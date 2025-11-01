https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/bakan-fidan-karadagli-mevkidasiyla-istanbulda-gorustu-1100658984.html

Bakan Fidan, Karadağlı mevkidaşıyla İstanbul’da görüştü

Bakan Fidan, Karadağlı mevkidaşıyla İstanbul’da görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç'le İstanbul’da bir araya geldi. 01.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-01T00:18+0300

2025-11-01T00:18+0300

2025-11-01T00:27+0300

türki̇ye

türkiye

hakan fidan

karadağ

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100658777_0:36:680:419_1920x0_80_0_0_58017f4ca464a0e19e6673f1c4c0675e.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç'le görüştü.Bakan Fidan, Karadağ’da Türk vatandaşlarının güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınmasını beklediklerini ifade etti.Görüşmenin, iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirmeye yönelik olumlu bir atmosferde geçtiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/disisleri-bakani-fidan-netanyahu-bahane-aramakta-1100649908.html

türki̇ye

karadağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, hakan fidan, karadağ