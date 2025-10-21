https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/mattia-ahmet-minguzzi-davasinda-karar-2-saniga-24-yil-ceza-1100359095.html
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar: 2 sanığa 24 yıl ceza, 2 sanığa beraat
13:47 21.10.2025 (güncellendi: 14:51 21.10.2025)
Kadıköy’de 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasında karar çıktı. İstanbul’da görülen 6’ncı duruşmada, mahkeme heyeti iki sanığa 24’er yıl hapis cezası verdi. Sanıklar hakkında “kasten öldürme” suçundan verilen cezalar en üst sınırdan uygulanırken, haksız tahrik indirimi yapılmadı.
İki sanığa beraat ve tahliye
Mahkeme, sanıklar B.B. ve U.B. hakkında “kasten öldürme” suçundan 24 yıl hapis cezası kararı verdi. Diğer iki sanık M.A.D. ile A.Ö. hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.
Minguzzi ailesinden karara tepki
Minguzzi Ailesi'nin avukatı Ersan Barkın, iki sanık hakkında verilen beraat kararına tepki gösterdi. Barkın, "Üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Ancak bu bir dava dosyasası olmasının yanında aynı zamanda hepimizin bütün evlatlarının sokaklarda can güvenliği sorunu yaşamadan yaşabilmelerine ilişkin bir emsal karardı Yazık ki bu emsal kararda muvaffak olamadık. Verilen karar bu haliyle kabul edilebilir bir karar değil. İtiraz sürecini hemen başlatacağız" diye konuştu.
Kararın ardından sinir krizi geçiren Yasemin Akıncılar Minguzzi ise "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum. O kadar" ifadelerini kullandı.
Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda meydana gelmişti. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi, sabah saatlerinde kaykay malzemesi almak için pazara gitmişti.
Görgü tanıklarının ifadesine göre Minguzzi, pazara gitmeden önce bisikletli bir grupla tartışma yaşamıştı.Çevredekilerin araya girmesiyle grup dağılmış, ancak Minguzzi alışveriş yapmak için bit pazarına yönelmişti.
Pazarda dolaştığı sırada, daha önce tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B., Minguzzi’yi beş yerinden bıçaklamıştı. Olay anında yanında bulunan U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmelemişti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mattia Ahmet Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.