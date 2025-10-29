Türkiye
Kremlin: Venezüella etrafında olup biten her şey hukuka uygun olmalıdır
Kremlin: Venezüella etrafında olup biten her şey hukuka uygun olmalıdır
ABD'nin Venezüella yakınında askeri varlığını artırdığı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmede bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, ülkenin etrafında olup... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD'nin Venezüella yakınında askeri varlığını artırdığı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmede bulunan Peskov, ülkenin etrafında olup biten her şeyin uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini söyledi.Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir tebrik mesajı gönderdiği bilgisini verdi.Moskova'nın, Putin ile Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev arasında Duşanbe'de gerçekleşen ikili görüşmenin sonuçlarını önemsediğine dikkat çeken Peskov, Rusya ve Azerbaycan'ın çeşitli düzeylerde titiz çalışmalar yürüttüğünü, iki ülke arasındaki diyaloğun sürdüğünü ifade etti.Peskov, Kremlin'in Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki ihtilafın çözümüne yönelik her türlü adımı memnuniyetle karşılayacağını dile getirdi.Donald Trump'ın ABD'nin askeri gücüne ilişkin açıklamaları sorulan Peskov, Moskova için önemli olan ABD Başkanı'nın açıklamaları değil, Rusya'nın yerli askeri sanayi sektörünün geliştirilmesi olduğunun altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, Rus lider Putin'in bugünkü programında özel askeri operasyona katılıp çatışmalarda yaralanan kahramanlarla buluşma olduğu bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/peskov-putin-ve-aliyev-dusanbedeki-gorusmede-ikili-iliskilerdeki-tum-acil-sorunlari-ele-aldi-1100072040.html
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, moskova, venezüella, i̇lham aliyev, güney kore, kuzey kore, abd, donald trump, türkiye, recep tayyip erdoğan, 29 ekim cumhuriyet bayramı
Kremlin: Venezüella etrafında olup biten her şey hukuka uygun olmalıdır

13:27 29.10.2025
ABD'nin Venezüella yakınında askeri varlığını artırdığı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmede bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, ülkenin etrafında olup biten her şeyin uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD'nin Venezüella yakınında askeri varlığını artırdığı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmede bulunan Peskov, ülkenin etrafında olup biten her şeyin uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini söyledi.
Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir tebrik mesajı gönderdiği bilgisini verdi.
Moskova'nın, Putin ile Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev arasında Duşanbe'de gerçekleşen ikili görüşmenin sonuçlarını önemsediğine dikkat çeken Peskov, Rusya ve Azerbaycan'ın çeşitli düzeylerde titiz çalışmalar yürüttüğünü, iki ülke arasındaki diyaloğun sürdüğünü ifade etti.
Peskov, Kremlin'in Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki ihtilafın çözümüne yönelik her türlü adımı memnuniyetle karşılayacağını dile getirdi.
Donald Trump'ın ABD'nin askeri gücüne ilişkin açıklamaları sorulan Peskov, Moskova için önemli olan ABD Başkanı'nın açıklamaları değil, Rusya’nın yerli askeri sanayi sektörünün geliştirilmesi olduğunun altını çizdi.

O bir devletin başındeki insan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Bu bağlamda, bizim kendi Devlet Başkanımız var ve biz öncelikle kendi Devlet Başkanımızın açıklamalarına dikkat ederiz. Askeri gelişimimize, askeri sanayi sektörümüzün geliştirilmesine odaklanıyoruz. Bizim için en önemli şey bu.

Kremlin Sözcüsü, Rus lider Putin'in bugünkü programında özel askeri operasyona katılıp çatışmalarda yaralanan kahramanlarla buluşma olduğu bilgisini verdi.
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
DÜNYA
Peskov: Putin ve Aliyev, Duşanbe'deki görüşmede ikili ilişkilerdeki tüm acil sorunları ele aldı
10 Ekim, 01:18
