https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/yeni-arastirma-asiri-sicaklar-hamileleri-daha-fazla-tehdit-ediyor-1100453017.html
Yeni araştırma: Aşırı sıcaklar hamileleri daha fazla tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
2025-10-24T14:18+0300
sağlik
hamilelik
hamile
çocuk
gebelik
aşırı sıcaklar
küresel ısınma
hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/11/1052817187_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_53584622bd2aeab8ac9888a55679c419.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/11/1052817187_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_2f47710e429cfe1ab116bf3bcd452837.jpg
hamilelik, hamile, çocuk, gebelik, aşırı sıcaklar, küresel ısınma, hastalık
Yeni araştırma: Aşırı sıcaklar hamileleri daha fazla tehdit ediyor
Uzmanlar, hamilelik döneminde vücudun ısı kontrolünün zorlaştığını, aşırı sıcakların anne ve bebek sağlığını ciddi risklere attığını söylüyor. İklim değişikliği etkileri arttıkça tehlike büyüyor.
Doktorlara göre aşırı sıcak, kalp, böbrek ve diğer organlara yük bindiriyor. Ancak hamilelikte vücudun doğal soğutma sistemi değiştiği için bu risk daha da artıyor. Bilim insanları, özellikle tropik bölgelerde artan sıcak hava dalgalarının anne adaylarını çok daha uzun süre sıcaklığa maruz bıraktığını aktarıyor.
Hamilelik vücudun ısısını düşürmeyi zorlaştırıyor
Uzmanlar, anne adaylarının vücut yüzey alanı ile hacmi arasındaki dengenin değiştiğini ve ısının deriden dışarı çıkmasının zorlaştığını belirtiyor. Kalori yakımı arttığı için iç ısı yükseliyor, kalp daha fazla çalışıyor ve sıvı ihtiyacı artıyor. Bu da dehidrasyon riskini artırıyor ve plasentaya giden kan akışını azaltarak fetüs gelişimini etkileyebiliyor.
Gebelikten önce bile etkiliyor
Araştırmalara göre aşırı sıcağa gebelikten aylar önce maruz kalmak bile ilerideki gebelik sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Gebelikte ise kısa süreli sıcak maruziyeti bile yüksek tansiyon, preeklampsi, erken doğum gibi riskleri artırıyor. Isı stresi ayrıca kaygı, depresyon ve izolasyon hissini derinleştiriyor. Doğum sonrası dönemde bakım yükü ile birleşince etkiler daha ağır oluyor.
Anne karnında aşırı sıcaklığa maruz kalan çocuklarda ilerleyen yaşlarda gelişimsel sorunların görülme ihtimali daha yüksek.