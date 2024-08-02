https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/uluslararasi-olimpiyat-komitesi-cinsiyet-testini-gecemeyen-iki-boksorun-testosteron-testini-yapmadi-1086441291.html
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, cinsiyet testini geçemeyen iki boksörün testosteron testini yapmadı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, cinsiyet testini geçemeyen iki boksörün testosteron testini yapmadı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Olimpiyat Komitesi İletişim Direktörü Mark Adams gazetecilere yaptığı açıklamada, UOK’un 2024 Olimpiyatları'nda boks yarışmacılarının Cezayirli... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T14:30+0300
2024-08-02T14:30+0300
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Khelif ve Ting'in Hindistan'daki 2023 Dünya Şampiyonası'nda XY kromozomlarına ve yüksek testosterona sahip olduklarını gösteren cinsiyet testini geçememelerine rağmen Paris Olimpiyatları'ndaki kadınlar boks etkinliğine katılımını onaylamıştı.Adams, Uluslararası Olimpiyat Komitesi basın toplantısında Paris Olimpiyatları’nda bu sporculara testosteron testi yapılmadığını itiraf ederek şu cümleleri kaydetti:Khelif, Perşembe günü 66 kilo çeyrek final boks maçında İtalyan Ancela Carini'yi mağlup etmişti. Carini maçın 46'ıncı saniyesinde maçtan çekilmişti. İtalyan sporcu rakibinin elini sıkmayı reddederek ringin ortasında dizlerinin üzerine çökere ağlamıştı.Paris Olimpiyatları'ndaki boks turnuvası, Umar Kremlev'in başkanlığındaki Dünya Boks Birliği'nin uzaklaştırılması nedeniyle doğrudan Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tertip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/paris-olimpiyatlarinda-cinsiyet-krizi-busenaz-surmeneliye-rakip-olabilir-1086410217.html
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2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, boks, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), uluslararası olimpiyat komitesi, testosteron, testosteron hormonu, erkek, kadın, mark adams, umar kremlev, dünya boks birliği, dünya boks birliği (aiba)
2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, boks, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), uluslararası olimpiyat komitesi, testosteron, testosteron hormonu, erkek, kadın, mark adams, umar kremlev, dünya boks birliği, dünya boks birliği (aiba)
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, cinsiyet testini geçemeyen iki boksörün testosteron testini yapmadı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi İletişim Direktörü Mark Adams gazetecilere yaptığı açıklamada, UOK’un 2024 Olimpiyatları'nda boks yarışmacılarının Cezayirli Imane Khelif ve Tayvanlı Lin Yu Ting'in testosteron testi yapmadığını söyledi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Khelif ve Ting'in Hindistan'daki 2023 Dünya Şampiyonası'nda XY kromozomlarına ve yüksek testosterona sahip olduklarını gösteren cinsiyet testini geçememelerine rağmen Paris Olimpiyatları'ndaki kadınlar boks etkinliğine katılımını onaylamıştı.
Adams, Uluslararası Olimpiyat Komitesi basın toplantısında Paris Olimpiyatları’nda bu sporculara testosteron testi yapılmadığını itiraf ederek şu cümleleri kaydetti:
Erkeklerden daha fazla testosterona sahip olan pek çok kadın var. Dediğim gibi, bu yüzde 100 yöntemi değil. Birçok kadın 'erkek seviyeleri' olarak adlandırılabilecek testosterona sahip olabilir ve hala kadın olabilir ve hala bir kadın olarak yarışabilir. Bu boksörler tamamen uygun, pasaportlarında kadın yazıyor ve uzun yıllardır yarışıyorlar. Aslında bu şekilde spor yapan insanları damgalamaya başlamanın yararlı olmadığını düşünüyorum. Onlar Tokyo'da yarışan kadınlar.
Khelif, Perşembe günü 66 kilo çeyrek final boks maçında İtalyan Ancela Carini'yi mağlup etmişti. Carini maçın 46'ıncı saniyesinde maçtan çekilmişti. İtalyan sporcu rakibinin elini sıkmayı reddederek ringin ortasında dizlerinin üzerine çökere ağlamıştı.
Paris Olimpiyatları'ndaki boks turnuvası, Umar Kremlev'in başkanlığındaki Dünya Boks Birliği'nin uzaklaştırılması nedeniyle doğrudan Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tertip ediliyor.