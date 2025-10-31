https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-enflasyonda-hizli-dusus-olacak-1100640648.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıdada ağustos ve eylülde 20 yıllık ortalamanın 3 katı enflasyon olduğunu belirtirken önümüzdeki yıl kuraklık olmazsa... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T11:44+0300
2025-10-31T11:44+0300
2025-10-31T11:50+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
enflasyon
enflasyon oranı
enflasyon rakamı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082892124_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_7e719ee6ff8336ec4d19805d2298a648.jpg
Katıldığı bir programda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayında enflasyonda gerçekleşen yükselişi değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Bazı makro göstergeler istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerleme var" dedi. Bakan Şimşek'in açıklamalarından önemli satır başları şöyle: Son aylarda görülen yüksek enflasyon programı bozmayacakReel ekonomi için en kötüsü geride kaldıAltın hariç cari açık sorunumuz kalmadı. Türkiye rezerv yeterliliğini sağladı, KKM Aralık sonunda sonlanmış olacak, büyük bir riskten kurtulmuş olacağız. Vergi artışlarını hedef enflasyonun altında belirlemeye çalışacağız, merkez bankasına destek vereceğiz. Reel ekonomi için en kötüsü geride kaldı."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-enflasyonda-bu-yil-belki-beklentimizin-uzerinde-rakamlarla-1100279236.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082892124_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a440acba049c7d7149ff3d290074a70f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, enflasyon oranı, enflasyon rakamı
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, enflasyon, enflasyon oranı, enflasyon rakamı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda hızlı düşüş olacak
11:44 31.10.2025 (güncellendi: 11:50 31.10.2025)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıdada ağustos ve eylülde 20 yıllık ortalamanın 3 katı enflasyon olduğunu belirtirken önümüzdeki yıl kuraklık olmazsa baz etkisi ile hızlı düşüş yaşanacağını söyledi.
Katıldığı bir programda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayında enflasyonda gerçekleşen yükselişi değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Bazı makro göstergeler istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerleme var" dedi.
Bakan Şimşek'in açıklamalarından önemli satır başları şöyle:
Son aylarda görülen yüksek enflasyon programı bozmayacak
"Şu an programın ikinci evresindeyiz, program hem iç hem dış koşullarla test edildi. Bazı makro göstergeler istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerleme var. Üçüncü evre haziran 2026’da olacak, fiyat istikrarı ve yapısal dönüşüm tamamlanacak. İç ve dış öngörmediğimiz gelişmelere rağmen dezenflasyon devam etti ve edecek. Son aylarda görülen yüksek enflasyon programı bozmayacak. Kira ve eğitim enflasyonunda katılık var ama iddia edildiği kadar değil, bir yıl öncesine göre düşüş var. Gıdada hızlı artışta zirai don ve kuraklık etkisi çok yüksek, ağustos ve eylülde 20 yıllık ortalamaların 3 katı enflasyon oldu. Gelecek yıl kuraklık olmazsa baz etkisi ile hızlı bir düşüş olacak."
Reel ekonomi için en kötüsü geride kaldı
Altın hariç cari açık sorunumuz kalmadı. Türkiye rezerv yeterliliğini sağladı, KKM Aralık sonunda sonlanmış olacak, büyük bir riskten kurtulmuş olacağız. Vergi artışlarını hedef enflasyonun altında belirlemeye çalışacağız, merkez bankasına destek vereceğiz. Reel ekonomi için en kötüsü geride kaldı."