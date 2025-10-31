https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/merkez-bankasi-altin-alimini-kesti-uzmanlar-karari-nasil-karsiladi-1100648103.html

Merkez Bankası altın alımını kesti: Uzmanlar kararı nasıl karşıladı?

Merkez Bankası, Türkiye'deki madenlerde üretilen altınların alımını durdurdu. Sektör temsilcileri ve piyasa uzmanları kararı olumlu karşıladı. 31.10.2025

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye'deki madenlerde üretilen altınlarım alımını durdurdu. Bu karar sektör temsilcileri ve piyasa uzmanları tarafından 'olumlu' değerlendirilirken, Merkez Bankası’nın aldığı bu kararın uluslararası piyasayla yurtiçi altın piyasası arasında 12 bin dolara kadar çıkan makasın ciddi oranda düşmesine neden olacağını belirttiler. Piyasa temsilcileri olumlu karşıladıYerel madenlerde üretilen altın alımlarının durdurulmasıyla ilgili alınan karar sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın haberine göre, alınan bu karar kararın uluslararası piyasayla yurtiçi altın piyasası arasında 12 bin dolara kadar çıkan makasın ciddi oranda düşmesine neden olacağını belirtilirken, karar altın ithalatı kotası nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan sektörde olumlu karşılandı. Fiyat makasının açılması piyasayı kötü etkilediTürkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, altın alımlarındaki durmanın yurt içinde özellikle fiyatlara yönelik bir hamle olabileceğini belirtti. Yılmaz, şunları söyledi:Yeniden alımlar başlayacaktır diye düşünüyorum Yılmaz, altın alımlarının durmasının nedenleri arasında fiyat makasının kapanması amacıyla rezervden altın vermek yerine iç üretimin piyasaya verilmesinin bir yöntem olarak izlenebileceğini bu durumun da hem fiyat makasının kapanması için hem de diğer yolları engellemek için önemli bir yöntem olduğunu belirterek şunları dile getirdi: “Şunu çok iyi biliyoruz; 4,5-5 yıldır sürekli alım vardı. Geçmişte de 1-1,5 aylık bir ara dönem olmuştu. Bu dönem de muhtemelen 2-3 ay kadar geçici bir dönem olacaktır. Yeniden alımlar başlayacaktır diye düşünüyorum."Cari açığa etkisi pozitif olurCari açık üzerinde önemli bir etkisi olan altın alımları ve fiyatlarının da iç alımın durdurulmasıyla nasıl etkileneceğini Yılmaz, şu şekilde anlattı:“Bu durum ayrıca cari açık için hem negatif hem de pozitif etki edecek bir gelişme. Fiyatta realizasyon negatif etki olacaktır. Bir bu kadar da ithalatı da düşürebileceğiniz için pozitif etkisi de bu olacaktır.”Piyasadaki oynaklık için pozisyon alıyorAltın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel de TCMB’nin altın alımlarının durdurulduğunu doğrularken TCMB’nin altın alımlarını otomatik yaptığını, alım olmadığı dönemlerde bu durumun açıklandığını söyledi. Yücel Merkez Bankası’nın rezerv çeşitlendirmesi ya da küresel piyasalardaki oynaklık nedeniyle bir pozisyon alımı olabileceğini de ekledi.TCMB Eski Kıdemli Ekonomisti Dr. Ali Çufadar, altın alımlarının ekonomik programa da etkisi olduğunu belirtirken, rezervleri artırmaya yönelik ise önemli olduğunu belirtti. TCMB’nin altın alımı sonucu piyasaya sürdüğü likiditeyle hem para arzını hem de kura etki ettiğine dikkat çeken Çufadar, alımların durması ihtimalinin ithalat kotasıyla çelişebileceğine yönelik sorusuna da "doğru" yanıtını verdi.

