Uluslararası Olimpiyat Komitesi, cinsiyet testini geçemeyen iki boksörün testosteron testini yapmadı

Erkeklerden daha fazla testosterona sahip olan pek çok kadın var. Dediğim gibi, bu yüzde 100 yöntemi değil. Birçok kadın 'erkek seviyeleri' olarak adlandırılabilecek testosterona sahip olabilir ve hala kadın olabilir ve hala bir kadın olarak yarışabilir. Bu boksörler tamamen uygun, pasaportlarında kadın yazıyor ve uzun yıllardır yarışıyorlar. Aslında bu şekilde spor yapan insanları damgalamaya başlamanın yararlı olmadığını düşünüyorum. Onlar Tokyo'da yarışan kadınlar.