https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/son-dakika-haberler-tom-barrack-suriye-ziyaretin-turkiyenin-cikarlarini-zayiflatmaya-yonelik-degildi-1100033780.html
Barrack: Suriye ziyaretim Türkiye'nin çıkarlarını zayıflatmaya yönelik değildi
Barrack: Suriye ziyaretim Türkiye'nin çıkarlarını zayıflatmaya yönelik değildi
Sputnik Türkiye
ABD elçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan SDG iddialarına yanıt ve 10 Mart Mutabakatı açıklaması. Son dakika haberin detayları...
2025-10-08T17:52+0300
2025-10-08T17:52+0300
2025-10-08T18:13+0300
dünya
tom barrack
türkiye
suriye
suriye demokratik güçleri
haseke
abd
sdg
suriye hükümeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091385115_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb9aca7c9c0a11945b0d2ee1261824ee.jpg
Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi olarak, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Hükümeti arasında 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanmasında ilerlemeyi kolaylaştırmak ve denetlemek amacıyla bir arabulucu sıfatıyla Haseke’ye gittim" derken ekledi: 'Haritayı daha önce hiç görmedim'"Haseke’de yürüttüğüm temaslar tamamıyla şeffaf bir şekilde yürütülmüş olup, bölgesel istikrarın teşviki, terörle mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi ve insani yardıma erişimin kolaylaştırılması amacını taşıyor ki tüm bunlar doğrudan Türkiye’nin güvenlik ve ekonomik çıkarlarına hizmet ediyor" diyen Barrack, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/abdnin-suriye-ozel-temsilcisi-barrack-sdgyi-ziyaret-etti-1099970564.html
suriye
haseke
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091385115_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_41e41b1d82a9ad181e94f99c9c7d0557.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
barrack, sdg, türkiye, 10 mart anlaşması, suriye, şara, erdoğan, abd elçisi, suriye temsilcisi
barrack, sdg, türkiye, 10 mart anlaşması, suriye, şara, erdoğan, abd elçisi, suriye temsilcisi
Barrack: Suriye ziyaretim Türkiye'nin çıkarlarını zayıflatmaya yönelik değildi
17:52 08.10.2025 (güncellendi: 18:13 08.10.2025)
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Haseke kentine gittiğini ve görüşmelerin detaylarını açıkladı. Barrack, 10 Mart Mutabakatı'nın Türkiye ve ABD çıkarları için de kritik önemde olduğunu söylerken, görüşmeyle ilgili iddialara yanıt verdi.
Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi olarak, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Hükümeti arasında 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanmasında ilerlemeyi kolaylaştırmak ve denetlemek amacıyla bir arabulucu sıfatıyla Haseke’ye gittim" derken ekledi:
Bu anlaşma yalnızca Suriye’nin istikrarı ve güvenliği açısından değil, aynı zamanda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin stratejik çıkarları bakımından da kritik öneme sahip.
'Haritayı daha önce hiç görmedim'
"Haseke’de yürüttüğüm temaslar tamamıyla şeffaf bir şekilde yürütülmüş olup, bölgesel istikrarın teşviki, terörle mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi ve insani yardıma erişimin kolaylaştırılması amacını taşıyor ki tüm bunlar doğrudan Türkiye’nin güvenlik ve ekonomik çıkarlarına hizmet ediyor" diyen Barrack, şöyle devam etti:
Ziyaretin Türkiye’nin ulusal çıkarlarını veya toprak bütünlüğünü zayıflatmaya yönelik faaliyetler içerdiği yönündeki iddialar tamamen asılsız.
Hiç bulunmadığım bir toplantı odasında, daha önce hiç görmediğim bir haritanın varlığının Türkiye’nin çıkarlarını baltaladığı iddiası ise tamamen saçma.
Görevim sınır ötesi tehditleri azaltan ve bölgesel barış ile yeniden yapılanma hedefini destekleyen iş birliği mekanizmalarını ilerletmeye odaklanıyor.