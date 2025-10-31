Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/gebzede-coken-binanin-yakinindaki-bina-da-tahliye-edildi-1100657934.html
Gebze’de çöken binanın yakınındaki bina da tahliye edildi
Gebze’de çöken binanın yakınındaki bina da tahliye edildi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nın yakınında bulunan bir bina, kolonlarında çatlaklar tespit edilmesi üzerine tedbir... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
Gebze'de çöken binanın yakınındaki 5 katlı binada oturanlar, kolonlarda çatlaklar fark edince durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonrasında bina sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yapının kolonlarında detaylı teknik inceleme başlatıldı.Arslan Apartmanı’nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina da olası risklere karşı daha önce boşaltılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/gebzede-6-katli-bina-coktu-ekipler-enkaz-altinda-kalanlar-icin-arama-calismasina-basladi-1100569484.html
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nın yakınında bulunan bir bina, kolonlarında çatlaklar tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı boşaltıldı.
Gebze'de çöken binanın yakınındaki 5 katlı binada oturanlar, kolonlarda çatlaklar fark edince durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonrasında bina sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yapının kolonlarında detaylı teknik inceleme başlatıldı.
Arslan Apartmanı’nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina da olası risklere karşı daha önce boşaltılmıştı.
Gebze'de çok katlı bina çöktü: Binada aynı aileden 5 kişi var - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
TÜRKİYE
Gebze'de 5 kişinin bulunduğu bina çöktü: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 18 yaşındaki genç kız sağ olarak çıkarıldı
29 Ekim, 08:05
