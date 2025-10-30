Türkiye
SON DAKİKA | Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem
DÜNYA
Vance: Rusya ve Çin büyük nükleer cephaneliklere sahip
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya ve Çin'in büyük nükleer cephaneliklere sahip olduğunu belirtti. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın 'nükleer silah denemelerine yeniden başlama planlarını' değerlendiren Vance, Rusya ve Çin'in büyük nükleer cephaneliklere sahip olduğunu belirterek, nükleer silah testlerinin periyodik olarak yapılması gerektiğini vurguladı.Vance, "Büyük bir cephaneliğimiz var. Açıkça söylemek gerekirse, Rusya'nın da büyük bir nükleer cephaneliği var, Çin'in de öyle. Bazen, cephaneliğin işlevsel olduğu ve düzgün çalıştığından emin olmak için testler yapmak gerek" dedi.Vance, ABD'nin yeni nükleer silah testi politikasının detayları hakkında açıklama yapmazken, Başkan Trump’ın 29 Ekim’de verdiği talimat doğrultusunda ABD’nin diğer ülkelerle eşit şartlarda nükleer testler yapma kararı aldığına değindi. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, bu sürecin hemen başlayacağını belirtmişti.
Vance: Rusya ve Çin büyük nükleer cephaneliklere sahip

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance
© AP Photo / Alex Brandon
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya ve Çin'in büyük nükleer cephaneliklere sahip olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 'nükleer silah denemelerine yeniden başlama planlarını' değerlendiren Vance, Rusya ve Çin'in büyük nükleer cephaneliklere sahip olduğunu belirterek, nükleer silah testlerinin periyodik olarak yapılması gerektiğini vurguladı.
Vance, "Büyük bir cephaneliğimiz var. Açıkça söylemek gerekirse, Rusya'nın da büyük bir nükleer cephaneliği var, Çin'in de öyle. Bazen, cephaneliğin işlevsel olduğu ve düzgün çalıştığından emin olmak için testler yapmak gerek" dedi.
Vance, ABD'nin yeni nükleer silah testi politikasının detayları hakkında açıklama yapmazken, Başkan Trump’ın 29 Ekim’de verdiği talimat doğrultusunda ABD’nin diğer ülkelerle eşit şartlarda nükleer testler yapma kararı aldığına değindi. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, bu sürecin hemen başlayacağını belirtmişti.
DÜNYA
Trump: Nükleer silah denemeleri başlasın
04:51
