Uluslararası Olimpiyat Komitesi, cinsiyet testini geçemeyen iki boksörün testosteron testini yapmadı

Türkiye
Hatay'da hissedilen deprem meydana geldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Haniye suikasti: 'İran'ın imajı açısından çok parlak bir tablo çizmiyor'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Doğal gaza dev zam
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyası yazdı: Ukraynalı askerler ya eğitimsiz ya elverişsiz
15:12
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
0 dk
SESLİ HABER
Trump: Erkekler kadın sporlarında yarışamayacak
13:09
2 dk
SESLİ HABER
Milli yas nedir? Milli yas sürecinde neler yapılır?
13:18
3 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin mutsuzluk haritası
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Instagram'a erişim engelinin sebebi belli oldu
15:08
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon, 11 Eylül saldırısının elebaşlarıyla anlaştı
15:27
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
İsrail, 7 Ekim'i planlayan komutanı öldürdüğünü iddia etti
16:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/uluslararasi-olimpiyat-komitesi-cinsiyet-testini-gecemeyen-iki-boksorun-testosteron-testini-yapmadi-1086441291.html
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, cinsiyet testini geçemeyen iki boksörün testosteron testini yapmadı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, cinsiyet testini geçemeyen iki boksörün testosteron testini yapmadı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Olimpiyat Komitesi İletişim Direktörü Mark Adams gazetecilere yaptığı açıklamada, UOK’un 2024 Olimpiyatları'nda boks yarışmacılarının Cezayirli... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T14:30+0300
2024-08-02T14:30+0300
spor
2024 paris olimpiyatları
2024 paris olimpiyat oyunları
boks
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
uluslararası olimpiyat komitesi
testosteron
testosteron hormonu
erkek
kadın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086411095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_998611f39a15df6b8e87f5c64d37ebf8.jpg
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Khelif ve Ting'in Hindistan'daki 2023 Dünya Şampiyonası'nda XY kromozomlarına ve yüksek testosterona sahip olduklarını gösteren cinsiyet testini geçememelerine rağmen Paris Olimpiyatları'ndaki kadınlar boks etkinliğine katılımını onaylamıştı.Adams, Uluslararası Olimpiyat Komitesi basın toplantısında Paris Olimpiyatları’nda bu sporculara testosteron testi yapılmadığını itiraf ederek şu cümleleri kaydetti:Khelif, Perşembe günü 66 kilo çeyrek final boks maçında İtalyan Ancela Carini'yi mağlup etmişti. Carini maçın 46'ıncı saniyesinde maçtan çekilmişti. İtalyan sporcu rakibinin elini sıkmayı reddederek ringin ortasında dizlerinin üzerine çökere ağlamıştı.Paris Olimpiyatları'ndaki boks turnuvası, Umar Kremlev'in başkanlığındaki Dünya Boks Birliği'nin uzaklaştırılması nedeniyle doğrudan Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tertip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/paris-olimpiyatlarinda-cinsiyet-krizi-busenaz-surmeneliye-rakip-olabilir-1086410217.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086411095_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_401a3664876bb9afbd7d562550c30f60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, boks, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), uluslararası olimpiyat komitesi, testosteron, testosteron hormonu, erkek, kadın, mark adams, umar kremlev, dünya boks birliği, dünya boks birliği (aiba)
2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, boks, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), uluslararası olimpiyat komitesi, testosteron, testosteron hormonu, erkek, kadın, mark adams, umar kremlev, dünya boks birliği, dünya boks birliği (aiba)

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, cinsiyet testini geçemeyen iki boksörün testosteron testini yapmadı

14:30 02.08.2024
© MOHD RASFAN Imane Khelif
 Imane Khelif - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© MOHD RASFAN
Abone ol
Uluslararası Olimpiyat Komitesi İletişim Direktörü Mark Adams gazetecilere yaptığı açıklamada, UOK’un 2024 Olimpiyatları'nda boks yarışmacılarının Cezayirli Imane Khelif ve Tayvanlı Lin Yu Ting'in testosteron testi yapmadığını söyledi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Khelif ve Ting'in Hindistan'daki 2023 Dünya Şampiyonası'nda XY kromozomlarına ve yüksek testosterona sahip olduklarını gösteren cinsiyet testini geçememelerine rağmen Paris Olimpiyatları'ndaki kadınlar boks etkinliğine katılımını onaylamıştı.
Adams, Uluslararası Olimpiyat Komitesi basın toplantısında Paris Olimpiyatları’nda bu sporculara testosteron testi yapılmadığını itiraf ederek şu cümleleri kaydetti:

Erkeklerden daha fazla testosterona sahip olan pek çok kadın var. Dediğim gibi, bu yüzde 100 yöntemi değil. Birçok kadın 'erkek seviyeleri' olarak adlandırılabilecek testosterona sahip olabilir ve hala kadın olabilir ve hala bir kadın olarak yarışabilir. Bu boksörler tamamen uygun, pasaportlarında kadın yazıyor ve uzun yıllardır yarışıyorlar. Aslında bu şekilde spor yapan insanları damgalamaya başlamanın yararlı olmadığını düşünüyorum. Onlar Tokyo'da yarışan kadınlar.

Khelif, Perşembe günü 66 kilo çeyrek final boks maçında İtalyan Ancela Carini'yi mağlup etmişti. Carini maçın 46'ıncı saniyesinde maçtan çekilmişti. İtalyan sporcu rakibinin elini sıkmayı reddederek ringin ortasında dizlerinin üzerine çökere ağlamıştı.
Paris Olimpiyatları'ndaki boks turnuvası, Umar Kremlev'in başkanlığındaki Dünya Boks Birliği'nin uzaklaştırılması nedeniyle doğrudan Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tertip ediliyor.
Imane Khelif - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
DÜNYA
Paris Olimpiyatları'nda 'cinsiyet' krizi: 'Busenaz Sürmeneli'ye rakip olabilir'
Dün, 16:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала