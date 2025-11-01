https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-rusya-uluslararasi-olimpiyat-komitesinin-ahlaksiz-taleplerine-1100673784.html
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ahlaksız taleplerine boyun eğmeyecek
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin ahlaksız taleplerine boyun eğmeyecek
01.11.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ndeki gayrimeşru yaklaşımların değiştirilmesi için çalışacaklarını belirterek Komite'nin ahlaksız taleplerine boyun eğmeyeceklerini ve söz konusu kurumdaki 'hastalık' geçene kadar bekleyeceklerinin altını çizdi.Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Rus sporculara yönelik tutumu değerlendiren Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Rusya’nın 'öğütler, baskılar, sözde anlatılar ve yalnızca gayrimeşru değil, aynı zamanda ahlaksız talepler' karşısında boyun eğmeyeceğini vurgulayan Zaharova, açıklamasını "Biz çalışacağız, onların yaklaşımı değişene kadar bekleyeceğiz. Bu duruma etki edeceğiz. Haklılığımızı tahkim mahkemeleri, uluslararası kuruluşlar ve kamuoyu aracılığıyla kanıtlayacağız" cümleleriyle tamamladı.
