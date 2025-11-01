Eski Pentagon analisti, Tomahawk iddialarını değerlendirdi: 'Trump pazarlık yapmayı, taktik oyunlar kurmayı sever'

Böyle kamuya açık açıklamaların, Amerikan halkını çatışmanın içine daha fazla çekmeye yönelik bir hazırlık sürecinin parçası olduğu şüphe götürmez, oysa ABD’de halkın genel hissiyatı bunun durdurulması ve öncelikli olarak Amerikan ihtiyaçlarının gözetilmesi yönünde. Bu durum, Trump’ın yakın zamanda Putin’in önerdiği yeni veya genişletilmiş füze anlaşması kapsamında Rusya’ya karşı 'söz verilen' uzun ve orta menzilli kabiliyetleri pazarlık unsuru olarak kullanabilmesine de hizmet edebilir. Trump’ın kendisi pazarlık yapmayı, taktik oyunlar kurmayı sever. Ne yazık ki, önceki döneminde olduğu gibi, çevresinde yeni muhafazakarlar ve savaş yanlıları var ve bunlar çoğu zaman hem ABD’nin kabiliyetleri hem de dış politika öncelikleri konusunda Trump’ı kendi siyasi ve mali çıkarları doğrultusunda yanıltmaya çalışıyorlar.