Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu bahane aramakta
Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu bahane aramakta
Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile ortak basın toplantısı düzenliyor:Türkiye’nin AB adaylık süreci Suriye: 10 Mart mutabakatına uyulması son derece önemli
Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu bahane aramakta

16:34 31.10.2025 (güncellendi: 16:54 31.10.2025)
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan,
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile ortak basın toplantısı düzenliyor:
Netanyahu, bütün dünyanın gözleri önünde (Gazze'de) ateşkesi ihlal etmek ve soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta.
Ateşkesin devamıyla ilgili kaygılarımız var mı? Var. Buna rağmen, uluslararası toplumun büyük ekseriyeti ateşkesin devam etmesi, soykırımın tekrar başlamaması yönünde bir mutakabakatı var.
Şarm el-Şeyh’te atılan imzalar siyasi mutabakatın en üst seviyesiydi.
Ateşkesin devam etmesi için müzakereler sürüyor. Üzülerek ifade etmek isterim ki istediğimiz miktarda insani yardımın girmesi için engeller var.
Diğer taraftan, istikrar ve barış gücü şu an tartışılan konular. Bir BM Güvenlik Konseyi kararı çıkarılmasıyla ilgili bir çaba devam ediyor. Diğer yandan askeri formasyon nasıl ilerleyecek o yönde bir çalışma var. Biz bunların hepsinin içerisindeyiz.
Siyasi olarak çalışmalar devam ediyor, istihbarat çalışanlarımız çalışmalarını sürdürüyor, askerlerimiz kendi muhattaplarıyla görüşüyorlar.

Türkiye’nin AB adaylık süreci

Türkiye'nin adaylık sürecinde yaşanan tıkanıkların aşılabileceğini düşünüyoruz.
Bugün vize serbestisinin canlandırması gibi konuları da alıyoruz. Vatandaşlarımızın vize konusunda yaşadığı sorunlar da gündemimizde.
Rusya-Ukrayna müzakerelerini desteklemeye devam edeceğiz. Gazze'deki gelişmeleri de ele aldık.
Suriye: 10 Mart mutabakatına uyulması son derece önemli

Bugün ayrıca Suriye'deki son durumu ele aldık. Suriye'de sürdülebilir kalkınma, ancak gerekli güvenlik koşullarının sağlanması ile sağlanacaktır.
Dolayısıyla 10 Mart mutabakatına uyulması son derece önemlidir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
POLİTİKA
Erdoğan: İnsanlar birkaç beğeni almak uğruna mahremini dökmekten çekinmiyor
15:52
