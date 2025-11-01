Bakan Fidan, Karadağlı mevkidaşıyla İstanbul’da görüştü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/bakan-fidan-karadagli-mevkidasiyla-istanbulda-gorustu-1100658984.html
00:18 01.11.2025 (güncellendi: 00:27 01.11.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç'le İstanbul’da bir araya geldi.
Bakan Fidan, Karadağ’da Türk vatandaşlarının güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınmasını beklediklerini ifade etti.
Görüşmenin, iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirmeye yönelik olumlu bir atmosferde geçtiği bildirildi.