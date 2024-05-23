https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/yunanistan-savunma-bakani-nikos-dendias-turkiye-bizim-icin-varolussal-bir-tehdit-1084139991.html

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias: Türkiye bizim için varoluşsal bir tehdit

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias: Türkiye bizim için varoluşsal bir tehdit

Sputnik Türkiye

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik tutumunu "stratejik ve uzun vadeli tehdit" olarak nitelendirdi. 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T16:55+0300

2024-05-23T16:55+0300

2024-05-23T16:55+0300

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Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, silahlanmayı büyük ölçüde arttıracak olan yasa tasarısının kabul edildiği mecliste konuştu.Kathimerini de yer alan habere göre, Türkiye'nin tutumunun Yunanistan için yarattığı stratejik ve uzun vadeli tehdit olarak dile getiren Dendias, "Sadece egemenlik haklarına değil, egemenlik statüsüne ve azınlıkların belirlenmesine ilişkin uluslararası anlaşmalara da itiraz eden bir komşu ülke varsa, bu açıkça varoluşsal bir tehdittir. Ülkemizin yasal ve coğrafi sınırları da tehdit altındadır" ifadelerini kullandı. Yunan bakan, "Son dönemde komşu Türkiye ile var olan düşük tonları ve daha iyi iklimi en mutlak şekilde memnuniyetle karşılamamıza rağmen buna hazır olmalıyız" uyarısında bulundu.

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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye, nikos dendias, yunanistan savunma bakanlığı