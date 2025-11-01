https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/beyaz-saray-gazetecilerin-basin-sekreteri-ofisine-erisimini-kisitladi-1100660702.html
Beyaz Saray, gazetecilerin 'basın sekreteri' ofisine erişimini kısıtladı
Beyaz Saray, gazetecilerin 'basın sekreteri' ofisine erişimini kısıtladı
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'ın yeni kuralıyla gazetecilerin, Oval Ofis yakınındaki Batı Kanadı'nda bulunan basın sekreteri Karoline Leavitt ve diğer üst düzey iletişim... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-01T05:09+0300
2025-11-01T05:09+0300
2025-11-01T05:09+0300
dünya
abd
karoline leavitt
basın
basın özgürlüğü
beyaz saray basın sözcülüğü
gazeteci
beyaz saray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100523355_0:39:747:459_1920x0_80_0_0_95f4c719604b40c8d4265d5c7095db0a.png
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 'hassas materyallerin' korunması gerekliliğini öne sürerek gazetecilerin Beyaz Saray basın ofisinin bir bölümüne randevusuz girmelerini yasakladı.Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), Cuma günü Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung ve Basın Sözcüsü Karoline Leavitt'e gönderdiği bir bildiride, gazetecilerin Leavitt'in ofisinin bulunduğu bölümü 'önceden randevu almadan' ziyaret etmelerine 'artık izin verilmediğini' bildirdi.Muhtırada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/trump-beyaz-saraydaki-banyosunu-paylasti-son-derece-cilali-1100656094.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100523355_43:0:706:497_1920x0_80_0_0_9c41cf631a7f6f94e922542981e4dda5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, karoline leavitt, basın, basın özgürlüğü, beyaz saray basın sözcülüğü, gazeteci, beyaz saray
abd, karoline leavitt, basın, basın özgürlüğü, beyaz saray basın sözcülüğü, gazeteci, beyaz saray
Beyaz Saray, gazetecilerin 'basın sekreteri' ofisine erişimini kısıtladı
Beyaz Saray'ın yeni kuralıyla gazetecilerin, Oval Ofis yakınındaki Batı Kanadı'nda bulunan basın sekreteri Karoline Leavitt ve diğer üst düzey iletişim yetkililerinin ofislerine erişim yasaklandı. Gazetecilerden 'randevu' almaları bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 'hassas materyallerin' korunması gerekliliğini öne sürerek gazetecilerin Beyaz Saray basın ofisinin bir bölümüne randevusuz girmelerini yasakladı.
Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), Cuma günü Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung ve Basın Sözcüsü Karoline Leavitt'e gönderdiği bir bildiride, gazetecilerin Leavitt'in ofisinin bulunduğu bölümü 'önceden randevu almadan' ziyaret etmelerine 'artık izin verilmediğini' bildirdi.
Muhtırada, şu ifadeler yer aldı:
"Gizli materyalleri korumak ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile Beyaz Saray İletişim personeli arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla, basın mensuplarının yetkili bir Beyaz Saray personelinden randevu alarak önceden izin almadan 140 numaralı odaya girmelerine artık izin verilmeyecek"