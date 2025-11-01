https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/kupyansk-ve-krasnoarmeysk-kusatmalari-ukraynanin-yenilgisini-gizleyemeyecek-kadar-buyuk-1100674353.html

'Kupyansk ve Krasnoarmeysk kuşatmaları, Ukrayna'nın yenilgisini gizleyemeyecek kadar büyük'

'Kupyansk ve Krasnoarmeysk kuşatmaları, Ukrayna'nın yenilgisini gizleyemeyecek kadar büyük'

Sputnik Türkiye

İsveç Silahlı Kuvvetleri ve Hava Savunma eski subayı Valtersson Sputnik'e yaptığı açıklamada, Ukrayna için en kötünün henüz yaşanmış olmadığını belirterek... 01.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-01T18:46+0300

2025-11-01T18:46+0300

2025-11-01T18:46+0300

görüş

avrupa

vladimir zelenskiy

aleksandr sırskiy

ukrayna

krasnoarmeysk

kupyansk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097661680_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_aff0f3f8dd109de22f5554ba9e5298e2.jpg

İsveç Silahlı Kuvvetleri ve Hava Savunma eski subayı Mikael Valtersson, Krasnoarmeysk ve Kupyansk kuşatmalarıyla ilgili olarak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy ve Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy'in çatışmaları uzatmak için Ukraynalı askerleri feda etme konusunda kötü şöhrete sahip olduğunu söyledi.Valtersson yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Zelenskiy’in teslim olma emri verme olasılığı neredeyse olmadığının altını çizen Valtersson, "Kiev açısından olabilecek en kötü şey, binlerce Ukraynalı askerinin geri çekilmesi veya teslim olması olurdu" dedi.'Ukrayna için en kötüsü henüz yaşanmış değil'Zelenskiy'in ekibinin kuşatma olmadığını iddia ettiğini ve gazetecilerin bölgeye girmesine engel olduğunu belirten Valtersson, "Böyle gazeteciler sadece Kiev’in durumla ilgili yalanlarını açığa çıkarır ve Ukrayna’nın güvenilirliğini sarsar" dedi.Öte yandan Valtersson, Ukrayna’nın yenilgisinin artık gizlenemeyecek kadar büyük olduğunu belirterek, Rusya’nın Kasım ve Aralık aylarındaki ilerleyişinin Ukrayna’nın birkaç şehri kaybetmesine daha yol açacağını dile getirdi.Valtersson açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/eski-abdli-yarbay-trumpin-nukleer-test-aciklamasini-degerlendirdi-rusya-ve-cin-ayni-sekilde-1100673612.html

ukrayna

krasnoarmeysk

kupyansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, vladimir zelenskiy, aleksandr sırskiy, ukrayna, krasnoarmeysk, kupyansk