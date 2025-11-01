Türkiye
İsrail'in saldırısında tüm ailesi öldü, bir tek o kurtuldu: Lübnanlı çocuğun mucizevi hayatta kalma hikayesi
İsrail'in saldırısında tüm ailesi öldü, bir tek o kurtuldu: Lübnanlı çocuğun mucizevi hayatta kalma hikayesi
29 Ekim 2024'te İsrail'in hava saldırısı Lübnan'ın güneyindeki sahil kasabası Sarafand'ı sarstı. Saldırıda üç katlı bir konut binası hedef alındı.
Bu, savaş sırasındaki en ölümcül saldırılardan biri oldu: 5’i çocuk olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk hariç tüm aile enkaz altında can verdi. Sputnik, kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri gibi görgü tanıklarının ağzından bu mucizevi kurtuluşun hikayesini derledi
Lübnan: “Hayat savaşa galip geldi”-İsrail saldırısı sonucu ailesini kaybeden bir çocuğun mucizevi hayatta kalma hikayesi
Lübnan: “Hayat savaşa galip geldi”-İsrail saldırısı sonucu ailesini kaybeden bir çocuğun mucizevi hayatta kalma hikayesi
İsrail'in saldırısında tüm ailesi öldü, bir tek o kurtuldu: Lübnanlı çocuğun mucizevi hayatta kalma hikayesi

29 Ekim 2024'te İsrail'in hava saldırısı Lübnan'ın güneyindeki sahil kasabası Sarafand'ı sarstı. Saldırıda üç katlı bir konut binası hedef alındı.
Bu, savaş sırasındaki en ölümcül saldırılardan biri oldu: 5’i çocuk olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk hariç tüm aile enkaz altında can verdi. Sputnik, kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri gibi görgü tanıklarının ağzından bu mucizevi kurtuluşun hikayesini derledi
