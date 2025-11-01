https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/eski-pentagon-analisti-tomahawk-iddialarini-degerlendirdi-trump-pazarlik-yapmayi-taktik-oyunlar-1100674654.html
Eski Pentagon analisti, Tomahawk iddialarını değerlendirdi: 'Trump pazarlık yapmayı, taktik oyunlar kurmayı sever'
Eski Pentagon analisti, Tomahawk iddialarını değerlendirdi: 'Trump pazarlık yapmayı, taktik oyunlar kurmayı sever'
Pentagon'un Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin verilmesine onay verdiği
ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay ve ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Karen Kwiatkowski açıklamasında, "Dikkat dağıtmak için halkın durumu takip etmesi gerekir. Oysa Amerikalılar Ukrayna'daki çatışmayla ilgilenmiyor. Tıpkı İsrail ve onun savaşlarıyla ilgili olarak ilgilerini kaybettikleri gibi" dedi.

'Trump'ı kendi siyasi ve mali çıkarları doğrultusunda yanıltmaya çalışıyorlar'

Buradaki gerekçenin muhtemelen müzakere pazarlık gücü olduğunu düşündüğü ifade eden Kwiatkowski, ayrıca Savaş Bakanlığı'nın Trump'ın kararlarını şekillendirmeye veya sınırlamaya çalışabilecek yeterli sayıda üst düzey askeri liderden temizlendiğine işaret etti.

Kwiatkowski konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:

'Zelenskiy yönetimindeki Ukrayna son eşiğe yaklaştı'

Söz konusu bu açıklamanın kamuoyunun dikkatini Ukrayna'nın çatışma alanındaki başarısızlıklarından başka bir yöne çekme girişimi olup olmayacağı hususuna da değinen Kwiatkowski, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay ve ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Karen Kwiatkowski açıklamasında, "Dikkat dağıtmak için halkın durumu takip etmesi gerekir. Oysa Amerikalılar Ukrayna’daki çatışmayla ilgilenmiyor. Tıpkı İsrail ve onun savaşlarıyla ilgili olarak ilgilerini kaybettikleri gibi" dedi.
'Trump’ı kendi siyasi ve mali çıkarları doğrultusunda yanıltmaya çalışıyorlar'
Buradaki gerekçenin muhtemelen müzakere pazarlık gücü olduğunu düşündüğü ifade eden Kwiatkowski, ayrıca Savaş Bakanlığı'nın Trump'ın kararlarını şekillendirmeye veya sınırlamaya çalışabilecek yeterli sayıda üst düzey askeri liderden temizlendiğine işaret etti.
Kwiatkowski konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:
Böyle kamuya açık açıklamaların, Amerikan halkını çatışmanın içine daha fazla çekmeye yönelik bir hazırlık sürecinin parçası olduğu şüphe götürmez, oysa ABD’de halkın genel hissiyatı bunun durdurulması ve öncelikli olarak Amerikan ihtiyaçlarının gözetilmesi yönünde. Bu durum, Trump’ın yakın zamanda Putin’in önerdiği yeni veya genişletilmiş füze anlaşması kapsamında Rusya’ya karşı 'söz verilen' uzun ve orta menzilli kabiliyetleri pazarlık unsuru olarak kullanabilmesine de hizmet edebilir. Trump’ın kendisi pazarlık yapmayı, taktik oyunlar kurmayı sever. Ne yazık ki, önceki döneminde olduğu gibi, çevresinde yeni muhafazakarlar ve savaş yanlıları var ve bunlar çoğu zaman hem ABD’nin kabiliyetleri hem de dış politika öncelikleri konusunda Trump’ı kendi siyasi ve mali çıkarları doğrultusunda yanıltmaya çalışıyorlar.
'Zelenskiy yönetimindeki Ukrayna son eşiğe yaklaştı'
Söz konusu bu açıklamanın kamuoyunun dikkatini Ukrayna’nın çatışma alanındaki başarısızlıklarından başka bir yöne çekme girişimi olup olmayacağı hususuna da değinen Kwiatkowski, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
Ukrayna’nın kara sahasında askeri başarıya ulaşamaması ya da bir barış anlaşması ve işleyen bir siyasi gelecek sağlayamaması tüm dünya için açık. Amerikalılar, ekonomik olarak zor durumdaki ve palavralarla dolu Avrupa’ya çok az dikkat ediyor ve tıpkı Trump gibi, NATO aracılığıyla onların askeri harcamalarını sübvanse etmekle ilgilenmiyor. Zelenskiy yönetimindeki Ukrayna’nın son eşiğe ne kadar yaklaştığı bu şekilde netleşmişken, bu durum daha çok bir müzakere taktiği gibi görünüyor..