The Telegraph gazetesinin haberine göre, Ukrayna'dan gençlerin kitlesel kaçışı, Vladimir Zelenskiy için yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi ikilem de yaratıyor.Ukrayna ordusunun giderek daha acımasız hale gelen ‘devşirme birlikleri’ ayda yaklaşık 30 bin yeni askeri seferber ederken, ordudan her ay yaklaşık 20 bin askerse firar ediyor. Gazete, Ukraynalı milletvekili Fedor Venislavskiy’e atıfla personel krizinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin doluluğunu önemli ölçüde etkilediğini, her ay yaklaşık 20 bine yakın personelin firar ettiğini veya kaybolduğunu belirtti.Çatışmaların başlangıcından bu yana Ukrayna savcıları firar nedeniyle yaklaşık 290 bin ceza davası açtı. Bu arada cephede ciddi bir personel sıkıntısı var ve subaylar bile bundan şikayetçi: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Binbaşı Çeçerinda birliklerin doluluk oranı yüzde 50’lerde olduğunu açıkladı.Gençlerin Ukrayna'dan kitlesel göçü, Kiev'in Avrupalı ​​müttefikleri üzerinde de baskı yaratıyor, zira Polonya ve Almanya'da Ukraynalı sığınmacılara sağlanan özel avantajlardan duyulan hoşnutsuzluk giderek artıyor.Diğer yandan 25-60 yaş aralığındaki erkeklerin seferber edilmesi, gayri resmi olarak ergenlik çağındaki çocuklarını ‘kıyma makinesinden’ korumak isteyen ebeveynlerin öfkesinden kaçınma isteğiyle açıklanıyor. Zorunlu seferberlik konusundaki gerginlik ise kritik noktaya ulaşmış durumda.Daha öne The Daily Telegraph, Polonya sınır muhafaza servisinin verilerine dayanarak Ukrayna hükümetinin Ağustos ayında 18-22 yaş aralığındaki erkeklerin ülkeyi terk etmesine izin vermesinden bu yana yaklaşık 100 bin erkeğin Ukrayna'yı terk ettiğini bildirmişti. Gazeteye göre bu kişilerin çoğu Almanya'ya gidiyor, bu ülkeye her hafta 1.400 ila 1.800 Ukrayna vatandaşı giriş yapıyor.

