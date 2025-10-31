Türkiye
Erdoğan: İnsanlar birkaç beğeni almak uğruna mahremini dökmekten çekinmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2025'te yaptığı konuşmada "İnsanlar birkaç beğeni almak uğruna mahremini dökmekten çekinmiyor" dedi ve aile kurumuna... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T15:52+0300
2025-10-31T16:12+0300
Erdoğan'dan aile mesajı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, trt world forum
15:52 31.10.2025 (güncellendi: 16:12 31.10.2025)
© Abdülhamid HoşbaşCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
© Abdülhamid Hoşbaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2025'te yaptığı konuşmada "İnsanlar birkaç beğeni almak uğruna mahremini dökmekten çekinmiyor" dedi ve aile kurumuna ilişkin mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2025'te konuştu. Erdoğan ilk mesajını İsrail'e yönelik verdi ve eleştirilerini sıraladı:

Nükleer silah İsrail'de, en güçlü bombalar İsrail'de. İstediği anda istediği gibi Gazze'yi vurma imkanı İsrail'de. Nasıl oluyor da masum oluyor? İsrail, şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak, özellikle çocuklara karşı kullandı. İsrail'in yalana dayalı propaganda makinesi karşısında hayatları pahasına sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan 270 gazeteci katledildi. Gazze'de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalmadı. Okullar, kiliseler, camiler, hastaneler bombalandı. Ne diyorlar, 'İsrail masum' nasıl masum oluyor? Küresel barış ve istikrarı korumakla görevli kurumlar, katliamları durduracak, soykırımı engelleyecek, çocukların hayatını kurtaracak hiçbir adım atmadı. Türkiye, Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için sadece elini değil tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır

Uluslararası basına eleştiri

Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kuran medya kuruluşları dahil, uluslararası basın da failleri gizleyen habercilik diliyle Gazze'de sınıfta kalmıştır

Erdoğan'dan aile mesajı

Aile müessesesi ciddi saldırı altındadır. Sapkın akımlar, insan fıtratını hiçe sayan birliktelikler dijital platformlar vasıtasıyla özendirilmektedir. Özgürlük kavramıyla her türlü gayri ahlakilik meşrulaştırılmaya çalışılıyor. İnsanlar mahremini sırf birkaç beğeni almak uğruna ortaya dökmekten çekinmiyor

