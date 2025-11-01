https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/aras-bebegin-kalbi-akilli-corapa-emanet--uyurken-bile-oksijen-seviyesi-ve-kalp-atis-hizi-monitorden-1100664882.html

Aras bebeğin kalbi 'akıllı çorap'a emanet: Uyurken bile oksijen seviyesi ve kalp atış hızı monitörden izlenebiliyor

Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan ve 3.5 ay önce dünyaya gelen Aras bebeğin kalbi 'akıllı çorap cihazıyla' takip ediliyor. 01.11.2025, Sputnik Türkiye

Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan ve tedavinin ardından doğan bebek, "akıllı çorap" cihazıyla gece gündüz takip ediliyor. Küçük Aras'ın kalbi cihaz sayesinde sürekli kontrol edilirken, uyurken bile oksijen seviyesi ve kalp atış hızı monitörden izlenebiliyor. 22 haftalıkken kalp yetmezliği teşhisi konulduİstanbul'da ilk hamileliğini yaşayan Duygu Çağlar, 22 haftalık hamileyken bebeğine kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Bebeğin tedavisine bu dönemde anne karnında başlandı.İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Öykü Tosun ile İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nden perinatolog Doç. Dr. Reyhan Ayaz Bilir, anne ile bebeğe 90 gün yoğun bir tedavi uyguladı. Başarılı tedavinin ardından hayata "merhaba" diyen bebeğe Aras ismi konuldu. Şimdi 3,5 aylık olan bebeğe sağlık ekiplerince "akıllı çorap" olarak adlandırılan cihaz takıldı.Bebekte çok ciddi kalp yetmezliği tanısı konulduDoç. Dr. Tosun ise annenin 22'nci gebelik haftasında hastaneye bir ritim bozukluğu tanısıyla geldiğini söyledi. Perinatolojideki hocalarla birlikte hastayı değerlendirdiklerini dile getiren Tosun, "Bebekte çok ciddi kalp yetmezliği vardı. Hayatını devam ettirmesi için kalbinin fonksiyonları yetmiyordu. Ritmi son derece sıkıntılıydı. Dolayısıyla bizi bu süreçte artık direkt bebeğe müdahale etmemiz gerekti. Bebeğe müdahale ederken hem anneye verdiğimiz ilaçlar hem de bebeğe yaptığımız müdahalelerin anne üzerindeki olumsuz etkilerini de çok yakından takip ettik. Çünkü evet, bir kalp var gibi gözükse de iki hassas kalbi aynı anda değerlendirmek durumundaydık." diye konuştu.Akıllı çorap cihazıyla her an kontrol altındaDoç. Dr. Tosun, 90 gün boyunca süren hastane sürecinde anneye ilaç verdiklerine dikkati çekerek, anneyi de takip ettikten sonra bebeği burada sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdiklerini vurguladı."Aras" bebeğinin kalp ritmini akıllı çorap cihazıyla takip ettiklerinin altını çizen Tosun, şöyle devam etti:Bilimsel makalelere konu olacakCihazın bebek şu ana kadar uyurken bir kez alarm verdiğini, çok kısa sürede küçük bir müdahaleyle her şeyi döndürdüklerini aktaran Tosun, Aras bebeği bu sistemle 2 yaşına kadar takip edeceklerini, uygulanan tedavinin bilimsel makalelerde yayınlanacağını sözlerine ekledi.Umudumuzu hiç kaybetmedikHastaneye bebeği 22 haftalıkken geldiğini belirten anne Çağlar ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

