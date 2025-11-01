https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/besiktasin-aci-gunu-antrenoru-hayatini-kaybetti-1100665435.html

Beşiktaş'ın acı günü: Antrenörü hayatını kaybetti

Beşiktaş, U17 takımında görev yapan Hikmet Çapanoğlu geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 01.11.2025, Sputnik Türkiye

Beşiktaş, U-17 Akademi takımının Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu kalp krizi geçirdi. Eski futbolcu Çapanoğlu hayatını kaybetti. Kalp krizinden hayatını kaybettiBeşiktaş'tan yapılan açıklamada, :"U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan başsağlığı mesajıFenerbahçe ve Galatasaray, Hikmet Çapanoğlu'nun vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı yayımladı.Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Türk futbolunda gelecek nesillerin yetişmesinde katkıları olan Beşiktaş 17 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere Beşiktaş ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.Yarın yapılacak maç iptal edildiAyrıca mesajda, Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.Galatasaray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ise "Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz." mesajı yayımlandı.

