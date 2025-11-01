https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/kolombiya-abdnin-karayiplerdeki-saldirilarinin-durdurulmasi-icin-bmye-onerge-sunmaya-hazirlaniyor-1100661584.html

Kolombiya, ABD’nin Karayipler’deki saldırılarının durdurulması için BM’ye önerge sunmaya hazırlanıyor

Kolombiya, ABD’nin Karayipler’deki saldırılarının durdurulması için BM’ye önerge sunmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD’nin 'uyuşturucuyla mücadele' gerekçesiyle Karayipler ve Pasifik’te yürüttüğü askeri operasyonları yasa dışı olarak... 01.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-01T09:31+0300

2025-11-01T09:31+0300

2025-11-01T09:31+0300

dünya

abd

pasifik

kolombiya

gustavo petro

birleşmiş milletler (bm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088996255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f32e0658c648382dfc3c05450fff7570.jpg

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD’nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu’nda yürüttüğü askeri operasyonlara sert tepki gösterdi. Petro, ABD’nin “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle bölgedeki teknelere saldırmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bu durumun son bulması için Birleşmiş Milletler’e (BM) önerge sunmaya hazırlandıklarını duyurdu.Petro, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Af Örgütü’ne göre Karayipler’deki operasyon yasa dışı. Karayip hükümetleri ne düşünüyor? Halklar ne düşünüyor? Kolombiya, BM’ye Karayipler ve Pasifik’e yönelik saldırıların durdurulmasını talep eden bir önerge sunmalı” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle ordunun bölgedeki varlığını artıran bir kararname imzalamıştı. Bu kapsamda ABD, ağustos sonunda Venezüella açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermişti.ABD, ayrıca geçen hafta Kolombiya Devlet Başkanı Petro'yu, 'uyuşturucu kartellerin bölgede güçlenmesine izin verdiği' gerekçesiyle yaptırım listesine eklediklerini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/venezuelladan-rusyaya-egemenligini-koruma-konusundaki-destegi-icin--tesekkur-1100658045.html

pasifik

kolombiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, pasifik, kolombiya, gustavo petro, birleşmiş milletler (bm)