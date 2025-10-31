Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/rusya-ukrayna-askerlerinin-cenazelerini-almak-istemiyor-1100641421.html
Rusya: Ukrayna, askerlerinin cenazelerini almak istemiyor
Rusya: Ukrayna, askerlerinin cenazelerini almak istemiyor
Sputnik Türkiye
Rus Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Kiev'in Ukraynalı askerlerin cenazelerini almak istemediğini belirtti. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T12:13+0300
2025-10-31T12:13+0300
ukrayna kri̇zi̇
rodion miroşnik
ukrayna
kiev
moskova
asker
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099816781_0:180:1921:1260_1920x0_80_0_0_99a1b28ce009894e0f574cee59fe429c.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Moskova'nın çok sayıda Ukraynalı askerin cenazesini elinde tuttuğunu ve Kiev'e teslim etmeye hazır olduğunu söyledi.Miroşnik, "Ukrayna tarafının en ufak bir isteği olması halinde Kiev'e teslim edilebilecek çok sayıda cenaze var" dedi.Ukrayna'nın cenazeleri alma isteğinin sadece sözde olduğunun altını çizen Rus diplomat, Kiev rejiminin, askerlerine hiç önem vermediğini vurguladı.Miroşnik, Ukrayna'nın askerlerinin cenazelerini reddetmesinin altında kayıpları asgari düzeyde göstermeye çalışmak ve 'yenilmez iktidar' imajını zedelemekten korkmak yattığını belirtti.Ukraynalı seçkinlerin 'kölelerini' umursamamasının çelişkili olduğunu kaydeden Miroşnik, "Zira onlara 'Gidin ve ölün ki biz de rahat yaşayalım' diyorlar. Hiçbiri çocuklarını savaşa göndermedi, hiçbiri bizzat savaşa gitmedi. Sokakta yakaladıkları herkesi gönderdiler" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/bati-medyasi-burevestnik-rusyanin-cephaneligini-abdnin-erisemeyecegi-bir-noktaya-tasidi-1100637506.html
ukrayna
kiev
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099816781_0:0:1919:1439_1920x0_80_0_0_febd1067d13374685591913378980bd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rodion miroşnik, ukrayna, kiev, moskova, asker
rodion miroşnik, ukrayna, kiev, moskova, asker

Rusya: Ukrayna, askerlerinin cenazelerini almak istemiyor

12:13 31.10.2025
© AP Photo / Andrii MarienkoUkraynalı askerler
Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Abone ol
Rus Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Kiev'in Ukraynalı askerlerin cenazelerini almak istemediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Moskova'nın çok sayıda Ukraynalı askerin cenazesini elinde tuttuğunu ve Kiev'e teslim etmeye hazır olduğunu söyledi.

Miroşnik, "Ukrayna tarafının en ufak bir isteği olması halinde Kiev'e teslim edilebilecek çok sayıda cenaze var" dedi.

Ukrayna'nın cenazeleri alma isteğinin sadece sözde olduğunun altını çizen Rus diplomat, Kiev rejiminin, askerlerine hiç önem vermediğini vurguladı.

Miroşnik, Ukrayna'nın askerlerinin cenazelerini reddetmesinin altında kayıpları asgari düzeyde göstermeye çalışmak ve 'yenilmez iktidar' imajını zedelemekten korkmak yattığını belirtti.

Ukraynalı seçkinlerin 'kölelerini' umursamamasının çelişkili olduğunu kaydeden Miroşnik, "Zira onlara 'Gidin ve ölün ki biz de rahat yaşayalım' diyorlar. Hiçbiri çocuklarını savaşa göndermedi, hiçbiri bizzat savaşa gitmedi. Sokakta yakaladıkları herkesi gönderdiler" ifadelerini kullandı.
The Burevestnik nuclear-powered cruise missile testing - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
SAVUNMA
Batı medyası: Burevestnik, Rusya'nın cephaneliğini ABD'nin erişemeyeceği bir noktaya taşıdı
10:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала