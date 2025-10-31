Türkiye
UEFA resmen duyurdu: TFF'den 2 dev final için başvuru
Sputnik Türkiye
UEFA, 2028 ve 2029 UEFA kulüp müsabakaları finallerine ev sahipliği yapmak için başvuru yapan ülkeleri açıkladı. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
UEFA resmen duyurdu: TFF'den 2 dev final için başvuru

UEFA, 2028 ve 2029 UEFA kulüp müsabakaları finallerine ev sahipliği yapmak için başvuru yapan ülkeleri açıkladı.
UEFA, 2028 ve 2029 UEFA kulüp müsabakaları finallerine ev sahipliği yapmakla ilgilenen ülkeleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, iki organizasyon için başvuruda bulundu.

Galatasaray, Ali Sami Yen Stadyumu ile 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği için aday gösterildi.

UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalleri için 15 ülkeden başvuru alındığı belirtildi.
2028: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali | Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park
2029: UEFA Avrupa Ligi | Ankara 19 Mayıs Stadı

Diğer adaylar kimler?

UEFA Avrupa Ligi finali

2029

Fransa : Lyon-Decines, Parc Olympique Lyonnais veya Paris Parc des Princes (Yalnızca bir ev sahibi şehir ve mekan onaylanacak)

İtalya : Torino, Juventus Stadyumu

Romanya : Bükreş, Ulusal Arena

Türkiye : Ankara, Ankara 19 Mayıs Stadı

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali

2028

Fransa : Lyon-Decines, Parc Olympique Lyonnais

İspanya : Bilbao, San Mames Stadyumu

İsviçre : Basel, St. Jakob Parkı

Türkiye : İstanbul, Ali Sami Yen Stadı
