar sırasında askerlerin günlük yaşamına dair izler de bulundu. Ekmek fırını, sertleşmiş hamur kalıntıları ve pişirme alanları ortaya çıkarıldı. Buluntular, kalenin uzun süreli askeri yerleşim olarak kullanıldığını gösteriyor. Kale, Horus Yolu üzerinde inşa edilen askeri savunma hattının bir parçasıydı. Bu hat, Mısır’ı Filistin ve Suriye’ye bağlayan stratejik sınır güzergahını korumak için kurulduğu düşünülüyor.
