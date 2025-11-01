https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/israilin-saldirisinda-tum-ailesi-oldu-bir-tek-o-kurtuldu-lubnanli-cocugun-mucizevi-hayatta-kalma-1100654457.html
İsrail'in saldırısında tüm ailesi öldü, bir tek o kurtuldu: Lübnanlı çocuğun mucizevi hayatta kalma hikayesi
İsrail'in saldırısında tüm ailesi öldü, bir tek o kurtuldu: Lübnanlı çocuğun mucizevi hayatta kalma hikayesi
Sputnik Türkiye
29 Ekim 2024'te İsrail'in hava saldırısı Lübnan'ın güneyindeki sahil kasabası Sarafand'ı sarstı. Saldırıda üç katlı bir konut binası hedef alındı. 01.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-01T19:10+0300
2025-11-01T19:10+0300
2025-11-01T19:10+0300
dünya
lübnan
i̇srail
hava saldırısı
i̇srail ordusu
vi̇deo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1f/1100654938_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0713570fe654fc6c77841794513add0e.jpg
Bu, savaş sırasındaki en ölümcül saldırılardan biri oldu: 5’i çocuk olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk hariç tüm aile enkaz altında can verdi. Sputnik, kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri gibi görgü tanıklarının ağzından bu mucizevi kurtuluşun hikayesini derledi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/lubnan-cumhurbaskani-joseph-aun-ordu-israilin-her-saldirisina-karsilik-verecek-1100619500.html
lübnan
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1f/1100654938_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_81737d3ecf6ab09074569abaec4a5faf.jpg
Lübnan: “Hayat savaşa galip geldi”-İsrail saldırısı sonucu ailesini kaybeden bir çocuğun mucizevi hayatta kalma hikayesi
Sputnik Türkiye
Lübnan: “Hayat savaşa galip geldi”-İsrail saldırısı sonucu ailesini kaybeden bir çocuğun mucizevi hayatta kalma hikayesi
2025-11-01T19:10+0300
true
PT4M54S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lübnan, i̇srail, hava saldırısı, i̇srail ordusu, vi̇deo
lübnan, i̇srail, hava saldırısı, i̇srail ordusu, vi̇deo
İsrail'in saldırısında tüm ailesi öldü, bir tek o kurtuldu: Lübnanlı çocuğun mucizevi hayatta kalma hikayesi
29 Ekim 2024'te İsrail'in hava saldırısı Lübnan'ın güneyindeki sahil kasabası Sarafand'ı sarstı. Saldırıda üç katlı bir konut binası hedef alındı.
Bu, savaş sırasındaki en ölümcül saldırılardan biri oldu: 5’i çocuk olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk hariç tüm aile enkaz altında can verdi. Sputnik, kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri gibi görgü tanıklarının ağzından bu mucizevi kurtuluşun hikayesini derledi