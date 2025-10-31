Türkiye
Venezüella’da yeni anayasal tartışma: Maduro'dan 'işgali teşvik edenlere' karşı önlem
Venezüella’da yeni anayasal tartışma: Maduro'dan 'işgali teşvik edenlere' karşı önlem
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkeyi işgal etmesini teşvik eden kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması için anayasal bir çalışma...
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin işgali yönünde propaganda yapan kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması için yeni bir anayasal düzenleme yapılacağını duyurdu. Ulusal basında yer alan haberlere göre Maduro'nun, isim vermeden muhalifleri hedef alarak onları ABD’nin Venezüella’ya yönelik olası bir işgalini teşvik etmekle suçladığı iddia edildi.Maduro'nun açıklamasında muhalefet liderleri Leopoldo Lopez ve Maria Corina Machado’yu kastederek, vatandaşlıktan çıkarma talebinin Venezüella Anayasası’nın 130. maddesine dayandığını belirttiği öne sürüldü. Ancak 35. maddeye göre, vatandaşlıktan çıkarma kararının yalnızca Yüksek Mahkeme tarafından verilebileceği ve doğuştan Venezüellalıların vatandaşlıktan çıkarılamayacağı hükme bağlandığı aktarıldı.'Karayipler’de savaş çıkarmak istiyorlar'Maduro, Sucre ve Delta Amacuro eyaletlerini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Trinidad ve Tobago yönetimini ABD’ye boyun eğmekle eleştirdi. “Biz kardeşiz, barış için birleşelim. Gringoların Karayipler’de savaş çıkarmasına izin vermeyelim” diyen Maduro, bölge ülkelerine dayanışma çağrısında bulundu.Maduro, ABD hükümetinin bölgede “fitne, entrika, nefret ve yabancı düşmanlığı” tohumları ektiğini öne sürerek Washington yönetiminin amacının komşu ülkeleri birbirine düşürmek olduğunu savundu.'Suçu Venezüella’ya atacaklardı'Maduro ayrıca, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından yürütüldüğü iddia edilen bir planın başarısızlığa uğratıldığını ileri sürdü. Maduro’ya göre CIA, ABD’nin Trinidad ve Tobago’daki savaş gemilerine saldırı düzenlemeyi ve bu saldırının suçunu Venezüella’ya yüklemeyi planlıyordu.“Kötülüğüyle tanınan CIA, ABD’ye ait gemilere saldıracaktı. Peki suçu kime atacaklardı? Venezüella’ya” diyen Maduro, bu planın amacının kardeş ülkeler arasında çatışmayı ve askeri tırmanışı meşrulaştırmak olduğunu söyledi. Trump, geçtiğimiz haftalarda, CIA'in Venezüella topraklarındaki varlığını doğrulamış, operasyon yetkisi verdiğini açıkça dile getirmişti.
Venezüella'da yeni anayasal tartışma: Maduro'dan 'işgali teşvik edenlere' karşı önlem

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkeyi işgal etmesini teşvik eden kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması için anayasal bir çalışma başlatacaklarını duyurdu. Maduro, muhalefet liderlerini hedef alırken ABD'yi bölgesel savaş planları yapmakla suçladı.
