Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz razı değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz razı değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Sadece betondan bir şehir ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdir. Bir şehri şehir yapan insandır. Sadece asfalttan, demirden müteşekkil bir şehir ise mekanik bir şehirdir. Çünkü bir şehri şehir yapan; binalar, yollar, köprüler değildir. Bunlar tabii ki önemlidir, tabii ki vazgeçilmezdir. Ama as olan insandır, insan.Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdini birinci sınıf hizmetle buluşturmanın gayretindeyiz. Özellikle İstanbul'umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmezlerin insafına terk etmiyoruz.İstanbul bizim gözbebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil. Tüm imkanlarımızı İstanbul için seferber ettik. Ana muhalefet meydanlarda içi boş sloganlar atarken biz sizler için koşturuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz razı değil
15:31 01.11.2025 (güncellendi: 15:34 01.11.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu. Erdoğan, "İstanbul bizim gözbebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Sadece betondan bir şehir ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdir. Bir şehri şehir yapan insandır. Sadece asfalttan, demirden müteşekkil bir şehir ise mekanik bir şehirdir. Çünkü bir şehri şehir yapan; binalar, yollar, köprüler değildir. Bunlar tabii ki önemlidir, tabii ki vazgeçilmezdir. Ama as olan insandır, insan.
Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdini birinci sınıf hizmetle buluşturmanın gayretindeyiz. Özellikle İstanbul'umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmezlerin insafına terk etmiyoruz.
İstanbul bizim gözbebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil. Tüm imkanlarımızı İstanbul için seferber ettik. Ana muhalefet meydanlarda içi boş sloganlar atarken biz sizler için koşturuyoruz.