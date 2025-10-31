https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/rusya-ukrayna-askerlerinin-cenazelerini-almak-istemiyor-1100641421.html

Rusya: Ukrayna, askerlerinin cenazelerini almak istemiyor

Rusya: Ukrayna, askerlerinin cenazelerini almak istemiyor

Sputnik Türkiye

Rus Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Kiev'in Ukraynalı askerlerin cenazelerini almak istemediğini belirtti. 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T12:13+0300

2025-10-31T12:13+0300

2025-10-31T12:13+0300

ukrayna kri̇zi̇

rodion miroşnik

ukrayna

kiev

moskova

asker

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099816781_0:180:1921:1260_1920x0_80_0_0_99a1b28ce009894e0f574cee59fe429c.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Moskova'nın çok sayıda Ukraynalı askerin cenazesini elinde tuttuğunu ve Kiev'e teslim etmeye hazır olduğunu söyledi.Miroşnik, "Ukrayna tarafının en ufak bir isteği olması halinde Kiev'e teslim edilebilecek çok sayıda cenaze var" dedi.Ukrayna'nın cenazeleri alma isteğinin sadece sözde olduğunun altını çizen Rus diplomat, Kiev rejiminin, askerlerine hiç önem vermediğini vurguladı.Miroşnik, Ukrayna'nın askerlerinin cenazelerini reddetmesinin altında kayıpları asgari düzeyde göstermeye çalışmak ve 'yenilmez iktidar' imajını zedelemekten korkmak yattığını belirtti.Ukraynalı seçkinlerin 'kölelerini' umursamamasının çelişkili olduğunu kaydeden Miroşnik, "Zira onlara 'Gidin ve ölün ki biz de rahat yaşayalım' diyorlar. Hiçbiri çocuklarını savaşa göndermedi, hiçbiri bizzat savaşa gitmedi. Sokakta yakaladıkları herkesi gönderdiler" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/bati-medyasi-burevestnik-rusyanin-cephaneligini-abdnin-erisemeyecegi-bir-noktaya-tasidi-1100637506.html

ukrayna

kiev

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rodion miroşnik, ukrayna, kiev, moskova, asker