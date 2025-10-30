https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/sarkici-gullunun-oglundan-siddet-gordugu-iddia-edildi-kadesten-yardim-istemis---1100615094.html
Şarkıcı Güllü'nün oğlundan 'şiddet' gördüğü iddia edildi: KADES'ten yardım istemiş
30.10.2025
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken kızı ve oğlu ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı. Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız'ın annesine 'şiddet' uyguladığı, ünlü ismin de KADES'ten yardım istediği öne sürüldü. KADES'ten yardım istediği iddia edildiBu Sabah' programında konuyu masaya yatıran Sevilay Yılman, Güllü’nün vefat etmeden yaklaşık üç ay önce oğlu Yağız Gülter’den şiddet gördüğünü söyledi. Yılman, Güllü’nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu ifade etti.Kızının mesajları ortaya çıkmıştıŞarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in de bir yakınına attığı mesajlar ortaya çıkmıştı. Mesajlarda annesi için 'N'olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" yazılı mesajlar attığı belirtilmişti. Ünlü sanatçının patronu Ferdi Aydın, Güllü’nün ölümünün ardından yaptığı açıklamada, “Güllü’yü, öz kızı öldürdü” iddiasını gündeme getirmişti. Aydın, elinde delil olarak WhatsApp yazışmalarını bulunduğunu ileri sürerek, bunları savcılığa sunmuştu.
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken kızı ve oğlu ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı. Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız'ın annesine 'şiddet' uyguladığı, ünlü ismin de KADES'ten yardım istediği öne sürüldü.
KADES'ten yardım istediği iddia edildi
Bu Sabah' programında konuyu masaya yatıran Sevilay Yılman, Güllü’nün vefat etmeden yaklaşık üç ay önce oğlu Yağız Gülter’den şiddet gördüğünü söyledi. Yılman, Güllü’nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu ifade etti.
Kızının mesajları ortaya çıkmıştı
Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in de bir yakınına attığı mesajlar ortaya çıkmıştı. Mesajlarda annesi için 'N'olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" yazılı mesajlar attığı belirtilmişti.
Ünlü sanatçının patronu Ferdi Aydın, Güllü’nün ölümünün ardından yaptığı açıklamada, “Güllü’yü, öz kızı öldürdü” iddiasını gündeme getirmişti. Aydın, elinde delil olarak WhatsApp yazışmalarını bulunduğunu ileri sürerek, bunları savcılığa sunmuştu.