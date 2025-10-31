https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/gebzede-coken-binanin-yakinindaki-bina-da-tahliye-edildi-1100657934.html
Gebze’de çöken binanın yakınındaki bina da tahliye edildi
Gebze’de çöken binanın yakınındaki bina da tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nın yakınında bulunan bir bina, kolonlarında çatlaklar tespit edilmesi üzerine tedbir... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T23:32+0300
2025-10-31T23:32+0300
2025-10-31T23:32+0300
türki̇ye
gebze
kocaeli
kocaeli valiliği
kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü
kocaeli cumhuriyet başsavcılığı
kocaeli büyükşehir belediyesi
kocaeli belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1f/1100657740_0:0:881:496_1920x0_80_0_0_18eaed5495e49a8f2c0a51fec42d0fd0.jpg
Gebze'de çöken binanın yakınındaki 5 katlı binada oturanlar, kolonlarda çatlaklar fark edince durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonrasında bina sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yapının kolonlarında detaylı teknik inceleme başlatıldı.Arslan Apartmanı’nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina da olası risklere karşı daha önce boşaltılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/gebzede-6-katli-bina-coktu-ekipler-enkaz-altinda-kalanlar-icin-arama-calismasina-basladi-1100569484.html
türki̇ye
gebze
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1f/1100657740_31:0:851:615_1920x0_80_0_0_8b8d9c4e5d2d034152f36adec3f014c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gebze, kocaeli, kocaeli valiliği, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı, kocaeli büyükşehir belediyesi, kocaeli belediyesi
gebze, kocaeli, kocaeli valiliği, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı, kocaeli büyükşehir belediyesi, kocaeli belediyesi
Gebze’de çöken binanın yakınındaki bina da tahliye edildi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nın yakınında bulunan bir bina, kolonlarında çatlaklar tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı boşaltıldı.
Gebze'de çöken binanın yakınındaki 5 katlı binada oturanlar, kolonlarda çatlaklar fark edince durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonrasında bina sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yapının kolonlarında detaylı teknik inceleme başlatıldı.
Arslan Apartmanı’nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina da olası risklere karşı daha önce boşaltılmıştı.