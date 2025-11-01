https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/kupyansk-ve-krasnoarmeysk-kusatmalari-ukraynanin-yenilgisini-gizleyemeyecek-kadar-buyuk-1100674353.html
'Kupyansk ve Krasnoarmeysk kuşatmaları, Ukrayna'nın yenilgisini gizleyemeyecek kadar büyük'
Sputnik Türkiye
İsveç Silahlı Kuvvetleri ve Hava Savunma eski subayı Valtersson Sputnik'e yaptığı açıklamada, Ukrayna için en kötünün henüz yaşanmış olmadığını belirterek... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-01T18:46+0300
2025-11-01T18:46+0300
2025-11-01T18:46+0300
görüş
avrupa
vladimir zelenskiy
aleksandr sırskiy
ukrayna
krasnoarmeysk
kupyansk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097661680_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_aff0f3f8dd109de22f5554ba9e5298e2.jpg
İsveç Silahlı Kuvvetleri ve Hava Savunma eski subayı Mikael Valtersson, Krasnoarmeysk ve Kupyansk kuşatmalarıyla ilgili olarak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy ve Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy'in çatışmaları uzatmak için Ukraynalı askerleri feda etme konusunda kötü şöhrete sahip olduğunu söyledi.Valtersson yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Zelenskiy’in teslim olma emri verme olasılığı neredeyse olmadığının altını çizen Valtersson, "Kiev açısından olabilecek en kötü şey, binlerce Ukraynalı askerinin geri çekilmesi veya teslim olması olurdu" dedi.'Ukrayna için en kötüsü henüz yaşanmış değil'Zelenskiy'in ekibinin kuşatma olmadığını iddia ettiğini ve gazetecilerin bölgeye girmesine engel olduğunu belirten Valtersson, "Böyle gazeteciler sadece Kiev’in durumla ilgili yalanlarını açığa çıkarır ve Ukrayna’nın güvenilirliğini sarsar" dedi.Öte yandan Valtersson, Ukrayna’nın yenilgisinin artık gizlenemeyecek kadar büyük olduğunu belirterek, Rusya’nın Kasım ve Aralık aylarındaki ilerleyişinin Ukrayna’nın birkaç şehri kaybetmesine daha yol açacağını dile getirdi.Valtersson açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/eski-abdli-yarbay-trumpin-nukleer-test-aciklamasini-degerlendirdi-rusya-ve-cin-ayni-sekilde-1100673612.html
ukrayna
krasnoarmeysk
kupyansk
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/07/1097661680_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_2e02a72b5cd220a9d6ff0e222c926a67.jpg
İsveç Silahlı Kuvvetleri ve Hava Savunma eski subayı Mikael Valtersson, Krasnoarmeysk ve Kupyansk kuşatmalarıyla ilgili olarak Sputnik’e yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy ve Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy'in çatışmaları uzatmak için Ukraynalı askerleri feda etme konusunda kötü şöhrete sahip olduğunu söyledi.
Valtersson yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Zelenskiy ve ekibinin politikası, 20 bine kadar Ukraynalı askeri çok tehlikeli bir konumda bıraktı. Onlara iki kötü seçenek kalıyor: Ya umutsuz mevzileri savunurken yok edilmek ya da zorlu bir geri çekilme sırasında ağır kayıplar vermek. Her iki durumda da Ukrayna paha biçilemez askeri birimlerini kaybedecek.
Zelenskiy’in teslim olma emri verme olasılığı neredeyse olmadığının altını çizen Valtersson, "Kiev açısından olabilecek en kötü şey, binlerce Ukraynalı askerinin geri çekilmesi veya teslim olması olurdu" dedi.
'Ukrayna için en kötüsü henüz yaşanmış değil'
Zelenskiy'in ekibinin kuşatma olmadığını iddia ettiğini ve gazetecilerin bölgeye girmesine engel olduğunu belirten Valtersson, "Böyle gazeteciler sadece Kiev’in durumla ilgili yalanlarını açığa çıkarır ve Ukrayna’nın güvenilirliğini sarsar" dedi.
Öte yandan Valtersson, Ukrayna’nın yenilgisinin artık gizlenemeyecek kadar büyük olduğunu belirterek, Rusya’nın Kasım ve Aralık aylarındaki ilerleyişinin Ukrayna’nın birkaç şehri kaybetmesine daha yol açacağını dile getirdi.
Valtersson açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka kentsel alanı, Zaporojye, Dnipropetrovsk ve Harkov gibi büyük şehirler ele geçirilebilir. Ukrayna için 2025’te en kötüsü henüz yaşanmış değil. Şu anda Krasnoarmeysk ve Kupyansk’ın nihai düşüşüne tanık oluyoruz.