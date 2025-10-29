Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Askeri uzman Mihaylov: Krasnoarmeysk ve Kupyansk'ın kuşatılması Kiev'in 'zafer hikayelerini' çökertti
Askeri uzman Mihaylov: Krasnoarmeysk ve Kupyansk'ın kuşatılması Kiev'in 'zafer hikayelerini' çökertti
Rus ordusunun Krasnoarmeysk ve Kupyansk gibi iki önemli yerleşimi kuşatma altına almasını yorumlayan Rus uzman Mihaylov, Kiev'in yalanlarının ortaya çıktığını... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
Rus ordusunun Krasnoarmeysk ve Kupyansk gibi iki önemli yerleşimi kuşatma altına almasını yorumlayan Rus uzman Mihaylov, Kiev'in yalanlarının ortaya çıktığını vurguladı.
Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu Direktörü Aleksandr Mihaylov, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Krasnoarmeysk ve Harkov Bölgesi'ndeki Kupyansk kentlerini kuşatma altına almasının Kiev'in 'zafer hikayelerini' çökerttiğini belirtti.

Kiev'in iddialarının aksine Ukrayna ordusunun 2025 yılında tek bir yerleşim birimini, Rus toprağını ve askeri tesisini dahi ele geçiremediğini kaydeden Mihaylov, "Kiev rejiminin kontrolündeki Ukrayna ve Batı medyasının, Rusya'nın büyük kayıplar verdiği, hiçbir ilerleme kaydedemediği ve tek bir yerleşim birimini dahi ele geçiremediği yönündeki ardı arkası kesilmeyen iddialarının tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin basın merkezleri ve özel askeri harekat bölgesinde faaliyet yürüten güvenlik teşkilatlarının basın servislerinin açıklamaları, Rusya'nın verdiği bilgilerin doğruluğunu kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Krasnoarmeysk'in DHC'nin Kiev rejimi tarafından kontrol edilen en büyük şehirlerinden biri olduğuna ve çatışmalardan önce nüfusunun yaklaşık 60 bin olduğuna dikkat çeken Rus uzman, ordunun bu devasa müstahkem bölgesini kıskaca alarak elbette çok zor ve çok ciddi bir askeri görevi yerine getirdiğinin altını çizdi.

Kupyansk istikametinde de benzer bir durum olduğunu, zira yoğun nüfuslu bu kentte geçici savunma hatları ve tahkimat oluşturmak için kullanılabilecek çok sayıda bina buunduğunu anlatan Mihaylov, "Krasnoarmeysk gibi yerlerin stratejik önemi muazzamdır, zira bir köprübaşı olan Krasnoarmeysk'in ele geçirilmesi, ordumuzun DHC'nin temizlenmesinin son aşaması olan Slavyansk ve Kramatorsk'a giden yolu açıyor. Bu iki büyük şehrin ele geçirilmesi, esasen DHC'nin tamamen temizlenmesini sağlayacak ve bu da Kiev cuntasının imajı için güçlü bir siyasi darbe olacak" diye ekledi.
