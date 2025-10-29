https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/kremlin-venezuella-etrafinda-olup-biten-her-sey-hukuka-uygun-olmalidir-1100583653.html

Kremlin: Venezüella etrafında olup biten her şey hukuka uygun olmalıdır

ABD'nin Venezüella yakınında askeri varlığını artırdığı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmede bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, ülkenin etrafında olup... 29.10.2025

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD'nin Venezüella yakınında askeri varlığını artırdığı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmede bulunan Peskov, ülkenin etrafında olup biten her şeyin uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini söyledi.Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir tebrik mesajı gönderdiği bilgisini verdi.Moskova'nın, Putin ile Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev arasında Duşanbe'de gerçekleşen ikili görüşmenin sonuçlarını önemsediğine dikkat çeken Peskov, Rusya ve Azerbaycan'ın çeşitli düzeylerde titiz çalışmalar yürüttüğünü, iki ülke arasındaki diyaloğun sürdüğünü ifade etti.Peskov, Kremlin'in Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki ihtilafın çözümüne yönelik her türlü adımı memnuniyetle karşılayacağını dile getirdi.Donald Trump'ın ABD'nin askeri gücüne ilişkin açıklamaları sorulan Peskov, Moskova için önemli olan ABD Başkanı'nın açıklamaları değil, Rusya’nın yerli askeri sanayi sektörünün geliştirilmesi olduğunun altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, Rus lider Putin'in bugünkü programında özel askeri operasyona katılıp çatışmalarda yaralanan kahramanlarla buluşma olduğu bilgisini verdi.

