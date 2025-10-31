https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/bati-basini-zelenskiy-iktidarinin-karanlik-yuzu-diyerek-kaleme-aldi-gunah-kecilerine-ihtiyaclari-1100652829.html

Batı basını, 'Zelenskiy iktidarının karanlık yüzü' diyerek kaleme aldı: 'Günah keçilerine ihtiyaçları var'

Uluslararası medyaya konuşan Ukraynalı muhalefet vekilleri ve sivil toplum aktivistleri, Zelenskiy’nin muhalifleri sindirmeye çalışmakla suçluyor. Detaylar haberde...

Ukrayna’nın devlete ait ulusal enerji şirketi Ukrenergo’nun başındaki Vladimir Kudritskiy’nin görevden alınması, enerji sektöründe birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.Kudritskiy o dönemde Politico’ya yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’in ‘gücü merkezileştirmesinin’ kurbanı olduğunu söylemiş ve devlet şirketinin kontrolünün sonunda ‘yolsuzluk yapanların’ ele geçirmesinden korktuğunu dile getirmişti.ABD merkezli Politico’nun haberine göre muhalefet milletvekilleri ve aktivistler bu davayı, Ukrayna yönetiminin ‘hukuku silah gibi kullanma’ yoluyla muhalifleri sindirmesinin ve eleştirileri susturmasının bir başka örneği olarak değerlendiriyor.‘Günah keçisine ihtiyaçları var’Politico, Zelenskiy’in ofisinin yorum taleplerini geri çevirdiğini not düşerek şu cümleleri kaydetti:Politico'ya konuşan bir dış politika uzmanı ise konuya ilişkin şu cümleleri dile getirdi:Kudritskiy Davası: 'Zelenskiy ofisinin tüm mali akışı kontrol altına almak istemesi olabilir'Ukrayna medyası, 28 Ekim’de Kudritskiy’in Lvov bölgesinde gözaltına alındığını duyurmuştu. Daha sonra Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, Lvovlu iş insanı İgor Grinkeviç’e yeni suçlamalar yöneltildiğini ve Kudritskiy’in 'Ukrenergo fonlarının dolandırıcılıkla ele geçirilmesi' şüphesiyle gözaltına alındığını bildirmişti. Soruşturmada, eski Ukrenergo Başkanı ile iş insanı Igor Grinkeviç’in 2018 yılında enerji sistemleri tesislerinin yeniden inşası ihalesi sırasında devlet şirketinin kaynaklarını, ağaç kesim miktarını ve enerji hatlarının döşenmesi için sözleşme bedellerini şişirerek ele geçirmiş olabileceğini öne sürülmüştü.Kurumun verdiği bilgilere göre, Kudritskiy ve Grinkeviç 2018 yılında enerji sistemi tesislerinin yeniden yapılandırılması kapsamında 326 bin dolardan fazla parayı zimmetlerine geçirmişti. Kiev Peçersk Mahkemesi, 29 Ekim’de Kudritskiy için 326 bin dolar kefaletle tutukluluk önlemi kararı vermişti.Kudritskiy’in 2020’den beri yürüttüğü 'Ukrenergo' başkanlığı görevinden alınması haberi 2 Eylül 2024’te duyurulmuştu. Ardından, iki yabancı yönetim kurulu üyesi Peder Andreason ve Daniel Dobbeni istifa etmiş; şirketin kurumsal yönetim ilkelerinin ihlal edildiğini ve yöneticinin görevden alınması kararının 'usulsüz yönetim kanıtı olmadan' alındığını açıklamışlardı. Ukrayna Verhovna Rada milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Kudritskiy’in istifasının gerçek nedeninin, Zelenskiy'in ofisindeki bazı kişilerin tüm mali akışları kendi kontrollerine almak istemesi olabileceğinin altını çizmişti.10 Ekim’de Ukrayna’nın bazı bölgelerinde ve Kiev’de uzun süreli toplu elektrik kesintileri yaşanmıştı. Yetkililer, enerji şebekelerinde ve kamu hizmeti sistemlerinde hasar olduğunu açıklamış ve Ukrayna Enerji Bakanı Svetlana Grinçuk, durumu 'çok ciddi' olarak nitelendirmişti. 11 Ekim itibarıyla durumun istikrara kavuşturulduğunu dile getiren yetkililer, 13 Ekim’den itibaren yeniden acil elektrik kesintisi programları uygulanmaya başlandığını duyurmuştu.

