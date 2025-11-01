Türkiye
Beyaz Saray, gazetecilerin 'basın sekreteri' ofisine erişimini kısıtladı
Beyaz Saray, gazetecilerin 'basın sekreteri' ofisine erişimini kısıtladı
Beyaz Saray'ın yeni kuralıyla gazetecilerin, Oval Ofis yakınındaki Batı Kanadı'nda bulunan basın sekreteri Karoline Leavitt ve diğer üst düzey iletişim... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 'hassas materyallerin' korunması gerekliliğini öne sürerek gazetecilerin Beyaz Saray basın ofisinin bir bölümüne randevusuz girmelerini yasakladı.Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), Cuma günü Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung ve Basın Sözcüsü Karoline Leavitt'e gönderdiği bir bildiride, gazetecilerin Leavitt'in ofisinin bulunduğu bölümü 'önceden randevu almadan' ziyaret etmelerine 'artık izin verilmediğini' bildirdi.Muhtırada, şu ifadeler yer aldı:
abd, karoline leavitt, basın, basın özgürlüğü, beyaz saray basın sözcülüğü, gazeteci, beyaz saray

Beyaz Saray'ın yeni kuralıyla gazetecilerin, Oval Ofis yakınındaki Batı Kanadı'nda bulunan basın sekreteri Karoline Leavitt ve diğer üst düzey iletişim yetkililerinin ofislerine erişim yasaklandı. Gazetecilerden 'randevu' almaları bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 'hassas materyallerin' korunması gerekliliğini öne sürerek gazetecilerin Beyaz Saray basın ofisinin bir bölümüne randevusuz girmelerini yasakladı.
Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), Cuma günü Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung ve Basın Sözcüsü Karoline Leavitt'e gönderdiği bir bildiride, gazetecilerin Leavitt'in ofisinin bulunduğu bölümü 'önceden randevu almadan' ziyaret etmelerine 'artık izin verilmediğini' bildirdi.
Muhtırada, şu ifadeler yer aldı:
"Gizli materyalleri korumak ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile Beyaz Saray İletişim personeli arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla, basın mensuplarının yetkili bir Beyaz Saray personelinden randevu alarak önceden izin almadan 140 numaralı odaya girmelerine artık izin verilmeyecek"
