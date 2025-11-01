Türkiye
02:37 01.11.2025 (güncellendi: 02:44 01.11.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle, Çalışma, Sanayi, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarında üst düzey atama ve görevden almalar yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarında üst düzey atama ve görevden almalar yapıldı.
Bakanlıklar ve kamu kurumlarına göre atamalar şöyle gerçekleşti:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:

İş Başmüfettişi Furkan Yıldız görevden alınırken, bakanlıkta açık bulunan İş Müfettişliği görevine, yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Esma Gülçiçek Can atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Alpaslan Akkurt atandı.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 1’inci Hukuk Müşavirliğine Suat Savaş getirildi.

Dışişleri Bakanlığı:

Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğüne Zafer Ateş,
İkili İlişkiler Genel Müdürlüklerine Korkut Güngen, Togan Oral, Tugay Tunçer, Mustafa Pulat ve Volkan Işıkcı,
Destek Yurtdışı Genel Müdür Yardımcılığına Çınar Ergin,
Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Fazıl Şekerci,
NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcılığına Ali Emre Özen atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı:

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak görevden alındı.
Yeni atamalar ise şöyle:
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Kökrek,
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Küçükali (önceki görevi: Diyarbakır İl MEM),
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Yiğit (önceki görevi: Elazığ İl MEM),
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Sadoğlu (önceki görevi: Siirt İl MEM),
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Beraat Şahin,
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Süleyman Ekici (önceki görevi: Aydın İl MEM),
Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İlhan Saz,
Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Uygar Keskin atandı.
