Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/mattia-ahmet-minguzzi-davasinda-karar-2-saniga-24-yil-ceza-1100359095.html
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar: 2 sanığa 24 yıl ceza, 2 sanığa beraat
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar: 2 sanığa 24 yıl ceza, 2 sanığa beraat
Sputnik Türkiye
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında karar açıklandı. 2 sanığa 24 yıl hapis cezası verildi ve haksız tahrik indirimi yapılmadı. 2 sanık hakkında ise beraat... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T13:47+0300
2025-10-21T14:51+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
yasemin minguzzi
kadıköy
andrea minguzzi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094084967_0:279:2651:1770_1920x0_80_0_0_462b878c81c00b5a2594150f8740c09a.png
Kadıköy’de 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasında karar çıktı. İstanbul’da görülen 6’ncı duruşmada, mahkeme heyeti iki sanığa 24’er yıl hapis cezası verdi. Sanıklar hakkında “kasten öldürme” suçundan verilen cezalar en üst sınırdan uygulanırken, haksız tahrik indirimi yapılmadı.İki sanığa beraat ve tahliyeMahkeme, sanıklar B.B. ve U.B. hakkında “kasten öldürme” suçundan 24 yıl hapis cezası kararı verdi. Diğer iki sanık M.A.D. ile A.Ö. hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.Minguzzi ailesinden karara tepkiMinguzzi Ailesi'nin avukatı Ersan Barkın, iki sanık hakkında verilen beraat kararına tepki gösterdi. Barkın, "Üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Ancak bu bir dava dosyasası olmasının yanında aynı zamanda hepimizin bütün evlatlarının sokaklarda can güvenliği sorunu yaşamadan yaşabilmelerine ilişkin bir emsal karardı Yazık ki bu emsal kararda muvaffak olamadık. Verilen karar bu haliyle kabul edilebilir bir karar değil. İtiraz sürecini hemen başlatacağız" diye konuştu.Kararın ardından sinir krizi geçiren Yasemin Akıncılar Minguzzi ise "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum. O kadar" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda meydana gelmişti. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi, sabah saatlerinde kaykay malzemesi almak için pazara gitmişti.Görgü tanıklarının ifadesine göre Minguzzi, pazara gitmeden önce bisikletli bir grupla tartışma yaşamıştı.Çevredekilerin araya girmesiyle grup dağılmış, ancak Minguzzi alışveriş yapmak için bit pazarına yönelmişti.Pazarda dolaştığı sırada, daha önce tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B., Minguzzi’yi beş yerinden bıçaklamıştı. Olay anında yanında bulunan U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmelemişti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mattia Ahmet Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/bakan-tekin-duyurdu-okul-kayitlarinda-yeni-donem-geliyor-1100356103.html
türki̇ye
kadıköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094084967_0:30:2651:2018_1920x0_80_0_0_f6ebe368bb8993cda79736be328e10f9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mattia ahmet minguzzi, yasemin minguzzi, kadıköy, andrea minguzzi
mattia ahmet minguzzi, yasemin minguzzi, kadıköy, andrea minguzzi

Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar: 2 sanığa 24 yıl ceza, 2 sanığa beraat

13:47 21.10.2025 (güncellendi: 14:51 21.10.2025)
© AAAhmet Mattia Minguzzi
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
© AA
Abone ol
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında karar açıklandı. 2 sanığa 24 yıl hapis cezası verildi ve haksız tahrik indirimi yapılmadı. 2 sanık hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildi. Anne Yasemin Minguzzi kararın ardından "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum. O kadar" ifadelerini kullandı. Başsavcılık, beraat kararına itiraz etti.
Kadıköy’de 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasında karar çıktı. İstanbul’da görülen 6’ncı duruşmada, mahkeme heyeti iki sanığa 24’er yıl hapis cezası verdi. Sanıklar hakkında “kasten öldürme” suçundan verilen cezalar en üst sınırdan uygulanırken, haksız tahrik indirimi yapılmadı.

İki sanığa beraat ve tahliye

Mahkeme, sanıklar B.B. ve U.B. hakkında “kasten öldürme” suçundan 24 yıl hapis cezası kararı verdi. Diğer iki sanık M.A.D. ile A.Ö. hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.

Minguzzi ailesinden karara tepki

Minguzzi Ailesi'nin avukatı Ersan Barkın, iki sanık hakkında verilen beraat kararına tepki gösterdi. Barkın, "Üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Ancak bu bir dava dosyasası olmasının yanında aynı zamanda hepimizin bütün evlatlarının sokaklarda can güvenliği sorunu yaşamadan yaşabilmelerine ilişkin bir emsal karardı Yazık ki bu emsal kararda muvaffak olamadık. Verilen karar bu haliyle kabul edilebilir bir karar değil. İtiraz sürecini hemen başlatacağız" diye konuştu.
Kararın ardından sinir krizi geçiren Yasemin Akıncılar Minguzzi ise "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum. O kadar" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda meydana gelmişti. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi, sabah saatlerinde kaykay malzemesi almak için pazara gitmişti.
Görgü tanıklarının ifadesine göre Minguzzi, pazara gitmeden önce bisikletli bir grupla tartışma yaşamıştı.Çevredekilerin araya girmesiyle grup dağılmış, ancak Minguzzi alışveriş yapmak için bit pazarına yönelmişti.
Pazarda dolaştığı sırada, daha önce tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B., Minguzzi’yi beş yerinden bıçaklamıştı. Olay anında yanında bulunan U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmelemişti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mattia Ahmet Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.
Öğrenci ara tatil - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
TÜRKİYE
Bakan Tekin duyurdu: Okul kayıtlarında yeni dönem geliyor
12:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала