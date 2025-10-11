https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/muhalif-lider-sor-moldova-makamlari-transdinyestere-karsi-tehlikeli-provokasyonlara-basvurmaya-1100111663.html

Muhalif lider Şor: Moldova makamları, Transdinyester'e karşı tehlikeli provokasyonlara başvurmaya hazır

Muhalif lider Şor: Moldova makamları, Transdinyester'e karşı tehlikeli provokasyonlara başvurmaya hazır

'Zafer' siyasi kanadının lideri Şor, Moldova'nın Avrupa Birliği'ne entegrasyon hedefi doğrultusunda Transdinyester'e yönelik her türlü provokasyona hazır... 11.10.2025

Moldova’da muhalefetteki Zafer Bloğu’nun lideri İlan Şor, Moldova'nın, Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve Parlamento Başkanı Igor Grosu liderliğinde, Avrupa entegrasyonunu ilerletmek için Transdinyester’e karşı her türlü provokasyona hazır olduğunu söyledi.Şor açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Şor bu açıklamalarıyla, aynı zamanda PAS partisinin lideri olan Igor Grosu’nun Romanya Haber Ajansı Agerpres’e verdiği röportajda söylediği sözleri yorumladı. Grosu, Transdinyester’in Kişinev’in kontrolüne dönmesinin 'bir zaman meselesi' olduğunu ve bölge ekonomisinin giderek Avrupa Birliği’ne yöneldiğini belirtmişti.'Yeni bir ikiyüzlülük örneği'Şor, iktidar partisi liderinin açıklamalarını 'yeni bir ikiyüzlülük örneği' olarak nitelendirerek, Kişinev yönetiminin bölge halkının çıkarlarını ve sorunlarını görmezden geldiğini vurguladı.Şor konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı:Transdinyester yönetimi daha önce kendilerinin Moldova’nın bir parçası olmadığını ve AB’ye katılmayı düşünmediklerini açıklamıştı. Mevcut parlamento seçimlerinde Moldova pasaportuna sahip bölge sakinlerinin oy kullanma imkanını fiilen ortadan kaldırılmış; seçmen sayısını azaltmak üzere Dinyester Nehri'ndeki köprüleri bahane göstererilerek kapatılmıştı.Moldova, Ağustos 2023’ten itibaren Moldavizolit, Elektromaş ve Potentsial fabrikalarının ürünlerini ülke dışına çıkarmaya izin vermiyor ve bu ürünleri stratejik olarak nitelendirip ihracatlarının ülke güvenliğine tehdit oluşturduğunu iddia ediyor. 1 Ocak 2024’ten itibaren Kişinev, Transdinyester şirketlerine gümrük vergisi ödemelerinde tanınan ayrıcalıkları da kaldırmıştı. Transdinyester bunu ekonomik baskı olarak değerlendirmiş ve karşılık olarak Dubossarskiy bölgesinde arazi sahibi Moldovalı çiftçilere tanınan ayrıcalıklı rejimi kaldırmıştı.Transdinyester Moldova Cumhuriyeti Parlamento Ekonomi Politikası, Bütçe ve Finans Komitesi Başkanı Victor Guzun, daha önce yaptığı açıklamada Moldova’nın uygulamalarından dolayı Transdinyester bütçesinin önemli ölçüde gelir kaybına uğradığını belirtmişti.

