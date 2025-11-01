https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/guney-karelya-sinirin-kapanmasi-nedeniyle-gunluk-1-milyon-euro-kaybediyor-1100676813.html

'Güney Karelya, sınırın kapanması nedeniyle günlük 1 milyon euro kaybediyor'

Bloomberg'in aktardığına göre, Güney Karelya bölgesinin yetkilileri, sınırın kapanması sonucu günlük 1 milyon Euro kayıp yaşandığını belirtiyor. Turizm gelirlerinin azalmasıyla birlikte, bölgedeki İmatra kasabasının merkezi büyük bir değişim geçirdi ve birçok dükkan kapandı.Bir zamanlar sokakları dolduran turistler ve otobüsler artık görünmüyor. Yerel spa merkezleri ciddi finansal zorluklarla karşı karşıya. Bazı yerel işletmeler personel sayısını azaltırken, gençler arasında işsizlik oranı hızla artıyor. Ayrıca, daha önce Finlandiya'da bir havaalanının, Rus turistlerin gelmemesi nedeniyle kapanabileceği bildirilmişti.

