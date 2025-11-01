Türkiye
Kolombiya, ABD'nin Karayipler'deki saldırılarının durdurulması için BM'ye önerge sunmaya hazırlanıyor
Kolombiya, ABD’nin Karayipler’deki saldırılarının durdurulması için BM’ye önerge sunmaya hazırlanıyor
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD’nin 'uyuşturucuyla mücadele' gerekçesiyle Karayipler ve Pasifik’te yürüttüğü askeri operasyonları yasa dışı olarak... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD’nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu’nda yürüttüğü askeri operasyonlara sert tepki gösterdi. Petro, ABD’nin “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle bölgedeki teknelere saldırmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bu durumun son bulması için Birleşmiş Milletler’e (BM) önerge sunmaya hazırlandıklarını duyurdu.Petro, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Af Örgütü’ne göre Karayipler’deki operasyon yasa dışı. Karayip hükümetleri ne düşünüyor? Halklar ne düşünüyor? Kolombiya, BM’ye Karayipler ve Pasifik’e yönelik saldırıların durdurulmasını talep eden bir önerge sunmalı” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle ordunun bölgedeki varlığını artıran bir kararname imzalamıştı. Bu kapsamda ABD, ağustos sonunda Venezüella açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermişti.ABD, ayrıca geçen hafta Kolombiya Devlet Başkanı Petro'yu, 'uyuşturucu kartellerin bölgede güçlenmesine izin verdiği' gerekçesiyle yaptırım listesine eklediklerini açıklamıştı.
Kolombiya, ABD’nin Karayipler’deki saldırılarının durdurulması için BM’ye önerge sunmaya hazırlanıyor

Gustavo Petro Urrego
Gustavo Petro Urrego - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Abone ol
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD’nin 'uyuşturucuyla mücadele' gerekçesiyle Karayipler ve Pasifik’te yürüttüğü askeri operasyonları yasa dışı olarak nitelendirdi. Petro, saldırıların durdurulması için Birleşmiş Milletler’e önerge sunacaklarını açıkladı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD’nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu’nda yürüttüğü askeri operasyonlara sert tepki gösterdi. Petro, ABD’nin “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle bölgedeki teknelere saldırmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bu durumun son bulması için Birleşmiş Milletler’e (BM) önerge sunmaya hazırlandıklarını duyurdu.
Petro, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Af Örgütü’ne göre Karayipler’deki operasyon yasa dışı. Karayip hükümetleri ne düşünüyor? Halklar ne düşünüyor? Kolombiya, BM’ye Karayipler ve Pasifik’e yönelik saldırıların durdurulmasını talep eden bir önerge sunmalı” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle ordunun bölgedeki varlığını artıran bir kararname imzalamıştı. Bu kapsamda ABD, ağustos sonunda Venezüella açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermişti.
ABD, ayrıca geçen hafta Kolombiya Devlet Başkanı Petro'yu, 'uyuşturucu kartellerin bölgede güçlenmesine izin verdiği' gerekçesiyle yaptırım listesine eklediklerini açıklamıştı.
