Zaharova, Japonya ile diyaloğun yeniden başlaması için koşulları açıkladı
Zaharova, Japonya ile diyaloğun yeniden başlaması için koşulları açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya ile tekrar diyaloğa başlanmasının yolunun, Tokyonun Rusya karşıtı politikalarından vazgeçmesi olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya ile diyaloğun yeniden başlamasının yalnızca Tokyo’nun Rusya ve vatandaşlarına zarar vermeyi hedefleyen Rusya karşıtı politikasından fiilen vazgeçmesi durumunda mümkün olacağını belirtti.Zaharova yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Sözcü, iki ülke arasındaki iş birliğinin çıkmaza girmesine yol açan bu düşmanca çizginin Japon tarafına ait olup Rusya’dan kaynaklanmadığını vurguladı.Zaharova, Japonya ve yeni başbakan Sanae Takaichi ile ilgili soruların bu ülkenin gazetecileri yerine başka kişiler tarafından sorulmasına da ironik bir şekilde yanıt verdi:
Zaharova, Japonya ile diyaloğun yeniden başlaması için koşulları açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya ile tekrar diyaloğa başlanmasının yolunun, Tokyonun Rusya karşıtı politikalarından vazgeçmesi olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya ile diyaloğun yeniden başlamasının yalnızca Tokyo’nun Rusya ve vatandaşlarına zarar vermeyi hedefleyen Rusya karşıtı politikasından fiilen vazgeçmesi durumunda mümkün olacağını belirtti.
Zaharova yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“Japonya ile diyaloğun yeniden başlamasının yolu, Tokyo’nun ülkemize ve vatandaşlarımıza zarar vermeyi amaçlayan Rusya karşıtı politikasından fiilen vazgeçmesiyle açılacaktır”
Sözcü, iki ülke arasındaki iş birliğinin çıkmaza girmesine yol açan bu düşmanca çizginin Japon tarafına ait olup Rusya’dan kaynaklanmadığını vurguladı.
Zaharova, Japonya ve yeni başbakan Sanae Takaichi ile ilgili soruların bu ülkenin gazetecileri yerine başka kişiler tarafından sorulmasına da ironik bir şekilde yanıt verdi:
“Tahmin ediyorum ki Japon gazetecilere Japon yönetimi veya yetkilileri tarafından yasak getirilmiş olabilir; belki siz onların işini yapıyorsunuz, öyleyse maaşlarını da sizinle paylaşsınlar”
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
DÜNYA
Zaharova: Rusya’nın Moldova Büyükelçisinin statüsünde hiçbir belirsizlik yok
01:51
