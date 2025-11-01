Aras bebeğin kalbi 'akıllı çorap'a emanet: Uyurken bile oksijen seviyesi ve kalp atış hızı monitörden izlenebiliyor
akıllı çorap cihazı
Abone ol
Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan ve 3.5 ay önce dünyaya gelen Aras bebeğin kalbi 'akıllı çorap cihazıyla' takip ediliyor.
Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan ve tedavinin ardından doğan bebek, "akıllı çorap" cihazıyla gece gündüz takip ediliyor. Küçük Aras'ın kalbi cihaz sayesinde sürekli kontrol edilirken, uyurken bile oksijen seviyesi ve kalp atış hızı monitörden izlenebiliyor.
akıllı çorap cihazı
akıllı çorap cihazı
22 haftalıkken kalp yetmezliği teşhisi konuldu
İstanbul'da ilk hamileliğini yaşayan Duygu Çağlar, 22 haftalık hamileyken bebeğine kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Bebeğin tedavisine bu dönemde anne karnında başlandı.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Öykü Tosun ile İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nden perinatolog Doç. Dr. Reyhan Ayaz Bilir, anne ile bebeğe 90 gün yoğun bir tedavi uyguladı. Başarılı tedavinin ardından hayata "merhaba" diyen bebeğe Aras ismi konuldu. Şimdi 3,5 aylık olan bebeğe sağlık ekiplerince "akıllı çorap" olarak adlandırılan cihaz takıldı.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Öykü Tosun ile İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nden perinatolog Doç. Dr. Reyhan Ayaz Bilir, anne ile bebeğe 90 gün yoğun bir tedavi uyguladı. Başarılı tedavinin ardından hayata "merhaba" diyen bebeğe Aras ismi konuldu. Şimdi 3,5 aylık olan bebeğe sağlık ekiplerince "akıllı çorap" olarak adlandırılan cihaz takıldı.
akıllı çorap cihazı
akıllı çorap cihazı
Bebekte çok ciddi kalp yetmezliği tanısı konuldu
Doç. Dr. Tosun ise annenin 22'nci gebelik haftasında hastaneye bir ritim bozukluğu tanısıyla geldiğini söyledi. Perinatolojideki hocalarla birlikte hastayı değerlendirdiklerini dile getiren Tosun, "Bebekte çok ciddi kalp yetmezliği vardı. Hayatını devam ettirmesi için kalbinin fonksiyonları yetmiyordu. Ritmi son derece sıkıntılıydı. Dolayısıyla bizi bu süreçte artık direkt bebeğe müdahale etmemiz gerekti. Bebeğe müdahale ederken hem anneye verdiğimiz ilaçlar hem de bebeğe yaptığımız müdahalelerin anne üzerindeki olumsuz etkilerini de çok yakından takip ettik. Çünkü evet, bir kalp var gibi gözükse de iki hassas kalbi aynı anda değerlendirmek durumundaydık." diye konuştu.
akıllı çorap cihazı
akıllı çorap cihazı
Akıllı çorap cihazıyla her an kontrol altında
Doç. Dr. Tosun, 90 gün boyunca süren hastane sürecinde anneye ilaç verdiklerine dikkati çekerek, anneyi de takip ettikten sonra bebeği burada sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdiklerini vurguladı.
"Aras" bebeğinin kalp ritmini akıllı çorap cihazıyla takip ettiklerinin altını çizen Tosun, şöyle devam etti:
"Aras" bebeğinin kalp ritmini akıllı çorap cihazıyla takip ettiklerinin altını çizen Tosun, şöyle devam etti:
"Akıllı çorap aslında hastanın ritmini, kandaki oksijen değerini, dakika solunum sayısını, uyku düzenini kaydeden ve annenin telefonuna gönderen bir cihaz. Aras ve böyle ritim sıkıntısıyla takip ettiğiniz bebekler için bizim tarafımızdan alt üst ayarlı çoraplar giydiriliyor. Herhangi bir problem tespit ettiğinde çorap, annenin telefonuna bebek uyuyor dahi olsa, hiçbir şikayeti olmasa bile uyarı gönderiyor. Anne hemen bizimle iletişime geçiyor. Böylece o anda çocuğun herhangi bir şikayeti olmasa da 'Şikayet oluşturabilme ihtimali olan bir problem var mı, yok mu?' diye karar veriyoruz. Varsa hızlıca zaten aile buraya ulaşıyor. Biz bunu çözüyoruz."
Bilimsel makalelere konu olacak
Cihazın bebek şu ana kadar uyurken bir kez alarm verdiğini, çok kısa sürede küçük bir müdahaleyle her şeyi döndürdüklerini aktaran Tosun, Aras bebeği bu sistemle 2 yaşına kadar takip edeceklerini, uygulanan tedavinin bilimsel makalelerde yayınlanacağını sözlerine ekledi.
Umudumuzu hiç kaybetmedik
Hastaneye bebeği 22 haftalıkken geldiğini belirten anne Çağlar ise yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Tabii ki hamile olarak bunu yaşamak çok zor. Çünkü çok hevesli olduğunuz bir dönemi hastanede geçiriyorsunuz. Kolay bir süreç değildi ama çok güzel insanlarla tanıştık. Bu süreçte umutlu olmamızı onlar sağladılar. İnişli çıkışlı bir tedaviydi ama ne doktorlarımız ne de biz, zor da olsa umudumuzu kaybettik. Peşini de bırakmadık. Sağlıkla da bebeğimize çok şükür kavuştuk. Şimdi 3,5 aylık. Evde ilaç kullanıyoruz. Akıllı çorap cihazıyla da takip ediliyor."