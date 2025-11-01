https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/-altin-madencileri-dernegi-acikladi-altin-satislari-durduruldu-mu-1100670683.html

Altın Madencileri Derneği açıkladı: Altın satışları durduruldu mu?

Altın Madencileri Derneği açıkladı: Altın satışları durduruldu mu?

Sputnik Türkiye

Piyasada altın satışlarının durdurulduğuna yönelik haberlerle ilgili açıklama yapan Altın Madencileri Derneği, haberlerin doğru olmadığını, altın satışlarının... 01.11.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son iki haftadır madenlerde üretilen altın alımlarını durdurmasının ardından piyasalarda altın satışının durdurulduğu haberleri çıktı. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Altın Madencileri Derneği, serbest piyasa koşullarında altın satışlarının devam ettiğini kaydedildi. Merkez Bankası'nın neden altın alımını durdurduğu açıklandıDernekten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) madenlerde üretilen külçe altınları TL ödeyerek alım önceliğinin bulunduğu belirtildi. TCMB'nin son iki haftadır madenlerden üretilen altın alımlarını durdurduğu kaydedilen açıklamada, bunun nedeninin "dünya piyasaları ile Türkiye'deki altın fiyatlarında açılan makastan dolayı özellikle kuyumculuk sektörünün içine düştüğü sıkıntıyı çözmeye yönelik" olabileceği ifade edildi.5 bin 500 doları bulan fiyat farkı vurgusuMerkez Bankasının ön alım hakkını kullanmadığı altınların Borsa İstanbul'a kote bankalar, finans kurumları ve kayıtlı alıcılar aracılığıyla piyasaya sunulduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:Altın satışlarının durdurulduğu haberleri doğru değil Açıklamada, Türkiye'de üretilen altının iç piyasadaki tüketicilere doğrudan verilmesinin önünü açan bu adımın, ihtiyacın iç üretimden karşılanmasını sağlayacağı ve ilave altın ithalatından oluşabilecek cari açığın büyümesine engel olacağı belirtildi. Bu adımın ülke ekonomisi açısından olumlu olduğu vurgulanan açıklamada, dengeler yeniden sağlandığında TCMB'nin ön alım hakkını tekrar kullanabileceği bildirildi.Açıklamada, "Serbest piyasa koşullarında altın satışları devam etmektedir. Bazı sosyal medya hesaplarında piyasada altın satışlarının durdurulduğuna yönelik haberler doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

