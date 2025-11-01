Türkiye
ABD basını: Muhalefet, Zelenskiy'i Ukrayna'nın güvenliğini baltalamakla suçlamak istiyor
ABD basını: Muhalefet, Zelenskiy'i Ukrayna'nın güvenliğini baltalamakla suçlamak istiyor
ABD basınının kaleme aldığı bir haberde, Ukrayna’da muhalefetin Zelenskiy’i etkisiz enerji politikası nedeniyle ülkenin güvenliğini baltalamakla suçlamayı... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD basını: Muhalefet, Zelenskiy'i Ukrayna'nın güvenliğini baltalamakla suçlamak istiyor

17:09 01.11.2025
© AP Photo / Efrem LukatskyVladimir Zelenskiy
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ABD basınının kaleme aldığı bir haberde, Ukrayna’da muhalefetin Zelenskiy’i etkisiz enerji politikası nedeniyle ülkenin güvenliğini baltalamakla suçlamayı planladığı belirtildi.
Politico dergisinin kendi kaynağına dayandırarak kaleme aldığı habere göre, Ukrayna muhalefeti etkisiz enerji politikası gerekçesi ile Vladimir Zelenskiy’i ülkenin güvenliğini baltaladığı şeklinde suçlama yöneltmeyi planlıyor.
Dergiye konuşan kaynak, “Muhalefet, Zelenskiy’i Ukrayna'yı baltalamakla suçlayarak, uzun süreli elektrik kesintileri veya ısınma eksikliğini önlemek için önceden önlem alması gerektiğini açıklamayı planlıyor” ifadelerini kullandı.
Dergi aynı zamanda, Kiev rejim liderinin etkisiz kararları nedeniyle defalarca eleştirildiği, eleştirenlerin arasında daha önce halefini ‘sinsice otoriterlik’ ve ‘siyasi arenadaki her rakibini ortadan kaldırma’ hırsı ile suçlayan eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun da bulunduğu belirtiliyor.
Strana.ua sitesi daha önce, Poroşenko da dahil olmak üzere muhalif aktivist ve politikacılardan oluşan bir koalisyonun, Zelenskiy'in yolsuzluk ve orduyla ilgili sorunlar konusundaki zafiyetini kullanarak konumunu zayıflatmaya çalıştığını bildirmişti. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin cephede zor durumda olmasının, Kiev rejiminin lideri ve ülkedeki nüfuzu için en büyük tehdidi oluşturduğu belirtilmişti.
Ukrayna’nın bazı bölgelerinde ve Kiev’de 10 Ekim’de uzun süreli toplu elektrik kesintileri başlamıştı. Yetkililer, enerji şebekelerinde ve kamu hizmeti sistemlerinde arıza olduğunu açıklamış, Ukrayna Enerji Bakanı Svetlana Grinçuk, ise durumu 'çok ciddi' olarak nitelendirmişti. 11 Ekim itibarıyla durumun istikrara kavuşturulduğunu dile getiren yetkililer, 13 Ekim’den itibaren yeniden acil elektrik kesintisi programları uygulanmaya başlandığını duyurmuştu.
