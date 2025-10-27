Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/cin-ve-abd-ticaret-konularinda-cerceve-uzlasisina-vardi-1100513149.html
Çin ve ABD, ticaret konularında 'çerçeve uzlaşısına' vardı
Çin ve ABD, ticaret konularında 'çerçeve uzlaşısına' vardı
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmenin ardından, iki ülkenin ticaret ve ekonomi alanlarında bir çerçeve... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T16:16+0300
2025-10-27T16:16+0300
ekonomi̇
marco rubio
wang yi
wang
çin
kuala lumpur
abd
abd
ticaret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100118305_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_7a44fdb8d1173bf8dbd077dc86a1a018.jpg
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası, iki ülkenin Kuala Lumpur’daki ticaret görüşmelerinde önemli ilerleme kaydettiğini duyurdu.Xinhua Haber Ajansı’nın aktardığına göre Wang, “Her iki taraf da pozisyonlarını netleştirdi, karşılıklı anlayışı güçlendirdi ve mevcut ticaret ile ekonomi sorunlarının çözümü konusunda bir çerçeve uzlaşısına vardı,” ifadelerini kullandı.Taraflar özellikle teknoloji ihracatı, gümrük tarifeleri ve tedarik zinciri güvenliği konularında uzun süredir karşı karşıya gelmişti. Kuala Lumpur’daki görüşmeler, iki ülke arasında yeni bir “ekonomik diyaloğun kapısını aralayan” ilk ciddi temas olarak görülüyor.Wang Yi: İstikrarlı i̇lişkiler küresel ekonomiye katkı sağlarWang Yi, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, istikrarlı Çin-ABD ilişkilerinin küresel ekonomi için büyük önem taşıdığını vurguladı.“Dünyanın iki büyük ekonomisi olarak, iş birliğimiz hem bölgesel hem de küresel büyümeye yön verebilir,” diyen Wang, anlaşmanın detaylarının önümüzdeki haftalarda teknik heyetler arasında netleşeceğini bildirdi.Rubio: Farklılıklarımıza rağmen i̇lerleme sağladıkABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yaptığı açıklamada, “Farklılıklarımızı koruyoruz ancak karşılıklı menfaat alanlarında ilerleme kaydettik,” dedi. Rubio, özellikle Asya-Pasifik ticaret dengesi ve fikri mülkiyet hakları konularında yapıcı diyalogların sürdüğünü belirtti. Washington, anlaşmanın “ekonomik rekabeti sürdürürken ticari istikrarı artırmayı hedeflediğini” ifade etti.Çin ve ABD arasındaki ekonomik ilişkiler, 2018’den bu yana gümrük vergileri ve teknoloji kısıtlamaları nedeniyle gerilimli bir süreçten geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/putin-venezuellayla-stratejik-ortaklik-anlasmasini-onayladi-1100513053.html
çin
kuala lumpur
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100118305_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_5ee02d23e90ece9ffab0ed19508eb4b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
marco rubio, wang yi, wang, çin, kuala lumpur, abd, abd, ticaret
marco rubio, wang yi, wang, çin, kuala lumpur, abd, abd, ticaret

Çin ve ABD, ticaret konularında 'çerçeve uzlaşısına' vardı

16:16 27.10.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturÇin-ABD ticaret
Çin-ABD ticaret - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmenin ardından, iki ülkenin ticaret ve ekonomi alanlarında bir çerçeve mutabakatına vardığını açıkladı. Kuala Lumpur’daki temaslarda taraflar, “karşılıklı anlayışın güçlendiğini ve çözüm zemininin oluştuğunu” vurguladı.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası, iki ülkenin Kuala Lumpur’daki ticaret görüşmelerinde önemli ilerleme kaydettiğini duyurdu.
Xinhua Haber Ajansı’nın aktardığına göre Wang, “Her iki taraf da pozisyonlarını netleştirdi, karşılıklı anlayışı güçlendirdi ve mevcut ticaret ile ekonomi sorunlarının çözümü konusunda bir çerçeve uzlaşısına vardı,” ifadelerini kullandı.
Taraflar özellikle teknoloji ihracatı, gümrük tarifeleri ve tedarik zinciri güvenliği konularında uzun süredir karşı karşıya gelmişti. Kuala Lumpur’daki görüşmeler, iki ülke arasında yeni bir “ekonomik diyaloğun kapısını aralayan” ilk ciddi temas olarak görülüyor.

Wang Yi: İstikrarlı i̇lişkiler küresel ekonomiye katkı sağlar

Wang Yi, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, istikrarlı Çin-ABD ilişkilerinin küresel ekonomi için büyük önem taşıdığını vurguladı.
Dünyanın iki büyük ekonomisi olarak, iş birliğimiz hem bölgesel hem de küresel büyümeye yön verebilir,” diyen Wang, anlaşmanın detaylarının önümüzdeki haftalarda teknik heyetler arasında netleşeceğini bildirdi.

Rubio: Farklılıklarımıza rağmen i̇lerleme sağladık

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yaptığı açıklamada, “Farklılıklarımızı koruyoruz ancak karşılıklı menfaat alanlarında ilerleme kaydettik,” dedi. Rubio, özellikle Asya-Pasifik ticaret dengesi ve fikri mülkiyet hakları konularında yapıcı diyalogların sürdüğünü belirtti. Washington, anlaşmanın “ekonomik rekabeti sürdürürken ticari istikrarı artırmayı hedeflediğini” ifade etti.
Çin ve ABD arasındaki ekonomik ilişkiler, 2018’den bu yana gümrük vergileri ve teknoloji kısıtlamaları nedeniyle gerilimli bir süreçten geçmişti.
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
DÜNYA
Putin, Venezüella'yla Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı onayladı
16:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала