https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/mattia-ahmet-minguzzi-davasinda-karar-2-saniga-24-yil-ceza-1100359095.html

Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar: 2 sanığa 24 yıl ceza, 2 sanığa beraat

Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar: 2 sanığa 24 yıl ceza, 2 sanığa beraat

Sputnik Türkiye

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında karar açıklandı. 2 sanığa 24 yıl hapis cezası verildi ve haksız tahrik indirimi yapılmadı. 2 sanık hakkında ise beraat... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T13:47+0300

2025-10-21T13:47+0300

2025-10-21T14:51+0300

türki̇ye

mattia ahmet minguzzi

yasemin minguzzi

kadıköy

andrea minguzzi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094084967_0:279:2651:1770_1920x0_80_0_0_462b878c81c00b5a2594150f8740c09a.png

Kadıköy’de 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasında karar çıktı. İstanbul’da görülen 6’ncı duruşmada, mahkeme heyeti iki sanığa 24’er yıl hapis cezası verdi. Sanıklar hakkında “kasten öldürme” suçundan verilen cezalar en üst sınırdan uygulanırken, haksız tahrik indirimi yapılmadı.İki sanığa beraat ve tahliyeMahkeme, sanıklar B.B. ve U.B. hakkında “kasten öldürme” suçundan 24 yıl hapis cezası kararı verdi. Diğer iki sanık M.A.D. ile A.Ö. hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.Minguzzi ailesinden karara tepkiMinguzzi Ailesi'nin avukatı Ersan Barkın, iki sanık hakkında verilen beraat kararına tepki gösterdi. Barkın, "Üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Ancak bu bir dava dosyasası olmasının yanında aynı zamanda hepimizin bütün evlatlarının sokaklarda can güvenliği sorunu yaşamadan yaşabilmelerine ilişkin bir emsal karardı Yazık ki bu emsal kararda muvaffak olamadık. Verilen karar bu haliyle kabul edilebilir bir karar değil. İtiraz sürecini hemen başlatacağız" diye konuştu.Kararın ardından sinir krizi geçiren Yasemin Akıncılar Minguzzi ise "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum. O kadar" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda meydana gelmişti. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi, sabah saatlerinde kaykay malzemesi almak için pazara gitmişti.Görgü tanıklarının ifadesine göre Minguzzi, pazara gitmeden önce bisikletli bir grupla tartışma yaşamıştı.Çevredekilerin araya girmesiyle grup dağılmış, ancak Minguzzi alışveriş yapmak için bit pazarına yönelmişti.Pazarda dolaştığı sırada, daha önce tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B., Minguzzi’yi beş yerinden bıçaklamıştı. Olay anında yanında bulunan U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmelemişti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mattia Ahmet Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/bakan-tekin-duyurdu-okul-kayitlarinda-yeni-donem-geliyor-1100356103.html

türki̇ye

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mattia ahmet minguzzi, yasemin minguzzi, kadıköy, andrea minguzzi