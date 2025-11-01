https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/calisma-sanayi-disisleri-ve-milli-egitim-bakanliklarinda-ust-duzey-atama-1100659536.html

Çalışma, Sanayi, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarında üst düzey atama

Çalışma, Sanayi, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarında üst düzey atama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle, Çalışma, Sanayi, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarında üst düzey atama ve görevden... 01.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-01T02:37+0300

2025-11-01T02:37+0300

2025-11-01T02:44+0300

türki̇ye

resmi gazete

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

sanayi ve teknoloji bakanlığı

dışişleri bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

atama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086503556_0:273:2940:1927_1920x0_80_0_0_1b15931643ef1ba22fb571ee8d243e60.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarında üst düzey atama ve görevden almalar yapıldı.Bakanlıklar ve kamu kurumlarına göre atamalar şöyle gerçekleşti:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:İş Başmüfettişi Furkan Yıldız görevden alınırken, bakanlıkta açık bulunan İş Müfettişliği görevine, yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Esma Gülçiçek Can atandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Alpaslan Akkurt atandı.Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 1’inci Hukuk Müşavirliğine Suat Savaş getirildi.Dışişleri Bakanlığı:Milli Eğitim Bakanlığı:Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak görevden alındı.Yeni atamalar ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/yasa-disi-bahise-siki-takip-yeni-eylem-plani-yururlukte-1100659371.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanı erdoğan, atama kararları, görevden alma, bakanlık atamaları, milli eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı, çalışma bakanlığı, sanayi ve teknoloji bakanlığı, iş başmüfettişi, iş müfettişi, genel müdür yardımcısı, il milli eğitim müdürü, kamu kurumları, resmî gazete, üst düzey atamalar, kamu yönetimi, 2025 atama kararları, türkiye haberleri, kamu kadroları, devlet atamaları