UEFA resmen duyurdu: TFF'den 2 dev final için başvuru
© AAUEFA - Logo
© AA
Abone ol
UEFA, 2028 ve 2029 UEFA kulüp müsabakaları finallerine ev sahipliği yapmak için başvuru yapan ülkeleri açıkladı.
UEFA, 2028 ve 2029 UEFA kulüp müsabakaları finallerine ev sahipliği yapmakla ilgilenen ülkeleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, iki organizasyon için başvuruda bulundu.
Galatasaray, Ali Sami Yen Stadyumu ile 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği için aday gösterildi.
UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalleri için 15 ülkeden başvuru alındığı belirtildi.
Galatasaray, Ali Sami Yen Stadyumu ile 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği için aday gösterildi.
UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalleri için 15 ülkeden başvuru alındığı belirtildi.
2028: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali | Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park
2029: UEFA Avrupa Ligi | Ankara 19 Mayıs Stadı
Diğer adaylar kimler?
UEFA Avrupa Ligi finali
2029
Fransa : Lyon-Decines, Parc Olympique Lyonnais veya Paris Parc des Princes (Yalnızca bir ev sahibi şehir ve mekan onaylanacak)
İtalya : Torino, Juventus Stadyumu
Romanya : Bükreş, Ulusal Arena
Türkiye : Ankara, Ankara 19 Mayıs Stadı
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali
2028
Fransa : Lyon-Decines, Parc Olympique Lyonnais
İspanya : Bilbao, San Mames Stadyumu
İsviçre : Basel, St. Jakob Parkı
Türkiye : İstanbul, Ali Sami Yen Stadı
2029
Fransa : Lyon-Decines, Parc Olympique Lyonnais veya Paris Parc des Princes (Yalnızca bir ev sahibi şehir ve mekan onaylanacak)
İtalya : Torino, Juventus Stadyumu
Romanya : Bükreş, Ulusal Arena
Türkiye : Ankara, Ankara 19 Mayıs Stadı
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali
2028
Fransa : Lyon-Decines, Parc Olympique Lyonnais
İspanya : Bilbao, San Mames Stadyumu
İsviçre : Basel, St. Jakob Parkı
Türkiye : İstanbul, Ali Sami Yen Stadı