İçişleri Bakanı, ülkesine gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık'tan bugüne kadar gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 550 bin olduğunu açıkladı. 01.11.2025, Sputnik Türkiye
Kilis'te temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık'tan bugüne kadar Türkiye'den ülkesine dönen Suriyelilerin sayısının 550 bini bulduğunu söyledi.2016 yılından bu zamana kadar dönen Suriyelilerin sayısını da açıkladıGöç konusunun tüm dünyanın gündeminde olduğuna işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Düzensiz göçün ne demek olduğunu, mazlumlara kucak açmanın ne anlama geldiğini önce gelin Kilisli kardeşlerime sorun. Göç konusunda Türkiye, vicdanın ve merhametin kurumsallaştığı, insanlık onurunu merkeze alan bir anlayışı esas aldı. Bu yönüyle de tüm dünyaya örnek oldu. İlkemiz hukuktur, vicdandır, medeniyet değerlerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu ilkelerimizden de bir santim olsun geri adım atmadık. Suriye konusunda, tıpkı Gazze’de olduğu gibi haklının ve mazlumun yanında olduk. Zulmün, açlığın ve savaşın kıyısında olanlara sırtımızı dönmedik. Çığlıkları asla duymamazlıktan gelmedik. 8 Aralık'ta Esed zulmünün sona ermesinin üzerinden 1 yıl geçecek. 8 Aralık'tan bugüne, gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu. 2016 yılından bugüne, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüş yapan Suriyelilerin sayısı da 1 milyon 290 bine ulaştı."