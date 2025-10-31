Erdoğan: İnsanlar birkaç beğeni almak uğruna mahremini dökmekten çekinmiyor

Nükleer silah İsrail'de, en güçlü bombalar İsrail'de. İstediği anda istediği gibi Gazze'yi vurma imkanı İsrail'de. Nasıl oluyor da masum oluyor? İsrail, şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak, özellikle çocuklara karşı kullandı. İsrail'in yalana dayalı propaganda makinesi karşısında hayatları pahasına sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan 270 gazeteci katledildi. Gazze'de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalmadı. Okullar, kiliseler, camiler, hastaneler bombalandı. Ne diyorlar, 'İsrail masum' nasıl masum oluyor? Küresel barış ve istikrarı korumakla görevli kurumlar, katliamları durduracak, soykırımı engelleyecek, çocukların hayatını kurtaracak hiçbir adım atmadı. Türkiye, Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için sadece elini değil tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır