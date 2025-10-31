https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/trump-beyaz-saraydaki-banyosunu-paylasti-son-derece-cilali-1100656094.html
Trump, Beyaz Saray'daki banyosunu paylaştı: 'Son derece cilalı'
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki tarihi Lincoln banyosunun yenilendiğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla banyonun baştan sona restore edildiğini aktardı.
Trump, Beyaz Saray’daki banyosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Trump, banyonun parlak cilalı mermerlerle yeniden tasarlandığını vurgulayarak, “Beyaz Saray’daki yenilenmiş Lincoln banyosu... Son derece cilalı, heykelsi mermer!” ifadelerini kullandı.
Restorasyonun detaylarına ilişkin ek bilgi verilmezken, paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları tuvalet paylaşımı hakkında esprili içeriklerde bulundu.