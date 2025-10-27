https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/cin-ve-abd-ticaret-konularinda-cerceve-uzlasisina-vardi-1100513149.html

Çin ve ABD, ticaret konularında 'çerçeve uzlaşısına' vardı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası, iki ülkenin Kuala Lumpur’daki ticaret görüşmelerinde önemli ilerleme kaydettiğini duyurdu.Xinhua Haber Ajansı’nın aktardığına göre Wang, “Her iki taraf da pozisyonlarını netleştirdi, karşılıklı anlayışı güçlendirdi ve mevcut ticaret ile ekonomi sorunlarının çözümü konusunda bir çerçeve uzlaşısına vardı,” ifadelerini kullandı.Taraflar özellikle teknoloji ihracatı, gümrük tarifeleri ve tedarik zinciri güvenliği konularında uzun süredir karşı karşıya gelmişti. Kuala Lumpur’daki görüşmeler, iki ülke arasında yeni bir “ekonomik diyaloğun kapısını aralayan” ilk ciddi temas olarak görülüyor.Wang Yi: İstikrarlı i̇lişkiler küresel ekonomiye katkı sağlarWang Yi, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, istikrarlı Çin-ABD ilişkilerinin küresel ekonomi için büyük önem taşıdığını vurguladı.“Dünyanın iki büyük ekonomisi olarak, iş birliğimiz hem bölgesel hem de küresel büyümeye yön verebilir,” diyen Wang, anlaşmanın detaylarının önümüzdeki haftalarda teknik heyetler arasında netleşeceğini bildirdi.Rubio: Farklılıklarımıza rağmen i̇lerleme sağladıkABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yaptığı açıklamada, “Farklılıklarımızı koruyoruz ancak karşılıklı menfaat alanlarında ilerleme kaydettik,” dedi. Rubio, özellikle Asya-Pasifik ticaret dengesi ve fikri mülkiyet hakları konularında yapıcı diyalogların sürdüğünü belirtti. Washington, anlaşmanın “ekonomik rekabeti sürdürürken ticari istikrarı artırmayı hedeflediğini” ifade etti.Çin ve ABD arasındaki ekonomik ilişkiler, 2018’den bu yana gümrük vergileri ve teknoloji kısıtlamaları nedeniyle gerilimli bir süreçten geçmişti.

