https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/minguzzi-adiyla-marka-basvurusunda-bulundular-turkpatent-son-noktayi-koydu-1100666541.html

'Minguzzi' adıyla 'marka' başvurusunda bulundular: TÜRKPATENT son noktayı koydu

'Minguzzi' adıyla 'marka' başvurusunda bulundular: TÜRKPATENT son noktayı koydu

Sputnik Türkiye

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin soyadı için yapılan marka başvurusu TÜRKPATENT tarafından reddedildi. 01.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-01T13:05+0300

2025-11-01T13:05+0300

2025-11-01T13:05+0300

türki̇ye

mattia ahmet minguzzi

türkpatent

marka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100360981_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08bb97573bc3b80512d61e83887602c2.jpg

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin soyadı için yapılan 'marka' başvurusuna izin vermedi. 'Kötü niyet' gerekçesiyle itiraz edildiBir gerçek kişi tarafından 11 Nisan'da 'Minguzzi' adı altında çeşitli ürünler için yapılan marka başvurusu için Minguzzi ailesi harekete geçti. Baba Andrea Minguzzu'nin avukatı söz konusu başvuruya, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun "eskiye dayalı kullanım", "diğer fikri haklar veya kişi hakları" ve "kötü niyet" fıkraları gerekçe gösterilerek itiraz edildi.Yapılan itirazı değerlendiren TÜRKPATENT, kanunun "diğer fikri haklar veya kişi hakları" ve "kötü niyet" fıkraları açısından kabul ederek, başvurunun tüm mallar ve hizmetler için reddine karar verdi.Birçok alanda faaliyet gösteriyorSöz konusu marka başvurusunda deri ve tekstil ürünlerinden, internet ve promosyon hizmetlerine ve satış mağazalarına kadar pek çok faaliyet alanı yer aldı. Marka başvurusunda yer alan bazı mal veya hizmetler şu şekilde sıralandı:"İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler. Penye, kumaş, pamuk, naylon, keten, yün, triko, kot gibi malzemeden iç ve dış giysiler ile ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması hizmetleri. Alıcı ve satıcılar için çevrimiçi pazaryeri (e-ticaret platformu, internet siteleri ve sosyal medya ağları) sağlama hizmetleri. Ürünlerin satışı ve reklamı amacıyla internet siteleri ve sosyal medya ağları yoluyla reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri (yazı, fotoğraf ve videolar yayınlayarak müşterilerin malları satın almasını sağlama). Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. Mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, e-ticaret siteleri ve sosyal medya, katalog ve benzeri diğer yöntemler)."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/mattia-ahmet-minguzzi-davasinda-karar-2-saniga-24-yil-ceza-1100359095.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mattia ahmet minguzzi, türkpatent, marka