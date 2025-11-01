https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/israilin-saldirisinda-tum-ailesi-oldu-bir-tek-o-kurtuldu-lubnanli-cocugun-mucizevi-hayatta-kalma-1100654457.html

İsrail'in saldırısında tüm ailesi öldü, bir tek o kurtuldu: Lübnanlı çocuğun mucizevi hayatta kalma hikayesi

İsrail'in saldırısında tüm ailesi öldü, bir tek o kurtuldu: Lübnanlı çocuğun mucizevi hayatta kalma hikayesi

Sputnik Türkiye

29 Ekim 2024'te İsrail'in hava saldırısı Lübnan'ın güneyindeki sahil kasabası Sarafand'ı sarstı. Saldırıda üç katlı bir konut binası hedef alındı. 01.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-01T19:10+0300

2025-11-01T19:10+0300

2025-11-01T19:10+0300

dünya

lübnan

i̇srail

hava saldırısı

i̇srail ordusu

vi̇deo

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1f/1100654938_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0713570fe654fc6c77841794513add0e.jpg

Bu, savaş sırasındaki en ölümcül saldırılardan biri oldu: 5’i çocuk olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk hariç tüm aile enkaz altında can verdi. Sputnik, kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri gibi görgü tanıklarının ağzından bu mucizevi kurtuluşun hikayesini derledi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/lubnan-cumhurbaskani-joseph-aun-ordu-israilin-her-saldirisina-karsilik-verecek-1100619500.html

lübnan

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Lübnan: “Hayat savaşa galip geldi”-İsrail saldırısı sonucu ailesini kaybeden bir çocuğun mucizevi hayatta kalma hikayesi Sputnik Türkiye Lübnan: “Hayat savaşa galip geldi”-İsrail saldırısı sonucu ailesini kaybeden bir çocuğun mucizevi hayatta kalma hikayesi 2025-11-01T19:10+0300 true PT4M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lübnan, i̇srail, hava saldırısı, i̇srail ordusu, vi̇deo