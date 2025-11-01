https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/anatada-yerlesimciler-icin-yeni-yol-israil-kuduste-filistinlilere-ait-6-donum-araziye-el-koydu-1100663156.html

Kudüs'te yerleşimciler için yeni yol: 'İsrail, Filistinlilere ait 6 dönüm araziye el koydu'

Kudüs'te yerleşimciler için yeni yol: 'İsrail, Filistinlilere ait 6 dönüm araziye el koydu'

Sputnik Türkiye

İsrail yönetimi, Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata kasabasında yerleşimcilere hizmet edecek yeni bir yol inşası için Filistinlilere ait yaklaşık 6 dönüm araziye... 01.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-01T11:42+0300

2025-11-01T11:42+0300

2025-11-01T11:44+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

ortadoğu

i̇srail

batı şeria

kudüs

filistin kurtuluş örgütü (fkö)

wafa

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

i̇srail parlamentosu (knesset)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097109436_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9dfbb49650f1122342c62570a7b8649.jpg

İsrail, işgal altındaki Kudüs’ün kuzeydoğusunda bulunan Anata kasabasında yeni bir yerleşim yolu inşa etmek amacıyla Filistinlilere ait yaklaşık 6 dönüm araziye el koydu. Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi’nden yapılan açıklamada, İsrail’in Anata sakinlerine ait 5 bin 856 metrekarelik araziyi askeri emirle gasbettiği belirtildi.Açıklamada, el konulan arazinin Nofei Prat yerleşimini 437 numaralı karayoluna bağlayacak yeni bir yol projesi kapsamında kullanılacağı, bu yolun da “bölgedeki yerleşimcilere hizmet etme” amacı taşıdığı ifade edildi.Konsey, İsrail’in 2025 yılı başından bu yana Batı Şeria ve Kudüs genelinde 54 benzer askeri emir yayımladığını, bu kararların genellikle ordu ve yerleşimciler için yeni yollar, gözetleme kuleleri ve askeri tesisler inşasını kapsadığını bildirdi.Filistinli yetkililere göre, Batı Şeria’da Filistin topraklarına el koyarak yaşayan İsrailli yerleşimcilerin sayısı 2024 yılı sonunda 770 bine ulaştı.Birleşmiş Milletler, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak tanımlıyor. BM ayrıca bu uygulamaların “iki devletli çözümün önündeki en büyük engellerden biri” olduğunu vurgulayarak, yerleşimlerin derhal durdurulması çağrısında bulundu.İsrail’in Batı Şeria yasa hamlesiİsrail Parlamentosu, Batı Şeria’daki toprakların ilhakını kolaylaştıracak bir yasa tasarısını tartışıyor. 1967’den bu yana işgal altında bulunan bölgede 4 milyondan fazla Filistinli askeri yönetim altında yaşıyor. İsrail, uluslararası hukuka aykırı şekilde inşa ettiği 250’den fazla yerleşimde yaklaşık 600 bin İsrailli yerleşimciyi barındırıyor. Filistinliler, tarım arazilerinin gasbedildiği ve yerleşimcilerin saldırı tehdidi altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Aşırı sağ partiler ise Batı Şeria’nın tamamen ilhak edilmesini savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/turkiye-dahil-15-ulkeden-israilin-bati-seria-tasarisina-kinama-1100428309.html

i̇srail

batı şeria

kudüs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, batı şeria, kudüs, filistin kurtuluş örgütü (fkö), wafa, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, i̇srail parlamentosu (knesset)