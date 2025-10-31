Rusya: Ukrayna, askerlerinin cenazelerini almak istemiyor
Ukraynalı askerler
© AP Photo / Andrii Marienko
Rus Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Kiev'in Ukraynalı askerlerin cenazelerini almak istemediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Moskova'nın çok sayıda Ukraynalı askerin cenazesini elinde tuttuğunu ve Kiev'e teslim etmeye hazır olduğunu söyledi.
Miroşnik, "Ukrayna tarafının en ufak bir isteği olması halinde Kiev'e teslim edilebilecek çok sayıda cenaze var" dedi.
Ukrayna'nın cenazeleri alma isteğinin sadece sözde olduğunun altını çizen Rus diplomat, Kiev rejiminin, askerlerine hiç önem vermediğini vurguladı.
Miroşnik, Ukrayna'nın askerlerinin cenazelerini reddetmesinin altında kayıpları asgari düzeyde göstermeye çalışmak ve 'yenilmez iktidar' imajını zedelemekten korkmak yattığını belirtti.
Ukraynalı seçkinlerin 'kölelerini' umursamamasının çelişkili olduğunu kaydeden Miroşnik, "Zira onlara 'Gidin ve ölün ki biz de rahat yaşayalım' diyorlar. Hiçbiri çocuklarını savaşa göndermedi, hiçbiri bizzat savaşa gitmedi. Sokakta yakaladıkları herkesi gönderdiler" ifadelerini kullandı.
