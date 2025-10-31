https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/gebzede-coken-binanin-yakinindaki-bina-da-tahliye-edildi-1100657934.html

Gebze’de çöken binanın yakınındaki bina da tahliye edildi

Gebze'de çöken binanın yakınındaki bina da tahliye edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınında bulunan bir bina, kolonlarında çatlaklar tespit edilmesi üzerine tedbir... 31.10.2025

Gebze'de çöken binanın yakınındaki 5 katlı binada oturanlar, kolonlarda çatlaklar fark edince durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonrasında bina sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yapının kolonlarında detaylı teknik inceleme başlatıldı.Arslan Apartmanı’nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina da olası risklere karşı daha önce boşaltılmıştı.

