Dışişleri Bakanı Fidan: Netanyahu bahane aramakta

Netanyahu, bütün dünyanın gözleri önünde (Gazze'de) ateşkesi ihlal etmek ve soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta.

Ateşkesin devamıyla ilgili kaygılarımız var mı? Var. Buna rağmen, uluslararası toplumun büyük ekseriyeti ateşkesin devam etmesi, soykırımın tekrar başlamaması yönünde bir mutakabakatı var.

Şarm el-Şeyh'te atılan imzalar siyasi mutabakatın en üst seviyesiydi.

Ateşkesin devam etmesi için müzakereler sürüyor. Üzülerek ifade etmek isterim ki istediğimiz miktarda insani yardımın girmesi için engeller var.

Diğer taraftan, istikrar ve barış gücü şu an tartışılan konular. Bir BM Güvenlik Konseyi kararı çıkarılmasıyla ilgili bir çaba devam ediyor. Diğer yandan askeri formasyon nasıl ilerleyecek o yönde bir çalışma var. Biz bunların hepsinin içerisindeyiz.