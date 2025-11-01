https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/gurcistan-parlamento-baskani-papuasvili-avrupa-parlamentosu-euronest-platformunu-santaj-aracina-1100676078.html

Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili: Avrupa Parlamentosu, Euronest platformunu şantaj aracına dönüştürdü

Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili: Avrupa Parlamentosu, Euronest platformunu şantaj aracına dönüştürdü

Sputnik Türkiye

Parlamento Başkanı Gürcistan’ın Euronest çerçevesindeki çalışmalara ancak Avrupa Parlamentosu yapıcı diyalog için uygun koşulları oluşturursa geri döneceğini... 01.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-01T20:08+0300

2025-11-01T20:08+0300

2025-11-01T20:08+0300

poli̇ti̇ka

şalva papuaşvili

gürcistan

erivan

avrupa parlamentosu (ap)

gürcü rüyası

şantaj

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091160976_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_c4ed3d16d5d0cdfc4e63cc62f8ad457d.jpg

Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili yaptığı açıklamada, Euroneast Parlamenter Asamblesi'nin komşu ülkelere şantaj aracı ve kendi siyasi gündemini dayatma mekanizmasına dönüştüğünün altını çizerek bu nedenle Gürcistan'ın örgütün sonraki oturumlarına katılmayacağını vurguladı.Gürcistan parlamento heyeti, Erivan'da düzenlenen Euroneast Parlamenter Asamblesi'nin12. Genel Oturumu'na katılmadı. Euroneast Parlamenter Asamblesi'nin 12. Genel Oturumu sonucunda Gürcistan hakkında eleştirel bir karar da alınmıştı. Kararda, Meclis, 'Gürcü Rüyası rejiminin Gürcistan’daki demokratik kurumlara yönelik sistematik saldırılarını' ve '26 Ekim 2024’te yapılan parlamento seçimlerini' kınadı ve akabinde Gürcü Rüyası partisinin iktidarını tanımadığını açıklamıştı.Papuaşvili açıklamasında Gürcü makamları için Euroneast Parlamenter Asamblesi'nin Gürcistan halkının iradesini görmezden gelmesinin ve böylece kuruluş yetkisini aşarak kendi takdirine göre bir üye devletin seçimlerini ve demokratik kurumlarını geçersiz kılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu altını çizdi.Gürcistan'ın ancak Avrupa Parlamentosu yapıcı diyalog için uygun koşulları oluşturduğu takdirde Euronest çerçevesindeki çalışmalarına geri döneceğini belirten Papuaşvili, konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Avrupa Parlamentosu'nu bir kez daha 'dar siyasi bu gündemden vazgeçmeye ve kurallara dayalı uluslararası düzeni saygı duymaya' çağıran Papuaşvili, “Bugünkü antidemokratik yaklaşımlar, Euronest Parlamenter Asamblesi’nin kendi kendini izole etmesine ve marjinalleşmesine giden yoldur” dedi.Kararda ne denilmişti?Euronest Parlamento Asamblesi'nin kararında, son olayların 'Gürcistan’da demokrasinin gerilemesini gösterdiği' ve parlamento seçimlerinin 'hileli' olduğu iddia edilmişti.Kararda, demokratik geri dönüşün; hem hükümetin 28 Kasım 2024’te AB katılım müzakerelerinin erteleneceğini açıklamasının, hem sivil toplum, akademi ve bağımsız medya temsilcileri başta olmak üzere hükümete karşı potansiyel tüm muhaliflerin sesini bastırmayı amaçlayan bir dizi anti-demokratik yasa tasarısının kabul edilmesinin, hem de yaşayabilir demokratik siyasi muhalefetin ortadan kaldırılmasının kanıtlandığı öne sürülmüştü.Yine kararda, Doğu Ortaklığı politikasının, AB’ye katılım müzakereleri askıya alınsa veya ertelense bile, hükümet ve sivil toplumun sürdürülebilir katılımını sağlayarak demokratik hesap verebilirlik ve denetimi sürdürmek için bir çerçeve sunmaya devam ettiği ifade edilmişti.Euronest ayrıca Gürcistan makamlarını 'yasadışı olarak gözaltına alınan kişileri derhal serbest bırakmaya' çağırmış ve iktidar partisi Gürcü Rüyası'nın Avrupa entegrasyonu yolundan vazgeçmiş olmasından 'derin üzüntü' duyduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/gurcistan-cumhurbaskani-kavelasvili-abye-katilmak-ugruna-kendimizi-kucuk-dusurmeyecegiz-1100622100.html

gürcistan

erivan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şalva papuaşvili, gürcistan, erivan, avrupa parlamentosu (ap), gürcü rüyası, şantaj