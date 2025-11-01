https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/calisma-sanayi-disisleri-ve-milli-egitim-bakanliklarinda-ust-duzey-atama-1100659536.html
Çalışma, Sanayi, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarında üst düzey atama
Çalışma, Sanayi, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarında üst düzey atama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle, Çalışma, Sanayi, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarında üst düzey atama ve görevden...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarında üst düzey atama ve görevden almalar yapıldı.Bakanlıklar ve kamu kurumlarına göre atamalar şöyle gerçekleşti:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:İş Başmüfettişi Furkan Yıldız görevden alınırken, bakanlıkta açık bulunan İş Müfettişliği görevine, yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Esma Gülçiçek Can atandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Alpaslan Akkurt atandı.Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 1'inci Hukuk Müşavirliğine Suat Savaş getirildi.Dışişleri Bakanlığı:Milli Eğitim Bakanlığı:Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak görevden alındı.Yeni atamalar ise şöyle:
02:37 01.11.2025 (güncellendi: 02:44 01.11.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle, Çalışma, Sanayi, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarında üst düzey atama ve görevden almalar yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarında üst düzey atama ve görevden almalar yapıldı.
Bakanlıklar ve kamu kurumlarına göre atamalar şöyle gerçekleşti:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:
İş Başmüfettişi Furkan Yıldız görevden alınırken, bakanlıkta açık bulunan İş Müfettişliği görevine, yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Esma Gülçiçek Can atandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Alpaslan Akkurt atandı.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 1’inci Hukuk Müşavirliğine Suat Savaş getirildi.
Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğüne Zafer Ateş
,
İkili İlişkiler Genel Müdürlüklerine Korkut Güngen
, Togan Oral
, Tugay Tunçer
, Mustafa Pulat
ve Volkan Işıkcı
,
Destek Yurtdışı Genel Müdür Yardımcılığına Çınar Ergin
,
Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Fazıl Şekerci
,
NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcılığına Ali Emre Özen
atandı.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak görevden alındı.
Ağrı
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Kökrek
,
Ankara
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Küçükali
(önceki görevi: Diyarbakır İl MEM),
Aydın
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Yiğit
(önceki görevi: Elazığ İl MEM),
Diyarbakır
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Sadoğlu
(önceki görevi: Siirt İl MEM),
Elazığ
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Beraat Şahin
,
Erzurum
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Süleyman Ekici
(önceki görevi: Aydın İl MEM),
Siirt
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İlhan Saz
,
Zonguldak
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Uygar Keskin
atandı.