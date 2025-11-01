Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/gebzede-coken-apartmanin-yanindaki-3-bina-daha-bosaltildi-1100662382.html
Gebze'de çöken apartmanın yanındaki 3 bina daha boşaltıldı: Kriz koordinasyon merkezi kuruldu
Gebze'de çöken apartmanın yanındaki 3 bina daha boşaltıldı: Kriz koordinasyon merkezi kuruldu
Gebze'de geçtiğimiz günlerde çöken 7 katlı binanın yakınındaki 3 bina daha boşaltıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tedbiren 16 bina... 01.11.2025
2025-11-01T10:44+0300
2025-11-01T10:59+0300
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın ardından incelemeler devam ederken riskli binalar boşaltılıyor. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, zemin ağırlıklı konu üzerinde durulduğunu ve incelemenin devam ettiğini söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, zemindeki durumunm tespitinin zaman alacağını belirterek binaların güvenli olup olmadığını söylemek için erken olduğunu vurguladı. Büyükakın, "Tedbiren 16 bina boşaltıldı, 27 tane işyeri ve 72 tane bağımsız daire boşaltıldı" dedi. 5 gün kadar sabırlı olunması gerektiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, özellikle AFAD tarafında birçok üniversiteyle temas kurulduğunu belirtti. Metro inşaatıyla ilgisi var mı?Büyükakın, "Metro inşaatıyla ilgisi var demek, ilgisi yok demek çok erken bir yaklaşım. Hepsine bakılması lazım" ifadelerini kullandı.AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, kriz koordinasyon merkezinin kurulduğunu ifade ederek "Birbirinden ayrı 4-5 çeşit jeofizik yöntemi kullanarak burada zemini anlamaya çalışacağız" diye konuştu.
gebze, bina çökmesi, deprem
gebze, bina çökmesi, deprem

Gebze'de çöken apartmanın yanındaki 3 bina daha boşaltıldı: Kriz koordinasyon merkezi kuruldu

10:44 01.11.2025 (güncellendi: 10:59 01.11.2025)
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün çöken 7 katlı binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme gerçekleştirdi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün çöken 7 katlı binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2025
© İbrahim Yozoğlu
Abone ol
Gebze'de geçtiğimiz günlerde çöken 7 katlı binanın yakınındaki 3 bina daha boşaltıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tedbiren 16 bina boşaltıldı, 27 tane işyeri ve 72 tane bağımsız daire boşaltıldı" dedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın ardından incelemeler devam ederken riskli binalar boşaltılıyor. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, zemin ağırlıklı konu üzerinde durulduğunu ve incelemenin devam ettiğini söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, zemindeki durumunm tespitinin zaman alacağını belirterek binaların güvenli olup olmadığını söylemek için erken olduğunu vurguladı.
Büyükakın, "Tedbiren 16 bina boşaltıldı, 27 tane işyeri ve 72 tane bağımsız daire boşaltıldı" dedi. 5 gün kadar sabırlı olunması gerektiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, özellikle AFAD tarafında birçok üniversiteyle temas kurulduğunu belirtti.

Metro inşaatıyla ilgisi var mı?

Büyükakın, "Metro inşaatıyla ilgisi var demek, ilgisi yok demek çok erken bir yaklaşım. Hepsine bakılması lazım" ifadelerini kullandı.
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, kriz koordinasyon merkezinin kurulduğunu ifade ederek "Birbirinden ayrı 4-5 çeşit jeofizik yöntemi kullanarak burada zemini anlamaya çalışacağız" diye konuştu.
