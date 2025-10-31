https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/uefa-resmen-duyurdu-tffden-2-dev-final-icin-basvuru-1100647382.html

UEFA resmen duyurdu: TFF'den 2 dev final için başvuru

UEFA, 2028 ve 2029 UEFA kulüp müsabakaları finallerine ev sahipliği yapmak için başvuru yapan ülkeleri açıkladı. 31.10.2025, Sputnik Türkiye

UEFA, 2028 ve 2029 UEFA kulüp müsabakaları finallerine ev sahipliği yapmakla ilgilenen ülkeleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, iki organizasyon için başvuruda bulundu.Galatasaray, Ali Sami Yen Stadyumu ile 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği için aday gösterildi.UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalleri için 15 ülkeden başvuru alındığı belirtildi.Diğer adaylar kimler?UEFA Avrupa Ligi finali2029Fransa : Lyon-Decines, Parc Olympique Lyonnais veya Paris Parc des Princes (Yalnızca bir ev sahibi şehir ve mekan onaylanacak)İtalya : Torino, Juventus StadyumuRomanya : Bükreş, Ulusal ArenaTürkiye : Ankara, Ankara 19 Mayıs StadıUEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali2028Fransa : Lyon-Decines, Parc Olympique Lyonnaisİspanya : Bilbao, San Mames Stadyumuİsviçre : Basel, St. Jakob ParkıTürkiye : İstanbul, Ali Sami Yen Stadı

