Barrack: Suriye ziyaretim Türkiye'nin çıkarlarını zayıflatmaya yönelik değildi

ABD elçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan SDG iddialarına yanıt ve 10 Mart Mutabakatı açıklaması. Son dakika haberin detayları...

Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi olarak, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Hükümeti arasında 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanmasında ilerlemeyi kolaylaştırmak ve denetlemek amacıyla bir arabulucu sıfatıyla Haseke’ye gittim" derken ekledi: 'Haritayı daha önce hiç görmedim'"Haseke’de yürüttüğüm temaslar tamamıyla şeffaf bir şekilde yürütülmüş olup, bölgesel istikrarın teşviki, terörle mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi ve insani yardıma erişimin kolaylaştırılması amacını taşıyor ki tüm bunlar doğrudan Türkiye’nin güvenlik ve ekonomik çıkarlarına hizmet ediyor" diyen Barrack, şöyle devam etti:

