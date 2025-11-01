Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-rusya-uluslararasi-olimpiyat-komitesinin-ahlaksiz-taleplerine-1100673784.html
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin ahlaksız taleplerine boyun eğmeyecek
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin ahlaksız taleplerine boyun eğmeyecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova'nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ahlaksız taleplerine boyun eğmeyeceğini... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-01T17:26+0300
2025-11-01T17:26+0300
dünya
rusya
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
mariya zaharova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090616_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_dcee9005c07c3f9c708f4313b6a8d841.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ndeki gayrimeşru yaklaşımların değiştirilmesi için çalışacaklarını belirterek Komite'nin ahlaksız taleplerine boyun eğmeyeceklerini ve söz konusu kurumdaki 'hastalık' geçene kadar bekleyeceklerinin altını çizdi.Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Rus sporculara yönelik tutumu değerlendiren Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Rusya’nın 'öğütler, baskılar, sözde anlatılar ve yalnızca gayrimeşru değil, aynı zamanda ahlaksız talepler' karşısında boyun eğmeyeceğini vurgulayan Zaharova, açıklamasını "Biz çalışacağız, onların yaklaşımı değişene kadar bekleyeceğiz. Bu duruma etki edeceğiz. Haklılığımızı tahkim mahkemeleri, uluslararası kuruluşlar ve kamuoyu aracılığıyla kanıtlayacağız" cümleleriyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/uluslararasi-olimpiyat-komitesi-cinsiyet-testini-gecemeyen-iki-boksorun-testosteron-testini-yapmadi-1086441291.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090616_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_2155dffd81395d57307e1c09676f2ee7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), mariya zaharova
rusya, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), mariya zaharova

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin ahlaksız taleplerine boyun eğmeyecek

17:26 01.11.2025
© Sputnik / Илья ПиталевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2025
© Sputnik / Илья Питалев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova'nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ahlaksız taleplerine boyun eğmeyeceğini belirterek söz konusu kurumda 'hastalık' geçene kadar bekleyeceklerini dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ndeki gayrimeşru yaklaşımların değiştirilmesi için çalışacaklarını belirterek Komite'nin ahlaksız taleplerine boyun eğmeyeceklerini ve söz konusu kurumdaki 'hastalık' geçene kadar bekleyeceklerinin altını çizdi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Rus sporculara yönelik tutumu değerlendiren Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Eğer delirdiyseniz, eğer bizden özümüzden vazgeçmemizi istiyorsanız, eğer insanların cinsiyetlerinden -yani varlıklarının özünden, kimliklerinden- vazgeçmeleri gerektiği yönünde yeni ölçütler uydurmaya hazırsanız ve hatta isimleri bile yeniden yazmaya kalkıyorsanız siz bu deliliği atlatana kadar biz bekleriz. Bu arada biz kendimiz başka türden yarışmalar ve olanaklar düzenleriz.

Rusya’nın 'öğütler, baskılar, sözde anlatılar ve yalnızca gayrimeşru değil, aynı zamanda ahlaksız talepler' karşısında boyun eğmeyeceğini vurgulayan Zaharova, açıklamasını "Biz çalışacağız, onların yaklaşımı değişene kadar bekleyeceğiz. Bu duruma etki edeceğiz. Haklılığımızı tahkim mahkemeleri, uluslararası kuruluşlar ve kamuoyu aracılığıyla kanıtlayacağız" cümleleriyle tamamladı.
Imane Khelif - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
SPOR
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, cinsiyet testini geçemeyen iki boksörün testosteron testini yapmadı
2 Ağustos 2024, 14:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала