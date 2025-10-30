Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/sarkici-gullunun-oglundan-siddet-gordugu-iddia-edildi-kadesten-yardim-istemis---1100615094.html
Şarkıcı Güllü'nün oğlundan 'şiddet' gördüğü iddia edildi: KADES'ten yardım istemiş
Şarkıcı Güllü'nün oğlundan 'şiddet' gördüğü iddia edildi: KADES'ten yardım istemiş
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken kızı ve oğlu ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı. Oğlu Tuğberk Yağız'ın annesine şiddet uyguladığı... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T12:55+0300
2025-10-30T12:55+0300
yaşam
şarkıcı güllü
güllü
sevilay yılman
kades
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1b/1099717905_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7721299e0347ac3fb505cc9d3667f55.jpg
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken kızı ve oğlu ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı. Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız'ın annesine 'şiddet' uyguladığı, ünlü ismin de KADES'ten yardım istediği öne sürüldü. KADES'ten yardım istediği iddia edildiBu Sabah' programında konuyu masaya yatıran Sevilay Yılman, Güllü’nün vefat etmeden yaklaşık üç ay önce oğlu Yağız Gülter’den şiddet gördüğünü söyledi. Yılman, Güllü’nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu ifade etti.Kızının mesajları ortaya çıkmıştıŞarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in de bir yakınına attığı mesajlar ortaya çıkmıştı. Mesajlarda annesi için 'N'olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" yazılı mesajlar attığı belirtilmişti. Ünlü sanatçının patronu Ferdi Aydın, Güllü’nün ölümünün ardından yaptığı açıklamada, “Güllü’yü, öz kızı öldürdü” iddiasını gündeme getirmişti. Aydın, elinde delil olarak WhatsApp yazışmalarını bulunduğunu ileri sürerek, bunları savcılığa sunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/gullunun-olumuyle-ilgili-yeni-gelisme-kizi-ifade-verdi-mesajlar-bana-ait-1100574729.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1b/1099717905_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_99718b2f007689e768409745dd1c2ee5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şarkıcı güllü, güllü, sevilay yılman, kades
şarkıcı güllü, güllü, sevilay yılman, kades

Şarkıcı Güllü'nün oğlundan 'şiddet' gördüğü iddia edildi: KADES'ten yardım istemiş

12:55 30.10.2025
© FotoğrafŞarkıcı Güllü
Şarkıcı Güllü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken kızı ve oğlu ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı. Oğlu Tuğberk Yağız'ın annesine şiddet uyguladığı öne sürüldü.
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken kızı ve oğlu ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı. Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız'ın annesine 'şiddet' uyguladığı, ünlü ismin de KADES'ten yardım istediği öne sürüldü.
© Sıtkı YıldızTuğberk Yağız-Tuğyan Ülkem Gülter
Tuğberk Yağız-Tuğyan Ülkem Gülter - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
Tuğberk Yağız-Tuğyan Ülkem Gülter
© Sıtkı Yıldız

KADES'ten yardım istediği iddia edildi

Bu Sabah' programında konuyu masaya yatıran Sevilay Yılman, Güllü’nün vefat etmeden yaklaşık üç ay önce oğlu Yağız Gülter’den şiddet gördüğünü söyledi. Yılman, Güllü’nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Kızının mesajları ortaya çıkmıştı

Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in de bir yakınına attığı mesajlar ortaya çıkmıştı. Mesajlarda annesi için 'N'olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" yazılı mesajlar attığı belirtilmişti.
Ünlü sanatçının patronu Ferdi Aydın, Güllü’nün ölümünün ardından yaptığı açıklamada, “Güllü’yü, öz kızı öldürdü” iddiasını gündeme getirmişti. Aydın, elinde delil olarak WhatsApp yazışmalarını bulunduğunu ileri sürerek, bunları savcılığa sunmuştu.
Güllü sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
TÜRKİYE
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme, kızı ifade verdi: 'Mesajlar bana ait'
Dün, 10:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала