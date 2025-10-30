Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/kremlinden-trumpa-burevestnik-ve-poseidon-yaniti-nukleer-silah-test-etmiyoruz-1100617360.html
Kremlin'den Trump'a 'Burevestnik' ve 'Poseidon' yanıtı: Nükleer silah test etmiyoruz
Kremlin'den Trump'a 'Burevestnik' ve 'Poseidon' yanıtı: Nükleer silah test etmiyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya'da Burevestnik ve Poseidon gibi güçlü silahların test edilmesi sonrası Trump'ın yaptığı açıklamaya Peskov'dan yanıt geldi. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T13:53+0300
2025-10-30T13:53+0300
dünya
donald trump
rusya
abd
poseidon
burevestnik
vladimir putin
dmitriy peskov
nükleer test
nükleer deneme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100617079_0:34:1772:1031_1920x0_80_0_0_a0fa7ed410eec4d7779e5b08e009a661.jpg
ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı ülkelerin nükleer silah test ettiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eğer kastedilen Rusya'nın gerçekleştirdiği son testler ise, Trump'ın elindeki bilgilerin yanlış olduğunu vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Burevestnik nükleer motorlu kıtalararası seyir füzesi ile Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini duyurması, uluslararası gündemde önemli bir yer edinirken ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında bazı ülkelerin nükleer silah test ettiğini dile getirdi.Trump'ın sözlerine yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Başkan Trump, açıklamasında diğer ülkelerin güya nükleer silah denemeleri yaptığından bahsetti. Eğer burada Burevestnik'in testi kastediliyorsa, o zaman bu hiçbir şekilde nükleer test değildir. Burevestnik ve Poseidon testlerine ilişkin bilgilerin Başkan Trump'a doğru bir şekilde iletildiğini umuyoruz. Bunlar hiçbir şekilde nükleer test olarak yorumlanamaz" ifadelerini kullandı.Bununla beraber Peskov, Putin'in herhangi bir ülkenin nükleer test yasağını ihlal etmesi halinde Rusya'nın oluşan duruma uygun şekilde hareket edeceği uyarısında bulunduğunu ve bunu defalarca dile getirdiğini anımsattı.'Yeni bir silahlanma yarışına girilmedi'Trump'ın ABD'nin nükleer silah denemelerinin yeniden başlatılmasını emretmesini de yorumlayan Kremlin Sözcüsü, Moskova ve Washington'un yeni bir silahlanma yarışına girmediği mesajını verdi.Peskov, ABD'nin egemen bir ülke olduğunu ve egemen kararlar hakkının bulunduğunu da kaydetti.'ABD'den START Anlaşması'yla ilgili kayda değer öneri gelmedi'Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/putin-poseidon-nukleer-insansiz-sualti-araclari-test-edildi-1100590310.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100617079_176:0:1597:1066_1920x0_80_0_0_6d525530c37d5ed6040109b4b0289ff7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, rusya, abd, poseidon, burevestnik, vladimir putin, dmitriy peskov, nükleer test, nükleer deneme
donald trump, rusya, abd, poseidon, burevestnik, vladimir putin, dmitriy peskov, nükleer test, nükleer deneme

Kremlin'den Trump'a 'Burevestnik' ve 'Poseidon' yanıtı: Nükleer silah test etmiyoruz

13:53 30.10.2025
© Sputnik / Ministerio de Defensa de Rusia / Multimedya arşivine gidinPruebas del misil Burevestnik
Pruebas del misil Burevestnik - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
© Sputnik / Ministerio de Defensa de Rusia
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya'da Burevestnik ve Poseidon gibi güçlü silahların test edilmesi sonrası Trump'ın yaptığı açıklamaya Peskov'dan yanıt geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı ülkelerin nükleer silah test ettiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eğer kastedilen Rusya'nın gerçekleştirdiği son testler ise, Trump'ın elindeki bilgilerin yanlış olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Burevestnik nükleer motorlu kıtalararası seyir füzesi ile Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini duyurması, uluslararası gündemde önemli bir yer edinirken ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında bazı ülkelerin nükleer silah test ettiğini dile getirdi.

Trump'ın sözlerine yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Başkan Trump, açıklamasında diğer ülkelerin güya nükleer silah denemeleri yaptığından bahsetti. Eğer burada Burevestnik'in testi kastediliyorsa, o zaman bu hiçbir şekilde nükleer test değildir. Burevestnik ve Poseidon testlerine ilişkin bilgilerin Başkan Trump'a doğru bir şekilde iletildiğini umuyoruz. Bunlar hiçbir şekilde nükleer test olarak yorumlanamaz" ifadelerini kullandı.

Bununla beraber Peskov, Putin'in herhangi bir ülkenin nükleer test yasağını ihlal etmesi halinde Rusya'nın oluşan duruma uygun şekilde hareket edeceği uyarısında bulunduğunu ve bunu defalarca dile getirdiğini anımsattı.

'Yeni bir silahlanma yarışına girilmedi'

Trump'ın ABD'nin nükleer silah denemelerinin yeniden başlatılmasını emretmesini de yorumlayan Kremlin Sözcüsü, Moskova ve Washington'un yeni bir silahlanma yarışına girmediği mesajını verdi.

Peskov, ABD'nin egemen bir ülke olduğunu ve egemen kararlar hakkının bulunduğunu da kaydetti.

'ABD'den START Anlaşması'yla ilgili kayda değer öneri gelmedi'

Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
Putin'in START Anlaşması'yla ilgili teklifi konusunda ABD'den kayda değer bir öneri gelmedi
START'ın akıbeti ile nükleer testler farklı konular ABD, Rusya'yı nükleer test yapma niyeti hakkında bilgilendirmedi
ABD'yle nükleer silahsızlanma konusunda henüz detaylı uzman görüşmeleri yapılmıyor
Putin Rus askerlere Poseidon'u anlattı, zira onlar ülkenin güvenliğiyle ilgileniyor
İnfografik Poseidon insansız sualtı aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
DÜNYA
Putin, Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini duyurdu: 'Gücü, hızı ve hareket derinliği emsalsiz'
Dün, 15:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала