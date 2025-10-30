Kremlin'den Trump'a 'Burevestnik' ve 'Poseidon' yanıtı: Nükleer silah test etmiyoruz
Rusya'da Burevestnik ve Poseidon gibi güçlü silahların test edilmesi sonrası Trump'ın yaptığı açıklamaya Peskov'dan yanıt geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı ülkelerin nükleer silah test ettiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eğer kastedilen Rusya'nın gerçekleştirdiği son testler ise, Trump'ın elindeki bilgilerin yanlış olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Burevestnik nükleer motorlu kıtalararası seyir füzesi ile Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini duyurması, uluslararası gündemde önemli bir yer edinirken ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında bazı ülkelerin nükleer silah test ettiğini dile getirdi.
Trump'ın sözlerine yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Başkan Trump, açıklamasında diğer ülkelerin güya nükleer silah denemeleri yaptığından bahsetti. Eğer burada Burevestnik'in testi kastediliyorsa, o zaman bu hiçbir şekilde nükleer test değildir. Burevestnik ve Poseidon testlerine ilişkin bilgilerin Başkan Trump'a doğru bir şekilde iletildiğini umuyoruz. Bunlar hiçbir şekilde nükleer test olarak yorumlanamaz" ifadelerini kullandı.
Bununla beraber Peskov, Putin'in herhangi bir ülkenin nükleer test yasağını ihlal etmesi halinde Rusya'nın oluşan duruma uygun şekilde hareket edeceği uyarısında bulunduğunu ve bunu defalarca dile getirdiğini anımsattı.
'Yeni bir silahlanma yarışına girilmedi'
Trump'ın ABD'nin nükleer silah denemelerinin yeniden başlatılmasını emretmesini de yorumlayan Kremlin Sözcüsü, Moskova ve Washington'un yeni bir silahlanma yarışına girmediği mesajını verdi.
Peskov, ABD'nin egemen bir ülke olduğunu ve egemen kararlar hakkının bulunduğunu da kaydetti.
'ABD'den START Anlaşması'yla ilgili kayda değer öneri gelmedi'
Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
Putin'in START Anlaşması'yla ilgili teklifi konusunda ABD'den kayda değer bir öneri gelmedi
START'ın akıbeti ile nükleer testler farklı konular ABD, Rusya'yı nükleer test yapma niyeti hakkında bilgilendirmedi
ABD'yle nükleer silahsızlanma konusunda henüz detaylı uzman görüşmeleri yapılmıyor
Putin Rus askerlere Poseidon'u anlattı, zira onlar ülkenin güvenliğiyle ilgileniyor