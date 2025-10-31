https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/zaharova-japonya-ile-diyalogun-yeniden-baslamasi-icin-kosullari-acikladi-1100634851.html

Zaharova, Japonya ile diyaloğun yeniden başlaması için koşulları açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya ile tekrar diyaloğa başlanmasının yolunun, Tokyonun Rusya karşıtı politikalarından vazgeçmesi... 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T05:39+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya ile diyaloğun yeniden başlamasının yalnızca Tokyo’nun Rusya ve vatandaşlarına zarar vermeyi hedefleyen Rusya karşıtı politikasından fiilen vazgeçmesi durumunda mümkün olacağını belirtti.Zaharova yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Sözcü, iki ülke arasındaki iş birliğinin çıkmaza girmesine yol açan bu düşmanca çizginin Japon tarafına ait olup Rusya’dan kaynaklanmadığını vurguladı.Zaharova, Japonya ve yeni başbakan Sanae Takaichi ile ilgili soruların bu ülkenin gazetecileri yerine başka kişiler tarafından sorulmasına da ironik bir şekilde yanıt verdi:

