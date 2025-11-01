Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/bakan-fidan-karadagli-mevkidasiyla-istanbulda-gorustu-1100658984.html
Bakan Fidan, Karadağlı mevkidaşıyla İstanbul’da görüştü
Bakan Fidan, Karadağlı mevkidaşıyla İstanbul’da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç'le İstanbul’da bir araya geldi. 01.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-01T00:18+0300
2025-11-01T00:27+0300
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç'le görüştü.Bakan Fidan, Karadağ’da Türk vatandaşlarının güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınmasını beklediklerini ifade etti.Görüşmenin, iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirmeye yönelik olumlu bir atmosferde geçtiği bildirildi.
Bakan Fidan, Karadağlı mevkidaşıyla İstanbul’da görüştü

00:18 01.11.2025 (güncellendi: 00:27 01.11.2025)
© AAHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2025
© AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç'le İstanbul’da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç'le görüştü.
Bakan Fidan, Karadağ’da Türk vatandaşlarının güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınmasını beklediklerini ifade etti.
Görüşmenin, iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirmeye yönelik olumlu bir atmosferde geçtiği bildirildi.
